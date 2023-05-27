5 недорогих 50-дюймовых телевизоров на Андроид ТВ, которые я бы купил себе

Казалось бы, что может быть проще, чем купить телевизор. Пришел в магазин, посмотрел на картинку и выбрал тот, который нравится. Вот только есть во всей этой процедуре парочка проблем. Во-первых, покупать в рознице большую часть техники стало дороговато, а во-вторых, промо ролики, которые крутят в магазинах, даже из самого плохого телека сделают конфетку. Именно поэтому это совершенно не наш путь. К тому же проверить скорость работы на месте и удобство операционной системы вам особо никто не даст.

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Чтобы у вас не было проблем при выборе, мы отобрали пять недорогих, но качественных 50-дюймовых телевизоров на Андроид ТВ. Система плюс-минус на всех из них выглядит одинаково, поэтому не вызовет у вас каких-то трудностей. В сегодняшней подборке представлены как LED, так и QLED модели, отличающиеся большей яркостью, контрастностью и ценой. Поэтому вы точно подберете вариант на свой вкус и кошелек.

Недорогой телевизор 50 дюймов

Самым доступным в нашей сегодняшней подборке является телевизор POLAR P50U51T2SCSM. Ох уж эти названия. На трезвую голову не запомнишь. Это обычный 50-дюймовый UHD LED телек, который работает на Андроид 11. Здесь стандартная контрастность 5000:1 и частота обновления 60 Гц. Всяких плюшек в виде HDR и каких-нибудь улучшалок для звука сюда не завезли. Видимо, в попытке удержать цену на уровне 27 тысяч рублей пришлось ими пожертвовать.

Но самое главное, что здесь на борту Андроид 11. А значит, все возможности Google Play и самой системы вам доступны из коробки. Устанавливайте любые приложения и игры и наслаждайтесь просмотром. Кстати, у телека есть встроенный тюнер DVB-T и DVB-T2, поэтому двадцать бесплатных каналов можно поймать буквально из воздуха. Из минусов я бы отметил обычный ИК-пульт. Никаким Bluetooth тут и не пахнет. С другой стороны, если все эти навороты вам не нужны, то у вас есть возможность сэкономить и купить хороший телек по низкой цене.

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Телевизор TCL на 50 дюймов

Однако можно немножко переплатить и получить модельно получше. Просто посмотрите на телевизор TCL 50P637. Да, нейминг вызывает боль, но придется с ним смириться. Здесь, как и в случае с Polar, классическая 50-дюймовая LED матрица с разрешением Ultra HD. Но производитель заморочился и за 29 тысяч рублей добавил сюда еще и поддержку HDR10 и Dolby Audio. Кстати, на борту у этого телека 2 ГБ оперативной памяти, что в этом ценовом сегменте большая редкость, а значит, что запаса прочности ему хватит надолго.

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Обратите внимание на дизайн TCL 50P637. Телевизор практически не имеет рамок и идеально впишется практически в любой интерьер. Ну и вишенкой на торте становится Bluetooth пульт с поддержкой голосового управления. Очень удобная фишка, которая позволяет очень легко и быстро находить нужные фильмы практически в любом приложении. Кинопоиск, кстати, его поддерживает.

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Телевизор Xiaomi TV A2 50 дюймов

Последним LED телевизором в сегодняшней подборке является Xiaomi TV A2. Здесь с названием все значительно лучше, чем у двух предыдущих моделей. Телеки от Xiaomi продаются на нашем рынке уже давно и в особом представлении не нуждаются. Но давайте коротко пройдемся по техническим характеристикам:

LED 50 дюймов с разрешением UHD;

Поддержка Dolby Vision, HDR10, Dolby Audio, DTS-X;

2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти;

Пульт с поддержкой Bluetooth и голосового управления;

Мощность динамиков 24 Вт.

Как видите, всяких улучшалок звука и изображения здесь намного больше, чем в предыдущих вариантах. Отмечу, что я пользуюсь таким же телевизором, но предыдущего поколения уже два года и не могу нарадоваться. Все работает с той же скоростью, что и в первый день, а качество картинки до сих пор приятно удивляет. Поэтому если вы ищите телевизор от известного производителя, то обязательно обратите внимание на Xiaomi TV A2. Да, придется немного переплатить, но оно того стоит.

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QLED Телевизор TCL 50 дюймов

Теперь давайте посмотрим на парочку QLED вариантов. Основное отличие таких телевизоров от привычным нам LED исключительно в увеличенной яркости и контрастности. Если вы привыкли смотреть красочные ролики в 4К, то точно оцените новый тип экрана. Одним из самых доступных QLED телеков является TCL 50C635. Здесь вы сможете найти те же фишки, что и в TCL 50P637, но вместо HDR10 будет уже HDR10+ и поддержка Dolby Vision.

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Такая модель идеально подойдет для игр на консолях. Картинка будет сочной и яркой, и вы сможете с головой погрузиться в игру. Это, конечно, будет не OLED, но интереснее, чем играть на классическом LED телевизоре. Ну и не забывайте про возможности Андроид ТВ. Вы легко сможете вывести картинку с компьютера или смартфона в пару касаний и наслаждаться классными фильмами или видюшками.

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Телевизор Haier 50 дюймов со Smart TV

Ну и самым дорогим в нашей сегодняшней подборке является телевизор Haier 50 Smart TV S3. Здесь такая же 50-дюймовая QLED матрица с разрешением UHD, как и у TCL. Вот только яркость значительно выше: 320 кд/м2 против 250, что делает просмотр даже темных сцен значительно приятнее. Ну и никуда не делись Dolby Vision и поддержка HDR10. Отдельно стоит выделить и встроенные динамики на 30 Вт, которые поддерживают Dolby Atmos и объемное звучание Surround.

Кстати, пульт здесь тоже с Bluetooth и поддерживает голосовое управление. Поэтому можете забыть о том, что надо обязательно целится пультом в телевизор. Андроид ТВ идеально дополняет этот телевизор. С такой матрицей можно с удовольствием не только погрузиться в новинки, но и пересмотреть старые, давно полюбившиеся фильмы. К тому же звук из динамиков в Haier будет самым лучшим из всех представленных моделей.

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