5 причин почему я купил умные часы Amazfit GTS 4

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Кирилл Пироженко 0

Если вы когда-нибудь выбирали умные часы в пару к смартфону на Андроиде, то знаете, что это совсем непростое дело. В этом плане владельцам Айфонов значительно проще. Лучше всего со смартфонами Apple взаимодействуют именно Apple Watch. Ни одни другие часы не могут сравниться с ними по глубине синхронизации. Казалось бы, что большой выбор — это хорошо. Можно подобрать устройство под свои потребности. Но, как оказалось, это далеко не так просто.

5 причин почему я купил умные часы Amazfit GTS 4. Amazfit GTS 4 отличаются отличным дизайном. Фото.

Amazfit GTS 4 отличаются отличным дизайном.

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Главная проблема заключается в том, что если вам нравятся прямоугольные часы, то выбор у вас очень ограничен. Недавно компания Amazfit выпустила новую версию именно таких часов — GTS 4. Я заказал их себе и проходил с ними неделю. В этом материале рассказываю, почему я остановил выбор на Amazfit GTS 4 и можно ли их назвать Apple Watch для Андроида.

Смарт-часы прямоугольные

Выбор умных часов всегда нужно начинать с определения формы, которая вам по душе. Последнее время большинство производителей ударились в создание круглых версий. При этом любители прямоугольных часов остались, по сути, обделенными. Можно выделить только разные фитнес-браслеты в таком форм-факторе и откровенно ужасные варианты от Xiaomi, которые отпугивают одним своим внешним видом.

Смарт-часы прямоугольные. На прямоугольном экране удобнее взаимодействовать с меню. Фото.

На прямоугольном экране удобнее взаимодействовать с меню.

В этом плане Amazfit GTS 4 приятно выделяются на фоне конкурентов. Аккуратный прямоугольный алюминиевый корпус, экран прикрыт стеклом, а на обратной стороне — глянцевый пластик. Да, в GTS заменили матовый черный пластик на глянцевый, и его даже можно теперь легко перепутать со стеклом. В общем, часы выглядят стильно и явно дороже, чем стоят на самом деле. Единственное, что огорчило, так это маленькая коцка на корпусе, которую я словил за неделю использования. Причем вспомнить, когда это могло произойти, я не могу. Поэтому имейте в виду, что неубиваемыми они не являются.

Amazfit GTS 4 — размер экрана

Amazfit GTS 4 — размер экрана. Яркости достаточно даже при использовании Always On Display. Фото.

Яркости достаточно даже при использовании Always On Display.

Где прямоугольный корпус там и большой экран. В Amazfit GTS 4 с этим нет никаких проблем. Диагональ 1,75 дюйма позволяет вывести на него большое количество полезной информации. На данный момент у меня установлен циферблат, на котором без всяких проблем помещаются: часы с секундами, дата, уровень заряда, температура воздуха, количество пройденных шагов и сожженных калорий. При этом размер шрифта комфортен для беглого распознавания.

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Отдельно выделю работу Always On Display. Как только я попробовал эту функцию в часах, а не в смартфоне, то понял, что без нее у меня больше никогда не будет часов. Это очень удобно, что достаточно взгляда без лишних движений руки, чтобы определить время. Так вот, работа AOD в Amazfit GTS 4 практически никак не влияет на автономность, хоть и задействована очень большая площадь экрана. Яркости в автоматическом режиме часам хватает даже в солнечный день.

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Amazfit GTS 4 — как работают

Amazfit GTS 4 — как работают. На фоне круглых Amazfit GTR 2 они даже кажутся немного маленькими, но это не так. Фото.

На фоне круглых Amazfit GTR 2 они даже кажутся немного маленькими, но это не так.

Предыдущими моими часами были Amazfit GTR 2. Они уже достаточно старенькие, и в системе у них отсутствуют различные анимации и украшательства. В Amazfit GTS 4 эта проблема решена. В магазине есть куча разных анимированных циферблатов, которые вы можете без каких-либо трудностей использовать. За неделю ношения этих часов я не заметил никаких подтормаживаний. Уведомления появляются на экране сразу же, все функции работают, информация с датчиков поступает в приложение Zepp в заданном режиме. Удивительно, но все работает так, как должно. Даже придраться особо не к чему.

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Если уж совсем искать минусы в глубине системы, то хотелось бы видеть возможность отправлять голосовые сообщения в ответ на входящие сообщения из мессенджеров или преобразовывать голос в текст. Ну и некоторые эмодзи не отображаются на часах, что я не считаю каким-то серьезным минусом. Все равно для ответа используется смартфон, где все можно посмотреть. Самое забавное, что когда в моих старых Apple Watch была возможность ответа на любое сообщение, я воспользовался ей пару-тройку раз за три года владения ими.

Amazfit GTS 4 — автономность

Amazfit GTS 4 — автономность. Крутая автономность. Некоторым крупным производителям стоит поучиться. Фото.

Крутая автономность. Некоторым крупным производителям стоит поучиться.

Скорее всего, многих интересует вопрос с автономностью. Могу вас порадовать. Здесь все отлично. Часы были сняты с зарядки в понедельник в 7 утра. Прямо сейчас на дворе десять вечера пятницы и осталось еще 19%. При этом часы использовались ежедневно с 7 до 22 часов с активным Always On Display и примерно со 150 входящими уведомлениями ежедневно. Сразу отмечу, что мониторинг сна на часах был отключен за ненадобностью, пульс считывается каждые десять минут и не производится замер уровня стресса.

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Для теста я ежедневно использовал ручной замер насыщенности крови кислородом. От медицинского пульсоксиметра данные отставали на 1%. Только имейте в виду, что первое значение, которое показывают часы, чаще всего неверное. Лучше подождать еще несколько секунд для более точного замера. Ну и чтобы и здесь не обошлось без небольшого минуса, отмечу зарядку, которую можно примагнитить только одной стороной. Не всегда это удобно.

Amazfit GTS 4 — цена

Чтобы долго не ждать доставку, я заказал их на Яндекс Маркете. Обошлась мне покупка в 13 377 рублей. При этом тысяча рублей вернулась в качестве кэшбэка от банка и еще 669 — в виде бонусов Яндекс Плюс, которые я благополучно уже прокатал на такси. Поэтому можно сказать, что в итоге их стоимость получилась 11 708 рублей. За те возможности, которые эти часы предлагают, я считаю, что это идеальная покупка. Но, если хотите сэкономить, берите на Али. Там цена еще ниже.

Amazfit GTS 4 — цена. Цена на устройство подобного уровня более чем оправданная. Фото.

Цена на устройство подобного уровня более чем оправданная.

Можно ли их назвать Apple Watch для Андроида? Как по мне, то да. Только они будут лучше как минимум за счет своей автономности и значительно дешевле. На днях вообще услышал такую мысль, что благодаря стандартному креплению ремешка смотрятся Amazfit GTS 4 интереснее, чем Apple Watch. Устройство от Amazfit значительно больше напоминают классические часы, и в этом одно из главных его преимуществ. Кстати, они могут работать и с Айфоном. Поэтому всем любителям техники Apple тоже стоит задуматься над тем, что лучше сэкономить и купить Amazfit GTS 4.

Купить Amazfit GTS 4

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