Почему производители обманывают нас. На самом деле они вообще не думают об экологии

Технологические бренды в последнее время активно продвигают историю о том, что надо делать гаджеты максимально ответственно. Нейтральный углеродный след, ответственное потребление и вот это вот все… Часто это доходит до абсурда, а иногда в попытках создать видимость заботы об экологии делают только хуже. То есть объяснить на пальцах, почему это хорошо, получается, но не сообщается много бэкграунда, который озабоченным экологией лучше не показывать. Я сам исключительно за заботу о природе, но вот вам пример того, что производителям смартфонов далеко не всегда можно верить.

Экологичный смартфон

Тот, кто смотрел презентацию iPhone 15 или хотя бы читал ее итоги, не мог не заметить, как много Apple опять говорила об экологии. Но примерно такую же картину мы наблюдали и во время других крупных запусков в этом году, просто купертиновская компания — самый яркий и последний на сегодня пример рассматриваемого процесса.

Apple утверждает, что корпус последней версии iPhone на 75 % изготовлен из переработанного алюминия, а упаковка — на 100 % из переработанного или полученного из ответственных источников древесного волокна. Хорошая вещь, но она не может превзойти претензии Watch Series 9 на славу первого в мире продукта Apple с нейтральным уровнем выбросов углерода, отчасти благодаря использованию большего количества переработанных материалов в корпусе и ремешке часов.

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Что делается для будущего планеты

Однако Apple придется преодолеть несколько препятствий, чтобы достичь 100% углеродно-нейтрального уровня. Такие инициативы, как инвестирование в проекты возобновляемых источников энергии, чтобы соответствовать ожидаемому потреблению электроэнергии для зарядки часов, очевидно, сложно точно рассчитать.

Усилий прилагается много, но сказать, к чему мы придем, довольно сложно. Зато сейчас мы имеем уровень 50% доставки устройств по морю. Но сама доставка все равно нужна, и никто не переносит производство в те места, где много покупателей — в Америку и Европу.

Почему не надо покупать новый телефон

Тем не менее, мы, конечно, не можем винить Apple в желании добиться большего, но труднее понять, что продукты Apple практически не меняются каждый год. Тем не менее, Apple активно поощряет нас покупать новейшие iPhone или часы. А ведь выпуск новых устройств все равно выкачивает ресурсы из планеты (в том числе и конечные). Конечно, Apple не одинока в этом, но проблема усугубляется, когда кнопка действия и порт USB-C являются тем, что считается инновациями.

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В этой связи разрешенный сейчас спор о USB-C и Lightning является еще одним ярким примером привычки Apple говорить одно, а делать другое. Годы противостояния более широким отраслевым тенденциям привели к появлению тысяч тонн дополнительных и ненужных аксессуаров с разъемом Lightning, которые довольно скоро будут выброшены в мусорную корзину. А ведь еще есть и другие способы получения новых клиентов и потенциального увеличения количества мусор. Например, мощный инструмент — iMessage. У нас не многие им пользуются, но в целом в мире и особенно в США многие покупают iPhone только для того, чтобы общаться с друзьями. Особенно это актуально среди молодежи. И никто не спешит сделать его открытым, отказавшись от такого инструмента привлечения клиентов.

Вредны ли смартфоны для экологии

Хотя было бы неплохо думать, что покупка нового экологичного смартфона — это благо, но его все равно надо произвести. Поэтому, по своей сути, это довольно противоречивая идея. Как и многие технологические компании, Apple много говорит об экологичности смартфонов, но она препятствует ремонту, вынуждая покупать новый гаджет или менять его по программе расширенной гарантии. Совершенно очевидно, что самая большая забота компании на самом деле не о планете, а о продажах.

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К счастью, современным телефонам требуется много времени, чтобы устареть. Их процессоры, камеры и программное обеспечение отлично работают из года в год, независимо от того, используете ли вы старый iPhone или Android. Простая замена аккумулятора — более дешевая и экологичная альтернатива покупке нового телефона, независимо от того, какой процент его корпуса был переработан. Там, где это возможно, лучшей заботой о планете будет отложить покупку нового телефона хотя бы еще на год.

Тем более Apple поддерживает свою продукцию в течение многих лет, а часто и значительно дольше, чем некоторые бренды смартфонов Android. Благодаря этому ее устройствами еще проще пользоваться по-настоящему долго. А вообще, если экология для вас все, лучше купите телефон, который можно ремонтировать самому. Я рассказывал про несколько таких в отдельной статье.