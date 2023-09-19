Эти функции Android разряжают ваш смартфон. Отключите их, чтобы улучшить автономность

Пожалуй, нет более важной характеристики смартфона, чем его автономность. Ведь каждый человек заинтересован в том, чтобы устройство работало долго и всегда было готово к выполнению поставленных задач. Если ваш смартфон быстро разряжается, то не обязательно переходить в режим экономии энергии. Достаточно отключить несколько функций Android, которые больше всего расходуют заряд аккумулятора.

Как отключить Always On Display

В конце 2022 года эксперты DxOMark провели исследование, в ходе которого выяснили, что из-за функции активного экрана смартфоны живут в 4 раза меньше (данные получены в режиме ожидания). Если вы хотите продлить время работы от одного заряда, обязательно отключите Always On Display на Android:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка». Отключите функцию «Активный экран».

Еще сильнее Always On Display сказывается на времени работы смарт-часов и фитнес-браслетов. Поэтому на носимых аксессуарах ее тоже следует отключить, а прирост автономности вы почувствуете в первый же день.

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Зачем отключать пробуждение экрана

Но и без AOD у многих людей телефоны быстро разряжаются. Виной тому функции, пробуждающие экран без явной надобности. Их тоже стоит отключить:

Перейдите в раздел настроек «Активный экран и блокировка». Отключите функции «Пробуждать при взятии в руки» и «Двойное касание для включения экрана». Откройте вкладку «Эффект уведомлений». Отключите дополнительные эффекты, включая активацию экрана при поступлении уведомлений.

Чем меньше работает экран, тем дольше живет устройство. Запомните эту прописную истину и сделайте соответствующие выводы, чтобы улучшить автономность смартфона.

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Почему живые обои разряжают телефон

В прошлом году мы рассказывали, что живые обои разряжают смартфон. В отличие от статичной картинки, анимированное изображение требует постоянной работы графического процессора, заставляя помимо прочего быстрее расходовать заряд аккумулятора.

Если ваша главная цель — продлить время работы смартфона, обязательно измените обои на Андроид. Так удастся сэкономить до 5% заряда в зависимости от особенностей ваших Live Wallpapers.

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Как отключить синхронизацию на Андроиде

Кроме экрана на автономность смартфона влияют функции, чью работу мы даже не чувствуем. Например, автосинхронизация на Андроид. С ее помощью телефон постоянно обменивается данными с различными сервисами для поддержания актуальности сведений. Функция полезная, но ресурсоемкая, а потому лучше отключить автоматическую синхронизацию:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Передвиньте переключатель «Автосинхронизация данных» влево. Подтвердите отключение.

Когда потребуется подгрузить данные на тот или иной сервис, вы сможете сделать это вручную, нажав кнопку «Синхронизировать» напротив нужного аккаунта.

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Нужен ли виброотклик на Андроид

Изначально вибрация на телефоне задумывалась как средство оповещения пользователя во время поступления входящего звонка или SMS. Позже она стала дополнительным эффектом при наборе текста на виртуальной клавиатуре, а сейчас виброотклик сопровождает буквально каждое действие пользователя. Очевидно, что постоянная работа моторчика заставляет смартфон разряжаться быстрее, поэтому для экономии энергии нужно отключить тактильную отдачу:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Звуки и вибрация». Отключите опцию «Тактильный отклик».

Также вы можете отключить все системные звуки. Это тоже скажется положительным образом на автономности устройства, но в меньшей степени, чем отказ от виброотклика на телефоне.

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Изменяем предпочтительный тип сети

Больше половины смартфонов, представленных на рынке, поддерживают 5G. Хотя в России технология продолжает оставаться недоступной, в настройках вашего устройства наверняка включен поиск сетей пятого поколения. Откажитесь от него, чтобы сэкономить заряд:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Нажмите на свою симку. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети». Выберите 4G.

Если в регионе вашего проживания слабый сигнал 4G, есть смысл сразу опуститься до 3G, чтобы смартфон лишний раз не пытался найти отсутствующую сеть.