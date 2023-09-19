Эти функции Android разряжают ваш смартфон. Отключите их, чтобы улучшить автономность

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Герман Вологжанин

Пожалуй, нет более важной характеристики смартфона, чем его автономность. Ведь каждый человек заинтересован в том, чтобы устройство работало долго и всегда было готово к выполнению поставленных задач. Если ваш смартфон быстро разряжается, то не обязательно переходить в режим экономии энергии. Достаточно отключить несколько функций Android, которые больше всего расходуют заряд аккумулятора.

Эти функции Android разряжают ваш смартфон. Отключите их, чтобы улучшить автономность. Без этих функций смартфон будет работать дольше. Фото.

Без этих функций смартфон будет работать дольше

Как отключить Always On Display

В конце 2022 года эксперты DxOMark провели исследование, в ходе которого выяснили, что из-за функции активного экрана смартфоны живут в 4 раза меньше (данные получены в режиме ожидания). Если вы хотите продлить время работы от одного заряда, обязательно отключите Always On Display на Android:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка».
  3. Отключите функцию «Активный экран».
Как отключить Always On Display. Названия некоторых пунктов меню на вашем смартфоне могут отличаться. Фото.

Названия некоторых пунктов меню на вашем смартфоне могут отличаться

Еще сильнее Always On Display сказывается на времени работы смарт-часов и фитнес-браслетов. Поэтому на носимых аксессуарах ее тоже следует отключить, а прирост автономности вы почувствуете в первый же день.

Читайте также: почему я никогда не включаю Always On Display на смартфоне

Зачем отключать пробуждение экрана

Но и без AOD у многих людей телефоны быстро разряжаются. Виной тому функции, пробуждающие экран без явной надобности. Их тоже стоит отключить:

  1. Перейдите в раздел настроек «Активный экран и блокировка».
  2. Отключите функции «Пробуждать при взятии в руки» и «Двойное касание для включения экрана».
  3. Откройте вкладку «Эффект уведомлений».
  4. Отключите дополнительные эффекты, включая активацию экрана при поступлении уведомлений.
Зачем отключать пробуждение экрана. Важно, чтобы экран не просыпался попусту. Фото.

Важно, чтобы экран не просыпался попусту

Чем меньше работает экран, тем дольше живет устройство. Запомните эту прописную истину и сделайте соответствующие выводы, чтобы улучшить автономность смартфона.

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Почему живые обои разряжают телефон

В прошлом году мы рассказывали, что живые обои разряжают смартфон. В отличие от статичной картинки, анимированное изображение требует постоянной работы графического процессора, заставляя помимо прочего быстрее расходовать заряд аккумулятора.

Почему живые обои разряжают телефон. Откажитесь от живых обоев и больше их не включайте. Фото.

Откажитесь от живых обоев и больше их не включайте

Если ваша главная цель — продлить время работы смартфона, обязательно измените обои на Андроид. Так удастся сэкономить до 5% заряда в зависимости от особенностей ваших Live Wallpapers.

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Как отключить синхронизацию на Андроиде

Кроме экрана на автономность смартфона влияют функции, чью работу мы даже не чувствуем. Например, автосинхронизация на Андроид. С ее помощью телефон постоянно обменивается данными с различными сервисами для поддержания актуальности сведений. Функция полезная, но ресурсоемкая, а потому лучше отключить автоматическую синхронизацию:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Передвиньте переключатель «Автосинхронизация данных» влево.
  4. Подтвердите отключение.
Как отключить синхронизацию на Андроиде. Также не лишним будет отключить автообновление приложений. Фото.

Также не лишним будет отключить автообновление приложений

Когда потребуется подгрузить данные на тот или иной сервис, вы сможете сделать это вручную, нажав кнопку «Синхронизировать» напротив нужного аккаунта.

Читайте также: как отключить автообновление приложений на Android

Нужен ли виброотклик на Андроид

Изначально вибрация на телефоне задумывалась как средство оповещения пользователя во время поступления входящего звонка или SMS. Позже она стала дополнительным эффектом при наборе текста на виртуальной клавиатуре, а сейчас виброотклик сопровождает буквально каждое действие пользователя. Очевидно, что постоянная работа моторчика заставляет смартфон разряжаться быстрее, поэтому для экономии энергии нужно отключить тактильную отдачу:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Звуки и вибрация».
  3. Отключите опцию «Тактильный отклик».
Нужен ли виброотклик на Андроид. Отключение лишних звуков тоже поможет сэкономить заряд. Фото.

Отключение лишних звуков тоже поможет сэкономить заряд

Также вы можете отключить все системные звуки. Это тоже скажется положительным образом на автономности устройства, но в меньшей степени, чем отказ от виброотклика на телефоне.

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Изменяем предпочтительный тип сети

Больше половины смартфонов, представленных на рынке, поддерживают 5G. Хотя в России технология продолжает оставаться недоступной, в настройках вашего устройства наверняка включен поиск сетей пятого поколения. Откажитесь от него, чтобы сэкономить заряд:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
  3. Нажмите на свою симку.
  4. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети».
  5. Выберите 4G.
Изменяем предпочтительный тип сети. Не используйте тип сети, который плохо работает в вашем регионе. Фото.

Не используйте тип сети, который плохо работает в вашем регионе

Если в регионе вашего проживания слабый сигнал 4G, есть смысл сразу опуститься до 3G, чтобы смартфон лишний раз не пытался найти отсутствующую сеть.

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