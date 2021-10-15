Бесполезные гаджеты для здоровья: какие они

Маркетинг правит миром: с этим не поспоришь. Чем больше рекламы в какой-либо сфере, тем популярнее товары и лучше продажи. Есть действительно крутые вещи, без которых уже сложно представить повседневную жизнь. Многие до сих пор скептически относятся к фитнес-браслетам и умным часам, но они уже доказали свою эффективность, практичность и неприхотливость. Сейчас Интернет-магазины изобилуют различными гаджетами, которые, вроде как, способны вам помочь следить за своей фигурой и самочувствием. Не торопитесь тратить деньги! Собрали самые спорные устройства, перед покупкой которых лучше семь раз отмерить.

Зачем нужны умные весы

Меньше года назад я подарил своей подруге умные весы на Новый Год. Зачем? Уверен, вы сталкивались с проблемой, когда очевидных вариантов подарка не находится, потому что у человека всё есть. Учитывая то, что мы с ней активно посещаем фитнес-клуб, подарок оказался идеальным. Она не стала дожидаться повода и сразу же начала использовать. Весы работают в связке с мобильным приложением и используют биоимпедансный анализ тела. Он происходит благодаря электродам, расположенным на лицевой части весов, из-за чего на них лучше вставать босиком, чтобы через вас спокойно проходил слабый импульс.

Благодаря этому в приложении будут отображаться ваши показатели. К сожалению, надежды на то, что данные будут точны не было надежды. Убедились мы в этом не раз: у разных производителей своя погрешность, а процент жира точно не измерить — он имеет наибольшую сопротивляемость и зачастую показатели завышены. Наибольшее отклонение может достичь аж 20%. Если и соберетесь приобрести такой гаджет, то держите в уме то, что точных данных не будет.

К чему присмотреться: Xiaomi делает вещи на все случаи жизни. Есть и весы. Ради интереса можно попробовать. Но полученные данные лучше делить надвое.

Умные весы Xiaomi

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Умная вилка

На что не идут любители наживы ради легких денег! Например, взять вилку, сделать ее «умной», дав надежду тем, кто хочет контролировать свой аппетит, но не может себя остановить. Вилка подключается к смартфону и работает через приложение. Она умеет считать калории, но мы все всё прекрасно понимаем: точной информации не будет, калории может посчитать лишь вы вручную. С другой стороны, она предупреждает вас, если вы быстро едите или чересчур много.

Кроме того, ей невозможно есть супы и другую жидкую пищу да и есть в принципе — она не самая удобная. Мой вам совет: никогда не приобретайте подобные гаджеты, просто готовьте еду и раскладывайте ее в контейнеры, чтобы употреблять по графику и не переедать.

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Зачем отслеживать фазы сна

Фитнес-браслеты и умные часы позволяют отслеживать ваш сон, чтобы лучше знать, как вы спите, изучать привычки, начать ложиться спать вовремя. Возможно, сменить собственную кровать или диван, чтобы повысить комфорт. В любом случае, это интересно, но покупать отдельный трекер для сна не стоит. Да и сами цифры зачастую лгут: Xiaomi Mi Band у моей подруги очень часто ошибался, а мой браслет показывал более-менее точную информацию.

Так что, если и хотите анализировать свой сон, то лучше покупайте фитнес-браслет, в котором сразу есть необходимая функция. Не забудьте о том, что, в первую очередь, все зависит от собственного организма и внешних факторов: например, вы можете выспаться за 5 часов, а сон, который длился на 2 часа дольше, может навредить вашему самочувствию, несмотря на то, что приложение хвалит вас за продолжительность.

К чему присмотреться: Xiaomi Mi Band 5 — это топчик. Да и стоит копейки. Умеет собирать все необходимые данные.

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Умная скакалка

Любую вещь, в названии которой есть «Xiaomi», принято считать нужной, полезной и качественной. В этом уверены читатели нашего Telegram-чата. Несмотря на то, что умная скакалка ведет подсчет прыжков, вам это не нужно. Да, она умеет подсчитывать сожженные калории, исходя из ваших показателей здоровья. Поверьте, от этого вы быстрее не похудеете. Вы можете уменьшать или увеличивать нагрузку благодаря полученным данным, но прыжки на скакалке — это самое универсальное упражнение, в котором участвуют почти все мышцы тела.

Если почувствовали, что устали — отдохните. Есть силы — продолжайте и разнообразьте упражнение. Все зависит только от ваших ощущений, а калории за вас посчитает фитнес-браслет (или персональный тренер).

К чему присмотреться: если все же хотите узнать, что это за чудо, то выбирайте этот вариант. Работает с приложением и стоит вменяемых денег.

Умная скакалка

Итог: не хочу сказать, что фитнес-браслет заменяет нам многие вещи, но его будет достаточно, чтобы следить за самочувствием и отслеживать прогресс в тренировках. Есть множество интересных девайсов, которые, вроде как, должны сделать нашу жизнь лучше, но смысла в них практически нет. Больше отдыхайте, чаще занимайтесь спортом и меньше зацикливайтесь на использовании гаджетов — собственное самочувствие всегда подскажет вам, все ли в порядке!