Умные часы или фитнес-браслет: что выбрать?

Сложно сказать, что обычные часы совсем вышли из моды. Но зачем приобретать, например, обычные наручные часы за 10-15 тысяч рублей, если можно прикупить условный Mi Band за 2-3 тысячи, который ничем не хуже как аксессуар? Или вместо фитнес-браслета или наручных присмотреться к многофункциональному аксессуару от Samsung? Это отличная покупка, отличающаяся практичностью. Носимые на руке устройства давно перестали быть зависимыми от смартфона — они отлично работают автономно. Возможно, без коннекта со смартфоном функциональности им чуть не хватает, но большая часть фишек всё же остается при вас. Кстати, чем отличаются умные часы от фитнес-браслета? Предлагаю разобраться в этом раз и навсегда!

Чем похожи умные часы и фитнес-браслет

Оба вида гаджетов отслеживают самочувствие владельца, помогая ему оставаться в форме и следить за здоровьем. Внешне и те, и другие носятся на запястье и совершенно не мешают, например, в отличие от телефона. Весят гаджеты очень мало, иногда даже легче, чем обычные наручные часы. Важно, что и фитнес-браслет, и смарт-часы хоть и являются автономными, но для обновления контента (загрузка прогноза погоды, навигация в плеере, скачивание ПО) нуждаются в синхронизации со смартфоном или планшетом. Отсюда вытекает и еще одно сходство — оба гаджета при синхронизации отправляют данные о здоровье и тренировках в приложения для дальнейшей аналитики.

Чем отличаются умные часы от фитнес-браслета

Первое отличие — дизайн. Фитнес-браслет намного компактнее, чем умные часы. Умные часы по своей форме, скорее, больше похожи на традиционные. Браслет, как правило, гораздо меньше — основная капсула не требует много места, за счет чего ремешок становится более гибким и неприхотливым. Чаще всего ремешки для фитнес-браслетов каучуковые, но умельцы изобретают кожаные и металлические — подробнее о ремешках читайте в нашем Яндекс.Дзен.

Отличается и набор функций в гаджетах. Умные часы могут практически заменить смартфон: при синхронизации можно в них загрузить музыку, подкасты, чтобы слушать без смартфона. Возможность отвечать на звонки и оплачивать покупки с помощью NFC — еще одно преимущество умных часов, хотя, в последнее время Xiaomi выпускает собственные фитнес-браслеты с NFC, чем безумно радует покупателей. Мелочь, а приятно.

Умные часы представляют собой отличный набор повседневных фишек, а фитнес-браслеты больше ориентированы на занятия спортом и отслеживание самочувствия.

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Почему стоит выбрать фитнес-браслет

Если вы не преследуете цель продублировать функции смартфона и потратить на это как можно больше денег, то выбирайте фитнес-браслет. Ассортимент до неприличия велик. Я пользуюсь фитнес-браслетом уже больше двух лет и могу сказать, что это идеальный аксессуар. Он неприхотливый, быстрый и абсолютно не отвлекает, отлично дополняя смартфон. Я использую фитнес-браслет Mi Band 4 для тренировок и подпитки мотивации: мне нравится отслеживать количество пройденных за день шагов, а после тренировки я изучаю полученные данные о своем самочувствии (максимальный пульс во время тренировок) и о проделанной работе (например, количество сожженных калорий). Безумно радует, что фитнес-браслет не требует частой подзарядки: при правильных настройках (уровень подсветки в ночное время) и отключении каких-то функций (уведомления из соцсетей и вибрация во время входящего звонка) тот же Mi Band способен проработать месяц без подзарядки! С каждым обновлением появляются новые функции: будильник, таймер, секундомер и прогноз погоды.

Фитнес-браслет — отличный недорогой подарок любимому человеку, даже если он не интересуется тренировками. Будьте уверены: подарок придется по вкусу даже самым привередливым друзьям.

Зачем покупать умные часы

Умные часы гораздо дороже младшего родственника, при этом, арсенал фишек гораздо больше. Такой девайс позволяет слушать музыку без смартфона, отвечать на звонки, даже если забыл дома телефон (если есть e-sim), оплачивать покупки и просматривать уведомления на удобном большом дисплее. Стоит отметить, что умные часы отслеживают ваше самочувствие и данные о здоровье лучше и точнее, чем фитнес-браслет: сейчас в них встраивают датчики стресса, пульсоксиметры и много других умных функций. Но есть и огромный минус: такие часы не живут долго в сравнении с фитнес-браслетами. Если оптимизировать работу, то аккумулятора хватит в лучшем случае на 3-4 дня. Если вы рассчитываете на смарт-часы, как на отдельное устройство, то с этим нужно смириться и принять — в любом случае, автономности больше, чем у смартфонов с самой живучей батареей.

Умные часы в качестве подарка — палка о двух концах. С одной стороны, стоят они немало. С другой, могут не оправдать ожиданий из-за того, что тот, кому вы их дарите, несмотря на свой iPhone, может предпочесть Galaxy Watch, вместо часов от Apple. Держим в голове то, что умные часы — уже не аксессуар, а самостоятельный гаджет. В этом случае фитнес-браслет гораздо универсальнее — он подойдет любому. Не забудьте прочесть материал моего коллеги Артема Рахматуллина о будущем умных часов — узнаете много нового!

Смело выбирайте умные часы, если хотите иметь смартфон на руке: с ними вы не пропадете, даже если забудете телефон дома. Фитнес-браслет — это отличный универсальный подарок, который будет дополнять ваш смартфон и обойдется в разы дешевле. А что выбираете вы? Поделитесь своим взглядом в нашем Telegram-чате.