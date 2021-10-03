Смартфон помогает быть в форме. Проверил на себе

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Иван Герасимов 0

Если вы хоть раз худели, то наверняка знаете, что это даже не половина успеха. Основной смысл в том, чтобы со временем не растерять форму, вернувшись к прежнему состоянию. К счастью, за 3 года после похудения я так и не откатился обратно благодаря новым привычкам в питании, тренировках и активности. Полгода назад я с новой силой взялся за тренировки, чтобы дать новый импульс своему телу — вес скорректирован, остается лишь не срываться и вести более-менее активный образ жизни. Делюсь с вами секретом, как быть в форме, используя собственный смартфон.

Ваш смартфон может сделать вас лучше. Как это сделать?

Почему не нужно считать калории

Возможно, я поступаю антинаучно и неправильно, рассказывая об этом, но считать калории вовсе не обязательно. Приложение FatSecret очень удобное и понятное, но у этого метода существуют определенные нюансы. Во-первых, можете правильно питаться и без него, формируя рацион и не переедая. Взявшись за готовку правильного питания вы сформируете у себя привычку есть то, что полезно. Во-вторых, всю приготовленную или съеденную еду нужно взвешивать, чтобы вбивать точные цифры.

Считайте калории в самом начале своего похудения. Дальше питание войдет в привычку

В-третьих, мы часто балуем себя перекусом в течение дня. Уже на стадии поглощения начинаются сложности: сколько было съедено кусков пиццы, сколько она весила, что было в составе. Это сложно высчитать, чтобы хоть как-то определить калораж. Можно не вносить эти данные в FatSecret, но тогда эти «перекусы» останутся на вашей совести!

Как похудеть с помощью тренировок

Ваш Instagram или TikTok способен на большее, чем просто развлекать вас смешными видео. Есть множество аккаунтов, в которых можете найти не только скучные рассказы о питании, о том, сколько раз надо выжать штангу, чтобы не умереть, но и извлечь что-то для себя, начав заниматься дома.

Социальные сети богаты на различные тренировки: пришло время использовать Instagram по-новому

Для этого вам не потребуются штанги или тренажеры: достаточно прикупить резинки, коврик для пилатеса или петли TRX (или недорогой аналог). С помощью тренировок в Instagram вы станете более гибкими, а ваши мышцы всегда будут в тонусе. Кстати, не забудьте активнее записывать собственные тренировки на видео, чтобы в дальнейшем отслеживать прогресс.

Приложения для здоровья

Есть множество аналогов приложения «Здоровье» в iOS для Android. Но вам совершенно не нужно вносить туда все свои данные: достаточно лишь отслеживать пройденное за день количество шагов. Наверняка вы слышали про знаменитые 10000 шагов в день, о которых все говорят и считают мерилом пройденного расстояния в день. Вокруг этой цифры множество споров, но никто не мешает вам устанавливать и преодолевать большее расстояние. Если вы используете смартфон в связке с фитнес-браслетом, то могут возникнуть вопросы: а почему разнятся цифры?

Отслеживайте не только шаги, но и прогресс в тренировках: это хорошо мотивирует

В этом нет ничего страшного. Смартфон может не всегда быть в кармане, ровно как и фитнес-браслет на руке. В случае, когда вы уверены, что целый день носили оба гаджета, сложите оба показателя и разделите надвое. Я всегда рекомендую округлять результат по шагам и сожженным калориям в меньшую сторону, чтобы не преувеличивать собственные достижения и стремиться к большему.

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Почему нужно пить больше воды

Мы часто слышим, что нужно пить больше воды. Нужно делать это не только, когда организм просит, но и просто так. Однако нет научных обоснований того, что большее количество жидкости дает какое-либо преимущество (или суперсилу). Но есть определенные научные заключения, которые говорят о том, что потребление воды уменьшает шанс на обезвоживание, поддерживая функционирование мозга. Это, кстати, крайне необходимо в выполнении повседневных задач. А само потребление жидкости еще и влияет в борьбе с лишним весом.

Ставьте напоминание в приложении, чтобы пить больше воды

Ваш смартфон может помочь вам в этом! Моя коллега жаловалась на то, что изо дня в день забывала пить воду. Для этого она использовала удобное приложение для Android «Водное напоминание». Оно будет напоминать вам вовремя выпивать необходимое количество жидкости. В отзывах к нему пользователи говоря о простоте использования данной программы и о том, что даже сформировав привычку пить воду, они все равно не отказываются от приложения. Думаю, что это мастхэв для всех, кто хочет быть здоровым. Еще больше статей о том, как смартфоны помогают быть в форме, ищите в нашем Яндекс.Дзен!

Водное напоминание для Android

Для чего нужен плейлист

Плейлист — ваш друг. Добавьте туда подходящие треки, чтобы тренировка была в радость

Музыка сопровождает нас всегда. В том числе, во время тренировок. А формировать плейлисты под свои тренировки и прогулки — обязательный ритуал. Я подбираю музыку не только по настроению, но и по интенсивности. Если это йога, то подойдет Lounge или Downtempo, для силовых тренировок это бодрый хип-хоп, а для кардиотренировок на дорожке или на улице выбираю попсовый Slap House. Все это необходимо для того, чтобы чувствовать себя в комфорте и не брать телефон лишний раз во время занятий.

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Все эти методы проверены на себе, но не являются обязательными. Смартфон не станет вашим тренером, но он способен изменить ваши привычки, не прибегая к покупке дорогих аксессуаров и абонементов в фитнес-клуб.

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