Эти аксессуары понравятся всем, у кого есть телефон

Каждый, кто покупает себе телефон в первый раз или взамен старого, знает, что ему понадобятся определенные аксессуары. Они защитят телефон, расширят его возможности или сделают использования более комфортным. Купить их можно где угодно, но, наверное, самый большой выбор на AliExpress. В эту подборку мы включили аксессуары с самой популярной площадки, которые могут понравится каждому и пригодятся на каждый день. Если у вас таких нет, берите, пока они есть в наличии.

Чехол-книжка для телефона

Как ни крути, а чехол книжка, наверное, самый классический и в то же время самый надежный способ защиты телефона. Не всем нравится увеличение размеров устройства, но если вы носите его не в кармане джинсов, а в сумке, то это самый надежный способ защитить телефон от царапин.

Этот чехол предлагается не для всех моделей, а для самых популярных. Правда, все они произведены Samsung, но в мире около трети устройств этого бренда, а значит, вероятность попадания высока. На откидной части есть отсеки для карточек и прозрачный карман. Снаружи он имеет кожаную отделку, выпускается в нескольких цветах и может использоваться как подставка для телефона.

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Линзы для камеры телефона

Снимать на телефон любят все. Даже если не любят, то почему-то делают это постоянно. Вот только штатная камера часто ограничена в своих возможностях. Впрочем, их можно расширить.

Еще больше отобранных вручную подборок можно найти в этом Telegram-канале.

Набор линз подойдет для любого телефона и позволит снимать макро, увеличенное или, наоборот, широкое изображение. Оптика — сложная вещь, и именно поэтому профессиональные объективы для камер стоят десятки и сотни тысяч рублей. А стало быть чудес в данном случае ждать не стоит, но и мобильное фото делается не для глянцевой обложки. Так что разницу вы заметите только при детальном изучении. В любом случае у вас будет возможность сфотографировать мир по-новому.

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Магнитный кабель для зарядки любого телефона

Зарядка разных устройств — всегда проблема. Надо держать под рукой кабель для каждого из них. Сейчас в ходу три типа разъемов, и это еще больше усложняет задачу.

Универсальный кабель позволяет купить несколько коннекторов, вставить их во все устройства и подключать только сам провод. Проводов тоже можно купить несколько, чтобы лежали везде. А еще, как бонус, разъем всегда будет защищен от пыли и грязи.

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Универсальная подставка для телефона

Когда телефон лежит на столе — это не всегда удобно. Куда проще, когда он стоит перед глазами. Так можно смотреть кино, читать переписку и сразу видеть уведомления, когда они приходят.

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Для этого можно купить монолитную стационарную подставку, а можно — складную. Ее можно сложить и взять с собой в дорогу, если любите смотреть сериалы в самолете или поезде. Она почти не занимает места, но на столе стоит хорошо.

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Подставка для планшета

Если вам нужно ставить не только телефон, но и планшет, то стоит обратить внимание на такой вариант. Она более крупная и может справиться с обоими гаджетами. Но только для телефона брать ее не стоит — слишком громоздкая.

Конструкция также складная. Если у вас нет специального чехла, который превращается в подставку, это мастхэв. Особенно для тех, кто часто ездит в поездах или летает на самолетах.

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Штатив для телефона

Многие фотографии сложно сделать просто с рук. Например, с длинной выдержкой или групповые. А еще, держа телефон в руках, неудобно вести блог или общаться по видеосвязи.

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Для этого и пригодится небольшой складной штатив. Кроме телефона, на него можно поставить экшн-камеру или небольшую ”мыльницу”. Зеркалку или системную камеру такой аксессуар выдержит с большим трудом, если вообще выдержит. Штатное крепление обычное штативное, но в комплекте есть держатель для телефона.

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Переходник для телефона с USB-C

С тех пор, как даже недорогие телефоны начали переходить на USB Type-C, жить стало проще. Но к ним по-прежнему сложно подключить мышку, клавиатуру, флешку и другие аксессуары, если они не беспроводные или не имеют специального штекера.

Такой переходник позволит решить эту проблему и справиться с подключением чего угодно к телефону. Так же его можно использовать с планшетами и даже с ноутбуками, в которых есть USB Type-C.

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