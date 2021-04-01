Камера телефона почти зашла в тупик. Что будет дальше?

Вы уже знаете, что Xiaomi Mi 11 Ultra включает в себя огромный модуль камеры? В нем не только несколько линз, но и 1,1-дюймовый OLED-дисплей, который поможет вам сделать селфи не на ”ущербную” фронтальную камеру, а на нормальный модуль. Не уверен, что многие будут этим пользоваться, но если подходить к вопросу технически, то основная камера действительно снимает намного лучше любой фронталки, особенно, если скинуть фото на компьютер и рассмотреть во всех деталях. А вообще, речь не столько о самом Xiaomi Mi 11 Ultra, сколько о том, куда вообще могут завести производителей подобные решения. С другой стороны, плохо ли, что они будет экспериментировать и, перебирая решения, пытаться придумать что-то действительно интересное?

Камера Xiaomi Mi 11 Ultra

Раз уж мы начали говорить о новом необычном телефоне Xiaomi, то давайте от него и отталкиваться. Честно говоря, у него не совсем бессмысленный задний экран, как на недавнем ROG Phone 5 Ultimate. Пусть он и увеличивает модуль камеры от просто неприятного до жуткого. Но это тоже спорный вопрос, так как с таким выступом он лучше лежит на столе, чем когда качается на выпирающем с одной стороны модуле.

А еще он служит постоянно включенным дисплеем, который показывает время и может отображать уведомления. Не думаю, что это сильно скажется на автономности, зато все уведомления будут на виду.

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Есть и другая причина, почему в новом смартфоне сделали такой огромный модуль. Датчики камеры с каждым годом становятся все больше и больше — это хорошо для фотографий. Более крупные датчики могут получать больше света, что означает более короткую выдержку и более четкие снимки. Расположение линз, обычное для современных телефонов, становится все более и более сложным. Типичный модуль камеры смартфона имеет с десяток линз, расположенных перед датчиком. Эти элементы требуют физического размера.

Что делают с камерами телефонов

В настоящее время производители смартфонов, которые хотят предоставить передовые возможности камеры, стоят на развилке. Им надо выбрать между тем, чтобы сделать весь телефон по-настоящему толстым, или только часть, содержащую камеры. Очевидно, что они выбрали второй путь. Уверяю вас, вы бы сами не захотели такой толстый телефон, если бы он весь был как модуль камеры. Если занять это место аккумулятором, то он еще и весить будет как индийский слон.

На данный момент Samsung, пожалуй, делает самые страшные вещи. Прошлогодний Galaxy S20 Ultra и серия S21 этого года в целом имеют гигантские модули камеры. На задней панели преобладают массивные блоки камеры. Отчасти этого требуют перископические модули, но суть от этого не меняется — камера огромная.

Есть альтернативы в виде камер, которые появляются на iPhone 12 Pro Max, стандартном Xiaomi Mi 11 и Realme 8 Pro. Huawei, похоже, собирается пойти еще дальше с серией P50. Об этом мы рассказывали раньше.

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Может ли камера не выпирать

С другой стороны, некоторые компании смогли сделать из большого модуля что-то приличное. Примером может служить Oppo Find X3 Pro. В нем камера интегрирована как-то очень приятно и ненавязчиво. Кстати, именно Oppo до сих пор остается одной из последних компаний, которая пару лет назад выпускала модель Reno 2, у которой не выпирал модуль камеры. Там даже был специальный полушарик на корпусе, чтобы не царапать линзы.

Что нового будет в камере телефона

Несомненно, мы хотим, чтобы в наших смартфонах были камеры лучшего качества, ведь именно они стали главными характеристиками для потенциальных покупателей, а конкуренция здесь очень высока. С каждым годом мы видим все больше и больше мегапикселей, все более креативные конфигурации объективов, а также мощные вспышки, массивы микрофонов и даже лидары. Все это требует дополнительного места.

Возникает вопрос: когда производители придумают, что с этим сделать? Смогут ли они найти новые материалы, чтобы уместить все в корпус стандартной толщины? Или мы так и будем пользоваться этим угловатыми монстрами? А самое главное, готовы ли покупатели к шагу назад или они лучше смирятся с сохранением выпирающего модуля? Если второй вариант, то мы можем далеко зайти.

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Мы видели несколько примеров смелых решений в отношении камеры. Nokia PureView 808, выпущенный еще в 2012 году, является одним из таких устройств. В 808 сделан акцент на дизайне камеры, что привело к получению громоздкого телефона. Затем был Samsung Galaxy S4 Zoom, который определенно был в первую очередь камерой и только потом телефоном. Эти устройства ушли от концепции удобного средства связи и дали камеру, по которой можно звонить. Вот только они так и не получили успеха на рынке. Значит, людям не так важна камера?

Как производители делают телефоны

Покупатели смартфонов отдают предпочтение устройствам с большими экранами и тонкими профилями. Пока это именно то, чего они хотят, и производители им это дают. В любом случае, фотоаппараты, как отдельное устройство, уже мертвы. Конечно, это не касается зеркальных камер, которые являются отдельным направлением техники. Хотя, снимки, получаемые на смартфоны, в некоторых условиях могут поспорить даже с дорогими зеркалками. Особенно, если не задаваться вопросом обработки полученного результата, отдавая это на усмотрение автоматике в смартфоне. То есть, опираясь не на свое видение этого мира, а на то, как его видит создатель устройства.

Все это не означает, что производители телефонов могут увеличивать размер модуля камеры с каждым новым поколением, но они точно будут и дальше развивать это направление. Вопрос: когда возможность добиться требуемого результата упрется в технические ограничения и здравый смысл? Есть ли переломный момент? Что считать слишком большим? Я считаю, что камеры будут расти еще несколько лет точно. Производители будут прикрывать это условно полезными функциями, вроде второго экрана, но рано или поздно это закончится. Возможно, переводом на принципиально новые технологии и типы устройств связи. А вы что думаете по этому поводу?