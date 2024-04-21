Это самый необычный телефон, который сбережет ваши нервы и будет бесплатным

Что происходит, когда несколько брендов, бОльшая часть из которых не имеет отношения к смартфонам пытается выпустить свой продукт? Обычно, не стоит ждать ничего хорошего, но иногда может получиться что-то интересное. Именно так, Human Mobile Devices (HMD), Heineken и бостонский бренд уличной одежды Bodega собрались за одним столом и подумали, почему бы им не выпустить собственный смартфон. Звучит странно, но результат получился довольно интересным. Нам этот продукт может показаться не стоящим внимания, но данная история показывает, что может быть в нашем будущем, в если что-то подобное будет повторяться с другими компаниями.

Телефон с прозрачным корпусом

Неужели это очередная попытка извлечь выгоду из возрождающегося интереса к обычным кнопочным смартфонам? В целом, так оно и есть, но, как по мне, этот телефон, который назвали «Скучный телефон», кажется мне одним их лучших устройств, которые мы видели в последнее время.

Смартфон имеет прозрачный корпус, который напоминает то, что мы видели в Nothing Phone. Хотя, как по мне, это скорее отсылка к старым Nokia, которые выпускались в прозрачном корпусе 20-25 лет назад.

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Хороший кнопочный телефон

Тут нет светодиодных полосок и прочих элементов визуализации, но много всего другого тут есть. Прямо под экраном крышки этого телефона-флипа от Nokia вы можете увидеть зеленую материнскую плату. Эта цветовая гамма идеально сочетается с зеленой подсветкой экранов — внешнего и большего внутреннего. Скорее всего цвета выбраны из-за того, что являются фирменными для Heineken. А вот зелена подсветка клавиш отсылает нас к фильму Матрица — хиту того времени, когда у людей были только такие телефоны.

Heineken и Bodega представляют телефон, который вернет вас в то время, когда смартфоны еще не были в ходу, — говорит Heineken.

Он предполагает, чтобы вы общались с друзьями с помощью SMS, а не зависали бесконечно в Telegram или WhatsApp. С ним у вас не будет никаких новостных лент, социальных сетей и огромного количества уведомлений. Можно даже сказать, что это телефон для цифрового детокса.

Что такое The Boring Phone

The Boring Phone, как он называется официально, хочет, чтобы вы наслаждались монохромной игрой в Quick Snake, а не тратили часы на Call of Duty и другие онлайн шутеры. Он также предлагает вам делать аутентичные пиксельные снимки хороших моментов с друзьями, а не зацикливаться на таких вещах, как экспозиция, реалистичные цвета, качественное селфи и тому подобное.

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Что может кнопочный телефон

«Скучный телефон» также может пережить несколько падений и у него даже не разобьется экран. А даже если и разобьется, вам будет не так обидно за него, как за 6,7-дюймовую панель iPhone 15 Pro Max или Samsung Galaxy S24 Ultra. как современные iPhone.

В новинке есть и такие приятные функции, как быстрый набор номера, которым многие пользовались ранее. Это когда надо нажать на кнопку клавиатуры, подержать ее 1-2 секунды и телефон наберет заданный номер. Еще можно персонализировать дизайн с помощью 3D-наклеек. А клавиатура позволяет отличать звонки одним щелчком. В общем, все, как в старые добрые времена.

Телефон был показан на Миланской неделе дизайна. Возникает вопрос, сколько он будет стоить. Похоже, цены у него будет, а сам телефон будет бесплатным. Он выпущен в рамках рекламной компании и будет раздаваться отдыхающим в разных частях света. Для чего это сделано? Выше я уже сказал про цифровой детокс и именно в этом кроется причина. Все для того, чтобы люди могли оставаться на связи, но не тратили свое время на «думскроллинг» и бесконечные социальные сети, а, например, наслаждались красотой горных вершин или просто общались с друзьями.

Устройства будут раздаваться отдыхающим по всему миру, чтобы они могли отключиться, вернуть себе качественное время с друзьями, семьей и любимыми, а также позвонить близким перед сном, — говорится в заявлении компания.

Идея телефона заключается в том, чтобы дать понять, что есть жизнь и за пределами смартфонов. Иногда меньше цифрового взаимодействия означает больше вкуса реальности. И что может быть лучше, чем телефон, который делает только самый необходимый минимум? Это и есть «Скучный телефон».

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Нам не важны технические характеристики, как и тем счастливчикам, которые получат этот телефон. НО штука однозначно интересная, несмотря на наличие большого количества других кнопочных звонилок на рынке.