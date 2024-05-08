HUAWEI представила глобальные версии новейших устройств. Часы, планшеты, ноутбуки и другое

Компания HUAWEI провела большое мероприятие в Дубае, на котором представила несколько по-настоящему новых продуктов. Самое главное, что они стали глобальными, а значит будут продаваться по всему миру и станут более доступными для покупателей. Были показаны часы, планшеты, ноутбуки, наушники и даже приложения. Кроме этого, были обновлены некоторые более ранние продукты, которые получили новые цвета или другие косметические изменения. Все они достойны внимания, поэтому давайте рассмотрим их более внимательно.

Что нового выпустила HUAWEI

Если быть более точным, то компания представила следующие устройства:

Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3

Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro

Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S

Приложение GoPaint собственной разработки Huawei

Наушники FreeBuds 6i с расширенными возможностями шумоподавления

Ноутбук HUAWEI MateBook 14 Косметические обновления других гаджетов

Лучшее приложение для рисования

Если покопаться в истории, то не сложно заметить, что компания уже несколько лет не проводила глобальные мероприятия, на которых были одновременно представлены не только различные устройства, но и разработанные ей самой программные продукты. На этот раз им стало приложение GoPaint, которое полностью раскрывается при рисовании на планшете при помощи стилуса M Pencil 3-го поколения.

Приложение поддерживает более 100 различных кистей и работу с большим количеством слоев, а также реалистичные холсты и текстуры. Все это работает с минимальной задержкой и делает устройства HUAWEI одним из лучших предложений для художников. А если вы только делаете в этом первые шаги, то приложение вам поможет. Для этого в него встроены обучающие инструменты для начинающих художников.

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В рамках мероприятия был сделан большой упор на искусство, ведь, кроме запуска собственного приложения для художников, была также анонсирована фотовыставка «Жизнеутверждающий взгляд на мир — 12 лет фотосъемки вместе с HUAWEI”. Правда, проводится оно только в Дубае, поэтому не имеет для нас большого смысла, кроме дополнительного понимания направления деятельности компании.

Новые умные часы HUAWEI

Наконец-то инженеры и дизайнеры HUAWEI решили, что надо выпускать не только круглые, но и квадратные часы. Ими стали HUAWEI WATCH FIT 3. Они получили прямоугольный экран, как у Apple Watch или FitBit. Его диагональ составляет 1,82 дюйма. Естественно, это AMOLED со всеми вытекающими преимуществами.

Корпус имеет толщину всего 9,9 мм и весит 26 граммов. Сделан он из алюминия и обладает приятной текстурой. Благодаря ей и небольшому весу часы можно носить, не снимая, в течение долгого времени. На выбор представлено несколько вариантов цветовых решений. А еще часы получили новый интерфейс, который выглядит более ярким и лучше оптимизирован для использования в связке с квадратным экраном.

Для управления предусмотрен сенсорный экран, боковая кнопка и вращающаяся коронка, как у Apple Watch и более ранних моделей часов HUAWEI номерной серии. Кроме этого, коронка нажимается, чтобы можно было не только листать пункты меню, но и выбирать их.

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Часы поддерживают все необходимые режимы тренировок, функции контроля веса и поддерживают библиотеку блюд 50 стран, чтобы пользователи могли быстрее заносить их в дневник и контролировать потребление калорий. Они даже могут анализировать рацион, чтобы найти баланс между питанием и физической активностью.

Если этого мало, то чтобы заставить вас поверить в инновационность устройства, стоит добавить, что в них реализована технология HUAWEI TruSleep 4.0 с новой функцией оценки дыхания во время сна. Также на часах обновлена технология HUAWEI TruSeen 5.5, которая поддерживает на 30% более стабильную работу функций пульсометра. А измерение кислорода в крови теперь производится всего за 25 секунд.

Самый хороший ноутбук HUAWEI

Обновленная версия ноутбука HUAWEI MateBook X Pro — флагманской модели линейки — получила тонкий корпус из магниевого сплава, благодаря чему получилось сократить вес до 980 граммов. Толщина при этом составляет всего 13,5 мм. Благодаря таким параметрам он стал единственным ноутбуком, который весит меньше 1 килограмма, но имеет на борту Intel® Core™ Ultra 9.

Чтобы в таком корпусе не было проблем с охлаждением, инженеры разработали новую систему охлаждения Shark Fin, усиленную специальными вентиляторами, и совместили ее с технологией адаптивной производительности Super Turbo. Все это позволяет использовать ноутбук для любых задач — от обычного домашнего использования до работы с графикой, игр и программирования.

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Планшет с матовым экраном

HUAWEI MatePad 11,5”S является развитием идеи планшетов с матовым экраном. Он получил экран PaperMatte второго поколения. Из остальных характеристик можно отметить соотношение сторон экрана 3:2, частоту обновления 144 Гц и разрешение 2.8K. Важное преимущество экрана — в минимальной отражающей способности (менее 2%). Благодаря этому устраняется 99% световых помех, а вы, как простой пользователь, получаете почти полное отсутствие бликов. О первой версии этого экрана мы рассказывали, когда готовили обзор HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition

Среди прочих новинок, которые показали на презентации, стоит отметить новые наушники HUAWEI FreeBuds 6i с расширенными возможностями шумоподавления, обновленный ноутбук HUAWEI MateBook 14 с OLED-экраном 2,8K, часы HUAWEI WATCH GT 4 в зеленом цвете и HUAWEI WATCH 4 Pro с обновленным космическим дизайном.

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Все эти устройства вызывают большой интерес и желание их протестировать. Чем мы и займемся в ближайшее время, когда сможем достать их. Оставайтесь с нами! А чтобы не пропустить ничего интересного, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.