Huawei Watch GT 4 сильно подешевели в России. Это лучшие смарт-часы дешевле 15 000

Несмотря на то что главной операционной системой для носимых устройств сегодня является Wear OS от Google, подавляющее большинство из них на рынке работают на базе проприетарных платформ. Производители не побоялись рискнуть, и риск оправдался, что хорошо видно по продажам умных часов на базе альтернативных операционных систем. Xiaomi, Huawei, Nothing, Realme — все они используют собственные ОС, и это не делает их продукцию хуже. Но если бы меня спросили, какие смарт-часы лучше купить в 2024 году, я бы однозначно выбрал Huawei Watch GT 4.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Сравнение смарт-часов Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4 — это, на мой взгляд, лучшие смарт-часы, которые доступны сегодня на российском рынке. Они работают на базе собственной операционной системы Huawei под названием HarmonyOS, которая лежит в основе многих других устройств бренда. С одной стороны, это позволяет им более глубоко интегрироваться в общую экосистему, а с другой, совершенно не мешает работать в паре со смартфонами на Android и iOS.

Несмотря на то что у нас уже выходил обзор Huawei Watch GT 4, в котором мы однозначно рекомендовали эти смарт-часы, сейчас самое время, чтобы сделать это еще раз. Причина — снижение цену. Если в 2023 году, когда они только вышли, за них просили 20 тысяч рублей, что многих могло отпугнуть, то сегодня их отдают меньше, чем за 15. Причем это касается как мужской версии с корпусом 46 мм, так и женской в корпусе 42 мм.

Huawei Watch GT 4 (42mm)

Huawei Watch GT 4 (46mm)

Несмотря на то что Huawei вполне однозначно делит Watch GT 4 на женскую и мужскую версии, сравнить их для наглядности все равно нужно:

Характеристики Watch GT 4 (42 mm) Watch GT 4 (46 mm) Корпус 41,3 мм × 41,3 мм × 9,8 мм, нержавейка 46 мм × 46 мм × 10,9 мм, нержавейка Экран 1,32 дюйма, AMOLED, 466x466px 1,43 дюйма, AMOLED, 466x466px NFC Есть Есть Bluetooth BT 5.2 и BR + BLE BT 5.2 и BR + BLE Микрофон для звонков Есть Есть Автономность 7 дней 14 дней Защита от воды 5АТМ 5АТМ

С точки зрения технических спецификаций разницы между часами фактически нет, кроме, само собой, размера дисплея, который у женской версии закономерно меньше. Это ключевое условие, которое позволяет представительницам слабого пола с комфортом носить Watch GT 4 на своих тонких запястьях. По той же причине, кстати, производитель четко разделяет и браслеты, которые идут в комплекте с женскими и мужскими часами.

Какие смарт-часы для женщин купить

Например, для женской версии предусмотрена «миланская петля», а для мужской — плетеный ремешок из паракорда. Каждый из них является эксклюзивом для своей версии. Но есть и обычные решения в виде металлического браслета с изменяемым количеством звеньев, а также кожаный ремешок. Последний лично мне нравится меньше в обоих версиях, но кому-то больше по душе придется именно он. Главное, что выбор есть, и это хорошо.

Huawei Watch GT 4 не претендуют на сходство с аналоговыми часами, но имеют именно что круглый дисплей. Бесспорно, не самое практичное решение. Все-таки полезная площадь таких экранов несколько меньше, чем у квадратных или прямоугольных. Но зато это красиво, да и Huawei отлично адаптировала HarmonyOS для носимых устройств, так что проблем с версткой интерфейса нет вне зависимости от выполняемых сценариев.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Сам экран часов выполнен по AMOLED-технологии со всеми вытекающими из этого преимуществами. Во-первых, он очень яркий, так что даже под прямыми лучами летнего солнца вы сможете рассмотреть все, что он отображает. Кстати, здесь очень широкий выбор различных циферблатов, которые выполнены в разных стилистиках и отрисованы с предельной четкостью. А, во-вторых, он поддерживает режим Always On Display, который выводит информацию даже в состоянии сна, практически не расходуя энергию.

Что умеют смарт-часы Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4 — это часы, ориентированные на то, чтобы следить за вашим здоровьем. Поэтому, помимо классического пульсометра и сканера содержания кислорода в крови, они имеют еще и другие очень полезные функции:

Контроль дыхания во сне . Функция отслеживания дыхания во сне может выявлять признаки остановки дыхания у спящего человека. Такое расстройство называется апноэ и может быть очень опасным.

. Функция отслеживания дыхания во сне может выявлять признаки остановки дыхания у спящего человека. Такое расстройство называется апноэ и может быть очень опасным. Снятие показаний ЭКГ . По сути, это упрощенная электрокардиография с поправкой на то, что часы не ставят диагноз, а всего-навсего определяют работу сердца по одному из показателей и предупреждают о риске фибрилляции предсердий.

. По сути, это упрощенная электрокардиография с поправкой на то, что часы не ставят диагноз, а всего-навсего определяют работу сердца по одному из показателей и предупреждают о риске фибрилляции предсердий. Предупреждение об экстрасистолии . Экстрасистолия, по сути, является вариантом аритмии, при котором сердце во время работы возбуждается преждевременно, из-за чего повышается пульс, а сам орган быстрее изнашивается.

. Экстрасистолия, по сути, является вариантом аритмии, при котором сердце во время работы возбуждается преждевременно, из-за чего повышается пульс, а сам орган быстрее изнашивается. Определение повышенного или пониженного давления. Измерять давление часы, конечно, не могут. Но при этом довольно точно определяют признаки гипер- или гипотонии, рекомендуя провести измерение при помощи медицинского тонометра.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Huawei Watch GT 4 (42mm)

Huawei Watch GT 4 (46mm)

Как ни странно, Huawei Watch GT 4 отлично работают со всеми смартфонами, независимо от операционной системы. Для того, чтобы подключить их к своему аппарату, вам даже не придется скачивать Huawei Health, как думают многие. Просто сопрягайте гаджеты по Bluetooth и пользуйтесь. Единственное, для чего может пригодиться это приложение — так это для отслеживания расширенных отчетов о состоянии вашего здоровья.