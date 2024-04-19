Почему я не рекомендую покупать смартфоны HUAWEI на процессорах Kirin

HUAWEI — один из немногих производителей смартфонов, кто продолжает выпускать устройства на собственных процессорах Kirin в 2024 году. Помимо китайцев на рынке Android есть только 2 игрока с подобным подходом (Google и Samsung), в то время как остальные бренды полагаются исключительно на решения Qualcomm, MediaTek, а также Unisoc. И, хотя производство собственных чипов — дело похвальное, я не рекомендую покупать HUAWEI на процессорах Kirin.

Какие процессоры в HUAWEI

Давайте сразу обозначим: чипсет — главный компонент смартфона, от которого зависит отнюдь не только производительность устройства в играх. Именно поэтому мы обращаем к нему пристальное внимание.

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Несмотря на то, что HUAWEI выпускает смартфоны на собственных процессорах Kirin, сейчас в линейке ее продуктов намного больше устройств, использующих чипы Qualcomm:

HUAWEI на Kirin — большая редкость. Да, они продолжают выпускаться и в 2024 году, но их настолько мало, что только счастливчик может наткнуться на такой китайский подарок. Впрочем, никто из нас не застрахован, и моя задача — предостеречь вас от покупки нового смартфона на Kirin.

Что с процессорами Kirin в 2024 году

Почти все известные бренды мобильных процессоров, включая Qualcomm и MediaTek, поручают выпуск своих систем на кристалле другим компаниям, занимающимися производством полупроводников. Например, чипы Snapdragon делают на заводах TSMC и Samsung.

До 2020 года процессоры Kirin выпускались тайваньским заводом TSMC, но после ввода санкций в отношении HUAWEI компания была вынуждена обратиться за помощью к производителям полупроводников из континентального Китая. Таким помощником стала шанхайская SMIC.

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К большому сожалению для HUAWEI, производитель полупроводников из континентального Китая имеет большое технологическое отставание от TSMC. Без возможности использовать сопоставимый техпроцесс SMIC не в состоянии выпустить чипсет, способный конкурировать с решениями Qualcomm, MediaTek и Samsung.

В этой связи при разработке смартфонов HUAWEI вынуждена полагаться всего на две линейки процессоров Kirin:

700-я серия;

9000-я серия.

Каждая из них имеет существенные недостатки, заставляющие HUAWEI использовать собственные процессоры только в исключительных случаях. Каких — поговорим далее.

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Минусы процессоров HUAWEI

Главная проблема, мешающая HUAWEI использовать свои чипы чаще — технологическое отставание SMIC, не позволяющее выпускать процессоры с тонким техпроцессом, как это делают TSMC и Samsung. Если конкуренты уже освоили 3 нм, то SMIC способна выпускать чипы с относительно невысоким уровнем брака только на техпроцессе 14 нм, что кратно ограничивает вычислительные возможности конечного продукта.

Почему я не советую покупать смартфоны HUAWEI даже людям, которым плевать на сервисы Google

Процессор Kirin 710A

Поэтому самым популярным процессором HUAWEI сегодня является Kirin 710A производства той самой SMIC. Данный чип представляет собой 14-нанометровое решение, чей выпуск начался еще в 2020 году. Однако с точки зрения вычислительных возможностей процессор SMIC уступает более старому Kirin 710 (2018).

То есть в лице процессора Kirin 710A мы получаем ухудшенную версию чипа 2018 года, что не мешает HUAWEI использовать это сомнительное решение в своих новых смартфонах. Например, свежий HUAWEI nova Y72 работает именно на Kirin 710A.

По уровню производительности этот процессор уступает даже Unisoc T606 — чипу, применяемому в максимально дешевых смартфонах вроде realme NOTE 50 за 5 000 ₽. Однако цена HUAWEI nova Y72 в зависимости от магазина в 2-3 раза выше.

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Процессоры Kirin 9000

Kirin 9000 — последний флагманский процессор HUAWEI, который компания успела выпустить в досанкционные времена на заводе TSMC. В частности, на его базе работал камерофон HUAWEI Mate 40 Pro. Это, к слову, устройство 2020 года.

В настоящее время Kirin 9000 используется в качестве базы для новых процессоров HUAWEI, выпускаемых заводом SMIC. В прошлом году китайская компания представила Kirin 9000S, а в этом — Kirin 9010.

Оба чипсета являются попыткой SMIC сделать аналог старого процессора Kirin 9000, но она оказалась не слишком удачной. Из-за высокого процента отбраковки при выпуске 7-нанометровых Kirin 9000S и Kirin 9010 компания HUAWEI вынуждена взвинчивать цены на свои смартфоны. Так, новый HUAWEI Pura 70 Ultra на Kirin 9010 в Китае стоит 9 499 юаней (~ 130 000 ₽), где можно купить Xiaomi 14 Ultra за 6 499 юаней (~ 84 500 ₽).

Почему HUAWEI Pura 70 — халтура, которую не оценят даже в Китае

То есть, покупая смартфон на Kirin 9000S или Kirin 9010, вы не только получаете устройство, чьи вычислительные возможности (в том числе в области обработки фото и работы с ИИ) уступают конкурентам, но и будете вынуждены переплатить в полтора раза.

Почему не стоит покупать смартфон на Kirin

Таким образом, в 2024 году вам может попасться недорогой смартфон HUAWEI на Kirin 710A или флагман на Kirin 9000-й серии. В обоих случаях вы будете иметь дело с морально устаревшим железом, которое:

более чем в 2 раза уступает актуальным чипам Qualcomm, MediaTek и Samsung по уровню производительности;

отличается высоким уровнем тепловыделения, что провоцирует еще большее падение производительности под нагрузками, а также ухудшение автономности;

дороже своих аналогов из-за необходимости SMIC покрывать расходы на отбраковку неудавшихся чипсетов, так и не добравшихся до смартфонов.

Сложно сказать, как ситуация с процессорами Kirin будет развиваться дальше, но на текущий момент они не выдерживают конкуренцию со своими аналогами, уступая технологически на несколько поколений. Поэтому, если вы не хотите переплачивать за смартфон, в котором нет западных следов, не покупайте HUAWEI на Kirin или возьмите устройство другого производителя, ведь в своем нынешнем виде HUAWEI — это почти всегда оверпрайс.