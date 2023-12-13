Huawei выпустила несколько интересных гаджетов, включая необычные наушники

Новые гаджеты всегда вызывали большой интерес. Особенно, когда это не просто дежурное обновление, а полноценный большой анонс от крупного бренда. На этот раз им стали гаджеты от HUAWEI. Компания представила новый планшет, аксессуары к нему, новые ноутбуки и кое-что еще. Это не самые дешевые устройства, но они и находятся в премиальном сегменте, а там китайская компания умеет предлагать относительно доступные устройства с приятными характеристиками. Поэтому не обсудить их просто нельзя.
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Что HUAWEI показала на презентации
HUAWEI редко проводит обычные мероприятия. Почти всегда они сопровождаются красивой вывеской. В этот раз презентация прошла под слоганом «Создавая красоту». Большой упор на ней был сделан на устройства, которые можно использовать для работы. Новых смартфонов мы, к сожалению, не увидели, но от этого другие новинки не стали менее интересными.
Презентация принесла нам планшеты HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма, HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, ноутбук HUAWEI MateBook D16, а также наушники HUAWEI FreeClip с передовой конструкцией открытого типа. Упоминался не только новый слоган, приведенный выше, но и тот, который мы уже слышали и который стал буквально концепцией для компании — «Опережая тренды». По крайней мере, она делает на него большой упор.
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Самый большой планшет с тонкими рамками
Новый планшет HUAWEI MatePad Pro имеет большую диагональ экрана — 13,2 дюйма. При этом он довольно легкий при весе всего 580 граммов и толщине 5,5 мм. Он имеет минимальные рамки OLED-экрана 3,4 мм, а полезная площадь благодаря этому составляет 94%. Сложно сказать, насколько это удобно, когда держишь такое немаленькое устройство в руках. Это еще только предстоит проверить. Зато экран оснащен технологией HUAWEI X-True и системой HUAWEI SOUNDTM. По заверениям производителя, это обеспечивают полное погружение в развлекательный контент.
Новый планшет поддерживает обновленный стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения с технологией NearLink. Он подключается к планшету по NearLink, поддерживает более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям и отличается быстрым откликом. Так же новый планшет будет работать с обновленной клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, чтобы печатать было еще проще. Клавиатура, оснащенная полноразмерным тачпадом, превращает планшет в компьютер. Но насколько она подходит для работы, тоже еще только предстоит узнать в ходе тестирования.
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Планшет с экраном в виде бумаги
Компания также представила планшет HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, оснащенный матовым экраном с разрешением 2800 × 1840 пикселей и максимальной частотой обновления 144 Гц. Мы уже видели такие устройства. Они довольно своеобразны, но обеспечивают ощущения от работы с экраном близкие к тем, как если бы перед вами был лист экрана. Делается это за счет специального матового слоя.
Новые наушники HUAWEI
Показала компания и новые наушники, которых в модельном ряду уже и так довольно много, но все они по-своему хороши. Они получили название HUAWEI FreeClip и отличаются передовой конструкцией открытого типа, состоят из двух компонентов, соединенных особым элементом — инновационным эластичным коннектором C-bridge design. Благодаря этому коннектору устройство должно комфортно располагаться в ушах, не вызывая неприятных ощущений.
С учетом зарядки от кейса наушники могут в сумме проработать до 36 часов. Оба наушника обладают идентичной конструкцией и взаимозаменяемы, поддерживают функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта во время вызовов и могут подключаться к двум устройствам.
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Самый мощный ноутбук HUAWEI
Последней новинкой стал ноутбук HUAWEI MateBook D16 2024. Это обновленная модель прошлогоднего D16. Он оснащен 16-дюймовым экраном с режимом защиты зрения. Весит он 1,68 кг при толщине 17 мм. Экран может откидываться на 180 градусов, если пользователю будет удобнее пользоваться им в полностью развернутом виде.
Работает ноутбук на процессоре Intel Core серии H 13-го поколения, охлаждается двумя вентиляторами, а питается от батареи на 70 Вт*ч. Поддерживается подключение на сверхдальнем расстоянии до 270 метров. Модель также поддерживает функцию «Суперустройство» и режимы умной видеоконференции.
Но это еще не все. HUAWEI анонсировала глобальное мероприятие 5 января 2024, на котором будет представлена платформа для создателей цифрового контента. На ней они смогут публиковать свои работы вне зависимости от географического положения.
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Сколько стоят новинки
Цена на новинки есть только в евро. Если пересчитать их в рубли по актуальному на дату публикации статьи курсу, получится следующее:
- HUAWEI MatePad Pro 13,2” от 97 000 рублей
- Стилус M-Pencil (3-го поколения) от 9 700 рублей
- Съемная клавиатура для HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма от 19 000 рублей
- HUAWEI FreeClip от 19 000 рублей
- HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition от 58 000 рублей
- HUAWEI MateBook D 16 от 97 000 рублей
Точные сроки появления в продаже неизвестны, как нет и ясности, какие из устройств можно будет купить в России и за сколько.