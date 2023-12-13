Huawei выпустила несколько интересных гаджетов, включая необычные наушники

Новые гаджеты всегда вызывали большой интерес. Особенно, когда это не просто дежурное обновление, а полноценный большой анонс от крупного бренда. На этот раз им стали гаджеты от HUAWEI. Компания представила новый планшет, аксессуары к нему, новые ноутбуки и кое-что еще. Это не самые дешевые устройства, но они и находятся в премиальном сегменте, а там китайская компания умеет предлагать относительно доступные устройства с приятными характеристиками. Поэтому не обсудить их просто нельзя.

Что HUAWEI показала на презентации

HUAWEI редко проводит обычные мероприятия. Почти всегда они сопровождаются красивой вывеской. В этот раз презентация прошла под слоганом «Создавая красоту». Большой упор на ней был сделан на устройства, которые можно использовать для работы. Новых смартфонов мы, к сожалению, не увидели, но от этого другие новинки не стали менее интересными.

Презентация принесла нам планшеты HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма, HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, ноутбук HUAWEI MateBook D16, а также наушники HUAWEI FreeClip с передовой конструкцией открытого типа. Упоминался не только новый слоган, приведенный выше, но и тот, который мы уже слышали и который стал буквально концепцией для компании — «Опережая тренды». По крайней мере, она делает на него большой упор.

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Самый большой планшет с тонкими рамками

Новый планшет HUAWEI MatePad Pro имеет большую диагональ экрана — 13,2 дюйма. При этом он довольно легкий при весе всего 580 граммов и толщине 5,5 мм. Он имеет минимальные рамки OLED-экрана 3,4 мм, а полезная площадь благодаря этому составляет 94%. Сложно сказать, насколько это удобно, когда держишь такое немаленькое устройство в руках. Это еще только предстоит проверить. Зато экран оснащен технологией HUAWEI X-True и системой HUAWEI SOUNDTM. По заверениям производителя, это обеспечивают полное погружение в развлекательный контент.

Новый планшет поддерживает обновленный стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения с технологией NearLink. Он подключается к планшету по NearLink, поддерживает более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям и отличается быстрым откликом. Так же новый планшет будет работать с обновленной клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, чтобы печатать было еще проще. Клавиатура, оснащенная полноразмерным тачпадом, превращает планшет в компьютер. Но насколько она подходит для работы, тоже еще только предстоит узнать в ходе тестирования.

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Планшет с экраном в виде бумаги

Компания также представила планшет HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, оснащенный матовым экраном с разрешением 2800 × 1840 пикселей и максимальной частотой обновления 144 Гц. Мы уже видели такие устройства. Они довольно своеобразны, но обеспечивают ощущения от работы с экраном близкие к тем, как если бы перед вами был лист экрана. Делается это за счет специального матового слоя.

Новые наушники HUAWEI

Показала компания и новые наушники, которых в модельном ряду уже и так довольно много, но все они по-своему хороши. Они получили название HUAWEI FreeClip и отличаются передовой конструкцией открытого типа, состоят из двух компонентов, соединенных особым элементом — инновационным эластичным коннектором C-bridge design. Благодаря этому коннектору устройство должно комфортно располагаться в ушах, не вызывая неприятных ощущений.

С учетом зарядки от кейса наушники могут в сумме проработать до 36 часов. Оба наушника обладают идентичной конструкцией и взаимозаменяемы, поддерживают функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта во время вызовов и могут подключаться к двум устройствам.

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Самый мощный ноутбук HUAWEI

Последней новинкой стал ноутбук HUAWEI MateBook D16 2024. Это обновленная модель прошлогоднего D16. Он оснащен 16-дюймовым экраном с режимом защиты зрения. Весит он 1,68 кг при толщине 17 мм. Экран может откидываться на 180 градусов, если пользователю будет удобнее пользоваться им в полностью развернутом виде.

Работает ноутбук на процессоре Intel Core серии H 13-го поколения, охлаждается двумя вентиляторами, а питается от батареи на 70 Вт*ч. Поддерживается подключение на сверхдальнем расстоянии до 270 метров. Модель также поддерживает функцию «Суперустройство» и режимы умной видеоконференции.

Но это еще не все. HUAWEI анонсировала глобальное мероприятие 5 января 2024, на котором будет представлена платформа для создателей цифрового контента. На ней они смогут публиковать свои работы вне зависимости от географического положения.

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Сколько стоят новинки

Цена на новинки есть только в евро. Если пересчитать их в рубли по актуальному на дату публикации статьи курсу, получится следующее:

HUAWEI MatePad Pro 13,2” от 97 000 рублей

Стилус M-Pencil (3-го поколения) от 9 700 рублей

Съемная клавиатура для HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма от 19 000 рублей

HUAWEI FreeClip от 19 000 рублей

HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition от 58 000 рублей

HUAWEI MateBook D 16 от 97 000 рублей

Точные сроки появления в продаже неизвестны, как нет и ясности, какие из устройств можно будет купить в России и за сколько.