Самые необычные смартфоны, которые ушли навсегда

Помните челки на экранах смартфонов, которых уже почти не осталось? Мне такие нравились больше, чем отверстия, но я всегда говорил, что от них тоже надо избавляться. Конечно, они могли быть удобным местом для пальцев при просмотре фильма или игре в горизонтальной ориентации, но с эстетической точки зрения у них были минусы. Сейчас на экране нет почти ничего, кроме небольшого отверстия. Все остальное место занимает экран. Большие рамки, как у прошлогоднего iPhone SE 2022, тоже не вариант. Многие уже не помнят той концепции, которая активно развивалась 5–6 лет назад, но теперь от нее просто ничего не осталось.

Телефоны с выезжающими камерами

До появления отверстий и скрытых под дисплеем камер для селфи производители телефонов ломали голову над тем, как достичь совершенства экранов. Отсюда и появилась борьба между выезжающими камерами и вырезами на дисплее. Это было промежуточное решение проблемы, пока мы ждали, когда технология найдет лучшее решение. И вот оно было найдено, но погубило такой интересный формат. В наши дни вы не найдете ни одного современного смартфона на Android с выезжающей камерой.

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После того, как к концу 2019 года производители смартфонов начали массово использовать экраны с отверстием для камеры, дни всплывающих модулей были сочтены. Тем не менее, стоит вспомнить самые интересные смартфоны из тех, что мы успели увидеть.

Honor 7i и Huawei Shot X

Мода на всплывающие камеры для смартфонов пережила расцвет в 2018 и 2019 годах, но эксперименты с этой технологией начались еще за пару лет до того, как она стала по-настоящему популярной.

Honor 7i (который на некоторых рынках также продавался, как Huawei Shot X) был одним из первых смартфонов, который мог похвастаться новой камерой, и хотя это было скорее ручное откидывание, а не автоматическое, Huawei, по крайней мере, думала об эстетике.

Как и в случае с поворотными камерами Oppo N1 (2013) и N3 (2015), в 7i можно было выдвинуть 13-мегапиксельную заднюю камеру на лицевую сторону, получив мощную для того времени фронталку.

Honor 7i также оснащался 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1080×1920, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенного хранилища, чипсетом Qualcomm Snapdragon 616 и сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку.

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Vivo Apex Concept

Перенесемся на пару лет вперед и познакомимся с интересной моделью Vivo. На выставке MWC 2018 китайский бренд представил концепт Apex Concept. Великолепный телефон практически без ободка и со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Мы были поражены этой технологией, которой требовалось 0,8 секунды, чтобы раскрыться из верхнего края телефона — это лишь немного дольше, чем требовалось на загрузку приложения камеры.

Поскольку это был концепт, Vivo не предоставила полную спецификацию телефона, но мы знаем, что он оснащен 6-дюймовым экраном, портом USB Type-C и двумя камерами на задней панели. Вы даже можете выбрать функцию распознавания отпечатков пальцев, при которой для разблокировки телефона необходимо приложить оба больших пальца к экрану.

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Oppo Find X

Oppo Find X был одним из первых широкодоступных телефонов со всплывающей камерой, который получил широкое распространение в разных частях света. Кроме того, это был один из самых красивых телефонов того времени. Благодаря изогнутым краям и привлекательной цветовой гамме на него было приятно смотреть и держать в руках. Также не было видно ни одной камеры ни спереди, ни сзади. В Find X была не просто всплывающая камера для селфи — все камеры были спрятаны в одной моторизованной секции, которая охватывала всю ширину телефона.

Фронтальная камера на 2 Мп, а также задние камеры на 16 и 20 Мп, которые дополняла светодиодная вспышка, и все они находились в подвижной секции. Find X также получил 6,42-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2340, чипсет Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и функцию разблокировки по лицу.

Xiaomi Mi Mix 3

Всего через несколько месяцев после Find X на арену вышел Xiaomi Mi Mix 3, который предлагал собственное видение скрытой камеры. Вместо моторизованной секции вы сдвигали весь экран вниз большим пальцем. Основная камера была на 24 Мп, а в паре с ней работал датчик глубины на 2 Мп. При этом приложение камеры запускалось автоматически. Xiaomi даже предоставила возможность отвечать на звонки, сдвигая экран вниз. Выдвижной механизм сделал Mi Mix 3 немного громоздким, но зато стоило это все не очень дорого.

Другие ключевые характеристики Mi Mix 3 включали 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 1080×2340, чипсет Snapdragon 845, 6/8/10 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128/256 ГБ и две 12-Мп фронтальные камеры. Среди других телефонов, в которых использовался механизм слайдера, были Honor Magic 2 и Lenovo Z5 Pro.

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OnePlus 7 Pro и 7T Pro

OnePlus использовала всплывающую камеру для своих флагманов в 2019 году в OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro несколько месяцев спустя. Они имеют общие технические характеристики: 6,67-дюймовый экран, до 12 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев под экраном и тройные задние камеры на обоих устройствах. У них даже была одна и та же 16 Мп всплывающая камера для селфи.

Это были одни из лучших Android-телефонов того года, а функция обнаружения падений означала, что если телефон выскользнет из руки, когда камера была открыта, она успеет вернуться обратно, прежде чем гаджет упадет на пол. Многие телефоны со всплывающими камерами оснащены этой функцией, но тут она работала чуть ли не лучше, чем в других устройствах. Но уже в OnePlus 8 от такого решения отказались, заменив его обычной камерой в отверстии экрана.

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A80 представлял собой что-то среднее между поворотной камерой Oppo N1 и всплывающей во всю ширину экрана Oppo Find X. В результате получился телефон высокого класса, позволяющий использовать камеры на задней панели для селфи.

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Как и в Find X, вся верхняя часть A80 может автоматически подниматься, перемещая панель задней камеры над экраном. Обе основные камеры можно было развернуть так, чтобы использовать их в качестве фронтальной камеры. С ним было интересно играться, а вращающийся элемент был, возможно, лучшим среди всех смартфонов эпохи с выезжающими камерами, но модуль казался хрупким, и это вызывало немало вопросов.

Galaxy A80 был оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080×2400, чипом Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и парой камер — 48 Мп основной и 8 Мп TOF для создания эффекта глубины.

Honor 9X Pro и 9X

Интересно, что Honor 9X Pro вышел на три месяца раньше, чем непрофессиональный вариант Honor 9X, но оба они оснащены 16 Мп моторизованной всплывающей камерой. Существенное отличие заключается в том, что 9X Pro попал под торговый запрет Huawei в США, поэтому поставлялся без сервисов Google. В то же время Honor 9X удалось обойти запрет, и через несколько месяцев он поступил в продажу с сервисами Google.

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Оба телефона имели одинаковую фронтальную камеру, 6,59-дюймовый ЖК-дисплей и три камеры на задней панели (48/8/2 Мп). Оба телефона оснащены сканерами отпечатков пальцев, причем у Pro он расположен сбоку, а у 9X — на задней панели. Недорогие телефоны обеспечили хорошее соотношение цены и качества, но всплывающая камера не так быстро двигалась, как у более дорогих конкурентов.

Самая удобная камера для смартфона

Всплывающая фронтальная камера просуществовала в мире Android недолго, но, несомненно, оставила свой след. В то время, как мир в основном перешел на отверстия и размещение камер под экраном, мы никогда не забудем те несколько особенных лет, когда существовали механические камеры с электроприводом.