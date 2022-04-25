Месяц со складным Huawei P50 Pocket. Самый красивый телефон, но не без недостатков

Сколько стоит складной Huawei

У меня оказалась не обычная, а премиальная версия смартфона, которая маркируется, как Huawei P50 Pocket Premium Edition. На момент публикации статьи смартфон стоит 169 990 рублей, что без сомнения дорого, но для такого устройства в целом нормально. Тем более, что это дизайнерская версия с уникальным рисунком, созданным в сотрудничестве с дизайнером Айрис Ван Херпен. А еще на борту у него 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Самый красивый телефон

Интереснее всего в дизайне корпуса то, что это не просто рисунок, а полноценный 3D узор. Он приятно ощущается пальцами и приятно лежит в руке. Возможно, благодаря этому он даже чуть меньше скользит, ведь уронить такую красоту точно не хочется.

Внешняя рамка изогнута для удобного хвата и оснащена быстрым сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. Между тем, шарнир напоминает тот, что применяется в Galaxy Z Flip 3, но с одним важным отличием. Huawei закрывается полностью и между его частями не остается видимого зазора. Так вся конструкция смотрится более законченной и приятной.

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Чем удобен складной телефон

Главный плюс, который я заметил для себя, это размер. Именно это я и недооценивал раньше. Пусть этот телефон толще, чем обычный, но он все равно занимает существенно меньше места в кармане. Наверняка вам знакома ситуация, когда телефон лежит в кармане джинсов и с ним неудобно садиться — он просто мешается. Так вот тут нет на это даже малейшего намека. Телефон просто не ощущается в кармане. Если бы это был обычный моноблок с 6,9-дюймовым экраном, то ощущения от его ношения были бы совершенно другими. Тем более, его корпус вытянутый, а экран имеет соотношение 21:9. Благодаря этому им удобно пользоваться одной рукой.

При этом дома я его не складывал. В этом просто нет смысла. Когда он лежит на столе, то его форма не важна. Заодно так экран и механизм будет меньше изнашиваться от постоянного складывания.

Дисплей Huawei P50 Pocket

Дисплей представляет из себя 6,9-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+ (2790×1188). Иногда казалось, что ему надо добавить яркости, но если у других телефонов она и выше, то не критично. Частота обновления не самая высокая, но если не использовать гаджет для игр, а такой телефон для них и не покупают, то 90 Гц вполне достаточно для комфортного использования. Заодно потребление энергии будет более скромным.

Как и у большинства складных устройств, внутренний дисплей Pocket выглядит немного более пластиковым, чем у обычного устройства с Gorilla Glass, но он устойчив к отпечаткам и царапинам. За месяц ни одной так и не появилось. То, что многих отталкивает — складка, совершенно не напрягало. Она не так ярко выражена, и на нее перестаешь обращать внимания примерно через день. Подобное у меня было со многими складными устройствами. Если перестаешь искать ее специально, она становится незаметной. Кроме того, внутренние рамки смартфона относительно тонкие, что тоже приятно.

Как и P50 Pro, Pocket имеет два характерных круглых элемента на внешней части, в одном из них находится массив из трех камер и светодиодная вспышка. Однако, в отличие от стандартного P50, во втором расположился внешний дисплей (340х340 пикселей). Он не такой большой, как у конкурентов, но он достаточно полезен. На нем можно посмотреть время, уведомления и даже использовать в качестве окошка камеры при съемке селфи.

Селфи снимать на основную камеру — это очень хорошо, так как внутренняя, размещенная в отверстии экрана, не так хороша. На фоне основной кажется, что подойдет она только для видеосвязи. Основная так хорошо снимает селфи, что ей даже можно простить необходимость ловить себя в небольшом окошке. Хотя иногда это даже забавно.

Биометрическая аутентификация P50 Pocket также довольно умна. Когда устройство закрыто, разблокировать дисплей крышки для просмотра уведомлений можно, прикоснувшись к сканеру отпечатков пальцев. Можно сделать смахивание, в этом случае основная камера распознает ваше лицо.

Но я не смог сразу понять, как это работает, и у меня внешний экран то работал, то нет. А еще есть режим полной приватности, когда в сложенном виде ни один орган чувств телефона не будет активен. То есть, закрыв его, вы можете быть уверены в отключении телефона и камеры.

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Смартфон на Snapdragon 888

Внутри P50 Pocket построен на тех же принципах, что и P50 Pro. В его основе лежит 4G-версия Qualcomm Snapdragon 888, что совершенно нормально с точки зрения повседневной производительности. Тем более, что 5G у нас в стране пока нет.

Стандартный Pocket предлагает 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Версию Platinum Edition оснастили более богато — 12 ГБ + 512 ГБ. В обоих случаях, если не хватит памяти, то ее можно расширить за счет карты Huawei NanoMemory.

Время работы и скорость зарядки

Аккумулятор Pocket емкостью 4000 мАч значительно больше, чем у конкурентов в этом форм-факторе, и я был впечатлен тем, насколько хорошо он выдерживает повседневное использование. Вы легко сможете использовать это устройство целый день. Если считать основным конкурентом раскладушки от Samsung, то Huawei явно победит в прямом сравнении. Возможно, это достигнуто за счет отказа от беспроводной зарядки, но лично я готов пойти на эту жертву.

Заряжается батарея с максимальной мощностью 40 Вт. Хотя это и не самый быстрый из доступных вариантов, но этого достаточно, и зарядка идет довольно быстро. От разных зарядных устройств время полной зарядки постоянно менялось, но в обычных условиях скорости зарядки вполне хватало.

Huawei P50 Pocket работает под управлением EMUI 12. Внешне она похожа на Harmony OS, а в основе лежит Android 11, но интерфейс очень сильно переработан, чтобы полностью соответствовать духу Huawei.

P50 Pocket полностью поддерживает функцию Super Device от Huawei. Это означает, что если у вас есть другие новые гаджеты Huawei (ПК, планшет или монитор), они могут быть объединены в пару, чтобы использовать уникальные функции друг друга.

Как снимает складной Huawei

У Huawei никогда не было проблем с фотографиями, и хотя P50 Pocket не может похвастаться теми же возможностями, что и P50 Pro, он все же способен делать действительно впечатляющие снимки. Основная камера сочетает в себе данные от 40-мегапиксельного основного и 32-мегапиксельного «ультраспектрального» датчика. Они позволяют делать очень детализированные фотографии.

Хотя здесь нет специального телеобъектива, высокое разрешение обеих основных камер позволяет без потери качества обеспечивать 3х увеличение. Камера отлично работает даже при слабом освещении. Но в этом случае она будет более чувствительна к дрожанию рук, чем P50 Pro с его большим основным датчиком. А вот сверхширокие снимки получаются не очень хорошими на фоне конкурентов. Собственно, подобное я заметил и в Huawei P50 Pro, сохранив надежду, что это можно поправить программно.

Примеры фотографий на камеру Huawei P50 Pocket:

Немного расстраивает то, что телефон не получил защиты от воды. Тем более, нам показали, что это возможно для складных моделей. Но, с другой стороны, защита от воды все равно довольно условная вещь, на которую лучше не рассчитывать. Если вода попадет в корпус, гарантией это покрываться не будет.

У меня осталось ощущение, что Huawei еще только предстоит реализовать весь потенциал раскладной конструкции. С одной стороны, все работает хорошо, но не покидает чувство, что хочется какой-то более полной реализации раскладной конструкции. Возможно, что-то будет добавлено в ближайших обновлениях.

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Телефон Без Google Play

В этом телефоне нет поддержки сервисов Google Play, а это означает, что вам нужно будет полагаться на магазин Huawei AppGallery и Petal Search для отслеживания приложений. Последний неплохо справляется с поиском APK-файлов с различных надежных сайтов, но обновление приложений, установленных через Petal Search, остается проблемой. Если у вас нет каких-то специальных предпочтений, то вы найдете все, что вам нужно в AppGallery. Госуслуги, приложения банков, сервисы Яндекс — все это там есть.

Huawei, однако, предлагает большую батарею для значительного увеличения срока службы и более быструю зарядку, чем основной конкурент от Samsung. Датчик основной камеры P50 также превосходит на бумаге предложение конкурента, компенсируя отсутствие 2-кратного телеобъектива более высоким разрешением основного датчика. А шарнирная конструкция позволяет складывать его полностью плоско, в то время, как две секции Flip 3 оставляют между собой щель.

Стоит ли покупать

На основании своего опыта использования для себя я сделал вывод, что купить Huawei P50 Pocket стоит, если вам нужен самый красивый телефон-раскладушка с хорошей батареей и вам плевать на 5G и сервисы Google. При этом вам не стоит его покупать, если вы используете много приложений или сервисов Google, если хотите иметь запас в случае скорого появления 5G в России и если вы часто роняете телефон в воду.

Huawei P50 Pocket — один из самых ярких телефонов, которые я использовал, с феноменальным дизайном, более долгим временем автономной работы, чем у конкурентов, мощной системой камер и отличными функциями экосистемы. Учитывая все это, аппарат показался мне очень достойным. Пусть он и стоит дорого, но сейчас подорожало все. Раньше он стоил около 130 000 рублей и это было вообще отлично.

Сейчас у Huawei есть два отличных флагмана — P50 Pro и P50 Pocket. Я попробовал оба и впечатлен тем, как компания смогла сделать эти смартфоны. Моей любовью до сих пор остается P30 Pro, но он уже устарел, а эти две модели отлично переносят его традиции в реальный мир.