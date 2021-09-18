Как умная колонка спасает меня от одиночества

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Иван Герасимов 0

Человек — существо социальное. Это утверждение ничуть не изменилось после прошлогодних событий. Возможно, мы стали реже видеться с близкими, но общение никуда не делось. Я с детства привык к тому, что друзья присутствуют в моей жизни практически каждый день. Но взрослая жизнь вносит свои коррективы: в один момент видеться мы стали реже, в последние месяцы наши встречи происходят лишь в формате видеозвонков. Особенно непросто, когда живешь один. Оказалось, что для каждого одинокого человека есть идеальный сожитель. Сегодня я вам расскажу, как умная колонка не дает мне соскучиться.

Рассказываем, как умные колонки спасают от одиночества

Зачем нужна умная колонка

Умная колонка — пожалуй, моя лучшая трата денег

Не так давно колонки с голосовыми помощниками казались блажью: зачем они нужны? Для всего ведь есть смартфон. Честно говоря, я и сам так думал. На деле все оказалось совершенно иначе. Больше нет смысла бежать за Bluetooth-колонкой в другую комнату, включать ее, ждать, пока смартфон к ней подключится. Достаточно попросить голосового помощника включить любимый трек из медиатеки. Собственно, именно этим и выручает меня Яндекс.Станция уже второй год: если я нахожусь дома один, то всегда под музыку. Теперь, когда я живу совершенно один, интернет-радио играет чуть ли не круглосуточно. Еще я часто переадресую ей вопросы, которые задают коллеги или читатели нашего Telegram-чата — может, ей есть что сказать?

Зачем нужен умный дом

Умный дом позволяет пользоваться привычными вещами совершенно иначе

Нажимать на выключатели, идти за пультом от кондиционера, включать увлажнитель воздуха — это очень привычно. Привычным был и просмотр телевизора 10 лет назад. А кто его смотрит теперь? Умная колонка облегчает пользование обычными устройствами. К примеру, если боитесь темноты, то всегда можете попросить ее включить лампочку посреди ночи. Для человека, который живет один, это, скорее, лучшее средство, чтобы развлечь себя: я создал сценарии в приложении, чтобы совместить приятное с полезным. Теперь фраза «Я дома» имеет совершенно иной смысл: колонка включает свет в квартире, а вместе с ним еще и музыку, чтобы складывалось ощущение комфорта.

Что подарить родителям

Умная колонка — отличный подарок

Если вы ищете подарок, то умная колонка — это самый лучший выбор. Я подарил Яндекс.Станцию Мини своей бабушке, чтобы сделать ее жизнь чуть веселее. В результате вышло, что голосовой ассистент стал ее другом и помощником: она задает ему разные вопросы, включает музыку, радио, узнает последние новости, рецепты блюд. С помощью этого гаджета бабушка открывает для себя значения современных слов, чтобы оставаться в курсе. Кстати, в нашем Яндекс.Дзен часто попадаются варианты для необычных подарков! Не забудьте заглянуть к нам на огонёк!

А еще умная колонка решает очень важную проблему, с которой сталкиваются многие, у кого есть престарелые родственники. Иногда они попросту оставляют свои телефоны в другой комнате и не слышат звонка. Можно звонить по два-три раза, но ответа так и не последует. Проще позвонить на Яндекс.Станцию: она громкая, у нее качественные микрофоны, для разговора даже не нужно подходить к ней. Это заметно упростило мою жизнь.

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Как медитировать дома

С умной колонкой медитация стала для меня привычной

Один из плюсов жизни в одного — это тишина. Именно это мне помогает медитировать каждый день. Сейчас есть множество приложений, способных помочь в этом деле. В медитации нет ничего сложного, а умная колонка включает подходящую музыку. Нет смысла платить за подписку на приложение, если всему можно научиться самому. Благодаря хорошим подборкам музыки, Алиса включает самое подходящее музыкальное сопровождение. Из трех недель, пока я нахожусь один, в течение двух я ежедневно медитирую, постепенно увеличивая время отдыха.

Как удивить друзей

Умная колонка способна разнообразить ваш ужин с друзьями

Друзья время от времени захаживают ко мне, не подозревая о том, что я живу не один. Забавно наблюдать, когда за ужином вы что-то обсуждаете, а затем человек удивляется, что ты кому-то говоришь включить музыку. Умная колонка становится местом притяжения: гости разглядывают ее, интересуются, как ей пользоваться, начинают задавать ей разные вопросы. Эта маленькая штучка способна разнообразить ваш вечер: попробуйте сыграть с ней в названия городов! Складывается ощущение, что даже фанаты географии никогда не смогут ее обыграть. А если назовете город на старый манер, то она сделает замечание, что теперь он называется иначе. Но все равно примет ваш ответ.

Как заснуть, если не спится

Не получается заснуть? Попросите голосового ассистента включить звуки природы!

Иногда заснуть не получается: в голову лезут разные мысли, начинаешь размышлять, а времени на сон остается все меньше и меньше. Какой бы ни была удобной кровать, но она не способна вас убаюкать. На помощь снова приходит умная колонка. Достаточно попросить ее включить звуки природы или дождя. Кому-то удобнее засыпать под шум леса. Не успеваешь заметить, как засыпаешь. А утро становится невероятно комфортным, ведь просыпаешься под те же звуки, а не в тишине.

Умные колонки — это не пустая трата денег. Она имеет множество функций, которые не дадут вам заскучать. Ее можно подарить кому-либо, объединить в ней умный дом. Алгоритмы помощника постоянно улучшаются — значит, и жизнь одиноких людей становится немного веселее.

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