Xiaomi представила умные очки. Зачем они нужны

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Иван Герасимов 0

Смартфоны являются неотъемлемой частью нашей жизни и сложно представить, что однажды их не станет. Чем мы будем пользоваться? Вопрос без ответа. Компания Xiaomi, являющаяся одним из лидеров в сфере инноваций, попыталась ответить на него, выпустив умные очки с большим количеством различных полезных функций. С одной стороны, это не очередная игрушка, в которой нет смысла. С другой, по-прежнему есть поводы сомневаться, что очки станут популярными, получив всеобщее признание. Разобрались, зачем нужен этот гаджет.

Xiaomi представила свои умные очки. Что они умеют?

Что умеют умные очки Xiaomi

Раньше это казалось фантастикой, о которой писали в книгах, но теперь умные очки — реальность. Возможно, это выглядит странно — функции смартфона в удобном аксессуаре. Но, судя по видеоролику, опубликованному на YouTube, умные очки — это очень практично. Только представьте, что на что способен ваш аксессуар: фотографировать и переводить текст, принимать звонки, даже предоставлять карты навигации.

С их помощью можно просматривать уведомления, отвечать на звонки, фотографировать и пользоваться навигацией

В самих линзах будут отображаться входящие сообщения, время и заряд батареи. На видео устройство выглядит максимально футуристично и удобно. Вопрос лишь в том, насколько заявленные характеристики и параметры совпадут с тем, что станут выпускать. Сроки запуска пока не обозначены, но уже интересно, что Xiaomi заглядывает в завтрашний день.

Характеристики Xiaomi Smart Glasses

На видео был показан концепт устройства, точных характеристик, к сожалению, нет, но кое-что уже известно: в очки будут встроены дисплеи MicroLED, которые будут способны отображать всю необходимую информацию интерфейса. Эта технология схожа с OLED, но имеет более высокую плотность пикселей (их размер составляет 4 мкм), а также больший срок службы.

MicroLED позволит устройству отображать информацию в линзе

Кроме того, подобные дисплеи обладают повышенной яркостью по сравнению с OLED. Изображение с дисплея будет проецироваться на поверхность линзы очков — это лишает инженеров необходимости использовать громоздкие оптические системы. Тот же монохромный экран будет очень кстати — яркости дисплея будет достаточно для читаемости на ярком солнце.

Фотографировать с помощью очков? Похоже на некий шпионаж

На кадрах видно, что устройство можно будет использовать в качестве фотокамеры — предполагается, что в левую дужку будет встроена 5-мегапиксельная камера, которая позволит не только делать снимки, но и делать перевод текста. Камера будет дополнена светодиодным индикатором состояния. Судя по тому, что мы увидели, в перспективе будет использован китайский язык и, скорее всего, английский. Будет ли такое устройство работать с русским языком — вопрос.

Навигация в очках — по-моему, это идеальное решение

Для синхронизации данных будет использован комбинированный модуль Wi-Fi/Bluetooth. Всеми функциями будет управлять четырехъядерный процессор ARM. Каким же образом он поместится в Xiaomi Smart Glasses? Предполагается, что его размеры будут совершенно крохотными — всего 2,4 * 2,02 мм. И снова вопрос: как компании удастся все это уместить в гаджете? Насколько шустрым окажется процессор?

Как управлять умными очками

Интересно устроено управление умными очками. В отличие от смартфона, где нужно касаться экрана, в умные очки Xiaomi будет встроена сенсорная панель, которая позволит выбирать нужные пункты меню, а также голосовой помощник XiaoAi. В качестве операционной системы в Smart Glasses встроят Android, что позволит без проблем синхронизироваться со смартфонами. В очках будет около 497 различных датчиков, что позволит отслеживать окружающий мир вокруг пользователя, а вес устройства составит всего 51 грамм. Да, это гораздо больше, чем вес обычных очков, но все объясняется их мощной начинкой. Хотите всегда знать актуальную информацию о новых устройствах? Загляните в наш Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться).

Самое главное, чтобы умные очки от Xiaomi не повторили судьбу Google Glasses

Xiaomi Smart Glasses способны стать популярными, перевернув индустрию мобильных устройств. В свое время подобный ажиотаж был вокруг Google Glasses. Мы все помним, чем это закончилось. Будем надеяться, что Xiaomi представила устройство не просто так — возможно, у компании уже есть рабочий прототип, который она будет дорабатывать. В любом случае, анонсированная новинка совершенно меняет взгляд на привычные умные устройства. А что думаете вы по поводу Xiaomi Smart Glasses? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате!

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