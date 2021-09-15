Xiaomi представила умные очки. Зачем они нужны

Смартфоны являются неотъемлемой частью нашей жизни и сложно представить, что однажды их не станет. Чем мы будем пользоваться? Вопрос без ответа. Компания Xiaomi, являющаяся одним из лидеров в сфере инноваций, попыталась ответить на него, выпустив умные очки с большим количеством различных полезных функций. С одной стороны, это не очередная игрушка, в которой нет смысла. С другой, по-прежнему есть поводы сомневаться, что очки станут популярными, получив всеобщее признание. Разобрались, зачем нужен этот гаджет.

Что умеют умные очки Xiaomi

Раньше это казалось фантастикой, о которой писали в книгах, но теперь умные очки — реальность. Возможно, это выглядит странно — функции смартфона в удобном аксессуаре. Но, судя по видеоролику, опубликованному на YouTube, умные очки — это очень практично. Только представьте, что на что способен ваш аксессуар: фотографировать и переводить текст, принимать звонки, даже предоставлять карты навигации.

В самих линзах будут отображаться входящие сообщения, время и заряд батареи. На видео устройство выглядит максимально футуристично и удобно. Вопрос лишь в том, насколько заявленные характеристики и параметры совпадут с тем, что станут выпускать. Сроки запуска пока не обозначены, но уже интересно, что Xiaomi заглядывает в завтрашний день.

Характеристики Xiaomi Smart Glasses

На видео был показан концепт устройства, точных характеристик, к сожалению, нет, но кое-что уже известно: в очки будут встроены дисплеи MicroLED, которые будут способны отображать всю необходимую информацию интерфейса. Эта технология схожа с OLED, но имеет более высокую плотность пикселей (их размер составляет 4 мкм), а также больший срок службы.

Кроме того, подобные дисплеи обладают повышенной яркостью по сравнению с OLED. Изображение с дисплея будет проецироваться на поверхность линзы очков — это лишает инженеров необходимости использовать громоздкие оптические системы. Тот же монохромный экран будет очень кстати — яркости дисплея будет достаточно для читаемости на ярком солнце.

На кадрах видно, что устройство можно будет использовать в качестве фотокамеры — предполагается, что в левую дужку будет встроена 5-мегапиксельная камера, которая позволит не только делать снимки, но и делать перевод текста. Камера будет дополнена светодиодным индикатором состояния. Судя по тому, что мы увидели, в перспективе будет использован китайский язык и, скорее всего, английский. Будет ли такое устройство работать с русским языком — вопрос.

Для синхронизации данных будет использован комбинированный модуль Wi-Fi/Bluetooth. Всеми функциями будет управлять четырехъядерный процессор ARM. Каким же образом он поместится в Xiaomi Smart Glasses? Предполагается, что его размеры будут совершенно крохотными — всего 2,4 * 2,02 мм. И снова вопрос: как компании удастся все это уместить в гаджете? Насколько шустрым окажется процессор?

Как управлять умными очками

Интересно устроено управление умными очками. В отличие от смартфона, где нужно касаться экрана, в умные очки Xiaomi будет встроена сенсорная панель, которая позволит выбирать нужные пункты меню, а также голосовой помощник XiaoAi. В качестве операционной системы в Smart Glasses встроят Android, что позволит без проблем синхронизироваться со смартфонами. В очках будет около 497 различных датчиков, что позволит отслеживать окружающий мир вокруг пользователя, а вес устройства составит всего 51 грамм. Да, это гораздо больше, чем вес обычных очков, но все объясняется их мощной начинкой. Хотите всегда знать актуальную информацию о новых устройствах? Загляните в наш Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться).

Xiaomi Smart Glasses способны стать популярными, перевернув индустрию мобильных устройств. В свое время подобный ажиотаж был вокруг Google Glasses. Мы все помним, чем это закончилось. Будем надеяться, что Xiaomi представила устройство не просто так — возможно, у компании уже есть рабочий прототип, который она будет дорабатывать. В любом случае, анонсированная новинка совершенно меняет взгляд на привычные умные устройства. А что думаете вы по поводу Xiaomi Smart Glasses? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате!