Какие TWS-наушники купить для Android. Я выбрал такие

Помню, как я в первый раз попробовал на себе, что такое наушники Huawei. Это было первое поколение Freebuds, когда они только вышли. У меня к ним были вопросы, в первую очередь, касающиеся плотности посадки в ушах. Один из них я даже чуть не потерял, когда мне прошлось немного пробежаться. Постом было второе поколение, третье и даже четвертое. Явная эволюция прослеживалась, но отдельной строкой вышли Huawei FreeBuds Pro. Я попробовал их и сразу купил, чтобы пользоваться ими в течение долгого времени. И вот пару месяцев назад компания анонсировала второе поколение ”прошек”, Их уже пора было поменять и я ждал, когда они появятся в России. Они появились, я сразу купил их, походил с ними пару недель и теперь готов поделиться своим опытом использования этих наушников.

Обзор Huawei FreeBuds Pro 2

Забегая вперед, скажу, что наушники действительно стали лучше первого поколения, но есть у них минусы, которые в основном остались от предшественника. То ли я придираюсь к этому, то ли компания не считает их минусами, но исправлять их не стали. А может быть не смогли? Впрочем, давайте по порядку.

Модели выпускаются в нескольких цветах (белый, темно-серый, перламутрово-голубой), но мне всегда нравился темно-серый, и я второй раз подряд выбрал именно его.

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Как выглядят новые наушники Huawei

Кейс наушников матовый, а шарнир имеет зеркальное покрытие. Мне такое решение сначала казалось очень странным. Со временем я то ли привык к нему, то ли проникся идеей, но стал относится к этому как-то проще. Если вдуматься, то матовый шарнир точно выглядел бы хуже на этом корпусе. А так мы получили подчеркнутую премиальность. При этом я спешу вас успокоить, за многие месяцы использования первого поколения без чехла вставка не потеряла свой внешний вид.

Сами наушники глянцевые, и такой дизайн собирает максимально большое количество отпечатков пальцев, и на это по началу обращаешь очень много внимания. Со временем перестаешь это замечать. В первую очередь из-за того, что в отличие, скажем, от смартфона, на них нет плоских граней, а корпус маленький. В итоге они просто блестят, и это скрывает отпечатки. Сказанное справедливо для обоих поколений наушников.

Не могут не отметить, что хоть FreeBuds Pro обоих поколений очень похожи друг на друга внешне, вторые выглядят более целостными и какими-то правильными что ли. Это сложно описать, но ощущение премиальности продукта от них существенно выше.

TWS-наушники с беспроводной зарядкой

Как и в первом поколении, кейс поддерживает беспроводную зарядку, но катушка опять расположена спереди. Когда вы кладете чехол на беспроводное зарядное устройство, вы должны разместить его шарниром наверх. После AirPods я привыкал довольно долго и теперь отношусь к этому как к данности. Возможно, так компания пытается подчеркнуть свой логотип и логотип Devialet. А может быть просто большой металлических шарнир мешает установить катушку.

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Комплект поставки

В комплект поставки входит кабель USB Type-A на USB Type-C и два дополнительных комплекта амбушюр (кроме тех, что уже на наушниках). Упаковка очень качественная, как и других продуктов Huawei, что очень располагает к себе и говорит о серьезности отношения к продуктам.

С какими телефонами работают Huawei FreeBuds Pro

Подключить Freebuds Pro 2 можно к любому телефону или другому устройству с Bluetooth, но максимально все функции будут реализованы, если у вас Huawei с установленным на него приложением AI Life из AppGallery. Впрочем, перечень дополнительных функций будет не столь важным, чтобы переживать, что у вас другой Android-смартфон или iPhone. На качестве звука, времени работы и удобстве управления это никаким образом не скажется.

Если вы скачаете специальное приложение, вы сможете использовать его для переключения режимов шумоподавления, установки различных звуковых эффектов и редактирования жестов. Существует также тест прилегания наушников, который поможет вам выбрать правильный размер амбушюр для наиболее качественного звучания. Во время теста воспроизводится специальный звук, а микрофон на внутренней части наушников считывает его. Дальше электроника анализирует результат и дает вам совет по выбору. Назвать функцию незаменимой сложно, так как в 99% случаях пользователи и так понимают, как им удобнее носить наушники.

Как управлять TWS-наушниками

Дизайн Freebuds Pro 2 глобально не является уникальным. Это просто внутрення часть с ”ножкой” в стиле AirPods, обычных FreeBuds и многих других наушников. Но сенсорная панель управления — действительно важная и необычная их особенность. Еще в первом поколении она была очень функциональной, но теперь она стала менее чувствительной и работает от щипков двумя пальцами, чтобы было меньше случайных срабатываний.

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Суть жестов осталась прежней:

Одно нажатие — воспроизведение/пауза

Два нажатия — следующая песня

Три нажатия — предыдущая песня

Сжать и удерживать — переключение режима шумоподавления

Свайп вверх/вниз — изменение громкости

Именно возможность изменения громкости привлекла меня больше всего еще в первом поколении наушников. Для меня всегда было большой проблемой сделать погромче или потише. С ходу я могу назвать только серию FreeBuds Pro, которая предлагает такую функциональность. Есть еще AirPods Pro второго поколения, но они стоят в пару раз дороже и вышли только что, а не два года назад, как первое поколение Pro-наушников от Huawei.

Единственная претензия к управлению у меня в том, что к двукратному и трехкратному нажатию надо будет привыкнуть. Сразу это кажется не очень удобным, но через пару дней использования, количество ошибок становится минимальным.

Как звучат Huawei FreeBuds Pro 2

Качество звука — самая важная особенность любых наушников и особенно тогда, когда они относятся к категории TWS, и FreeBuds Pro 2 здесь действительно впечатляют. Я был рад, что мои ожидания оправдались, ведь еще во время использования первого поколения и написания обзора на них я отметил высочайшее качество звука. Особенно высоким оно казалось на фоне цены аксессуара. Теперь, во втором поколении, звук стал еще лучше.

Очевидно, что партнерство Huawei с Devialet не прошло даром, и вместе инженеры смогли настроить звучание так, чтобы с первых секунд вы понимали, что не зря потратили деньги. Правда, переход от первого поколения ко второму будет не таким заметным, как от многих других наушников к этим.

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Прежде всего за качество звука отвечает система Dual Sound, состоящая из 11-мм динамического драйвера с четырьмя магнитами и отдельного драйвера с плоской диафрагмой УВЧ. Обычно эти элементы находятся в одном модуле, но Huawei удалось разделить их. Компания уверяет, что такой подход обеспечивает более чистое звучание, и такое заявление легко поверить.

Huawei FreeBuds Pro 2 обеспечивают самый глубокий бас, который мы когда-либо слышали от таких маленьких наушников, а также чистый вокал. Если вы пользуетесь AI Life, вам будет предложено четыре ключевых звуковых эффекта, которые представляют собой пресеты эквалайзера. Возможно, вы найдете среди них что-то для себя. А если нет, можно настроить собственный вариант в соответствии с личными предпочтениями.

У каждого наушника есть три микрофона — два внешних, направленных ко рту, и третий, который находится внутри и участвует в работе системы шумоподавления. Всего вариантов борьбы с внешними шумами три: прозрачность, которая усиливает окружающие шумы, сильное шумоподавление и ”выключено”.

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Как долго работают беспроводные наушники

Компания утверждает, что в максимальном режиме шумоподавления система работает эффективнее, чем в первом поколении наушников. Субъективно, разница действительно есть. Но отдельного внимания, как по мне, заслуживает то, что шумоподавление этих наушников очень мягкое. Нет того давящего эффекта, который есть в некоторых других моделях.

Кейс Freebuds Pro 2 имеет аккумулятор емкостью 580 мАч, а каждый наушник получил по 55 мАч. В реальной жизни при средней громкости вы получите примерно 3,5-4 часа работы при включенном шумоподавлении и 5,5-6 часов, если шумоподавление выключено. Полностью зарядить наушники от кейса можно примерно за 40-45 минут, а кейс заряжается чуть дольше, чем за час. Правда, только в том случае, если внутри нет наушников или если полностью заряжены. Если их тоже надо зарядить, то времени потребуется чуть больше.

При использовании беспроводной зарядки время зарядки кейса увеличивается примерно до 2,5-3 часов. Но скорость не является сильной стороной беспроводной зарядки.

Стоит ли покупать Huawei FreeBuds Pro 2

В итоге я могу сказать, что компания Huawei действительно постаралась и выпустила крутые наушники, которые вышли вовремя. Хорошо, что нам не пытались выкатить наушники уже через год, а взяли время на реализацию более существенных изменений.

На выходе мы получаем приличный дизайн, отличный звук, удобное управление и долгое время работы. Даже шарнир совершенно не люфтит, в отличие, например, от AirPods Pro. Если меня спросят, какие TWS-наушники можно назвать лучшими на сегодняшний день, я смело посоветую купить именно Huawei FreeBuds Pro 2. Конечно, если вы рассчитывали потратить на наушники примерно 13 000 рублей. Именно столько в среднем стоят наушники в России.

Если вы хотите купить их подешевле на AliExpress, подпишитесь на Telegram-канал Сундук Али-Бабы. Ребята ежедневно публикуют подборки лучших товаров с этой площадки по самым привлекательным ценам. Пока купить второе поколение Freebuds Pro можно тут. А первое тут. Правда, сейчас новые наушники дешевле купить в российских магазинах. В том числе на сайте магазина Huawei.

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