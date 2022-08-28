Как HUAWEI живет под санкциями? Объясняем на примере смартфона HUAWEI Mate Xs 2

Открытый конфликт между HUAWEI и США идет четвертый год, и за это время известный производитель смартфонов уже успел потерять лидерство на многих рынках, включая российский. Однако, вопреки мнению скептиков, запрет на сотрудничество американских фирм с китайским гигантом не похоронил компанию, и она продолжает выпускать новые смартфоны. Так, 27 августа в России и странах СНГ был анонсирован HUAWEI Mate Xs 2 — очередной гибкий смартфон, ярко иллюстрирующий достижения, а также проблемы, с которыми столкнулся производитель за последние годы.

Вообще, свой первый складной смартфон HUAWEI представила еще в 2019 году. С учетом того, что устройство на тот момент было сугубо нишевым и продавалось только в Китае, а последующие трудности с доступом к американским технологиям сильно изменили планы компании, многие эксперты полагали, что компания в скором времени свернет производство гибких аппаратов. Но уже в следующем году была представлена международная версия гуттаперчевого девайса HUAWEI Mate Xs, и вот сейчас мы уже имеем дело с его вторым поколением. Давайте смотреть, где HUAWEI смогла и не смогла продемонстрировать свой технологический суверенитет.

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Складной смартфон HUAWEI

В отличие от большинства других производителей гибких устройств, HUAWEI продолжает выпускать смартфон, который сгибается не внутрь, а наружу. То есть модель имеет один экран, а не два, как у конкурентов. В сложенном состоянии одна часть дисплея гаснет, а вторая работает, делая из HUAWEI Mate Xs 2 внешне самый обыкновенный девайс.

За 3 года работы над складными смартфонами китайцам удалось сделать свой аппарат тонким и достаточно легким. HUAWEI Mate Xs 2 в разложенном состоянии имеет толщину 5,4 мм, что является рекордом, а весит аппарат всего 255 граммов. Для сравнения: масса первого гибкого смартфона HUAWEI 2019 года составляла 295 граммов.

Одним из главных внешних достоинств HUAWEI Mate Xs 2 является складка на линии сгиба экрана, а точнее — ее практически полное отсутствие. Если разложить телефон, вы вряд ли заметите хоть какие-то неровности, и лишь не самый аккуратный вырез под фронтальную камеру может нарушить покой перфекциониста.

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HUAWEI Mate Xs 2 — характеристики

Конечно, в смартфоне важен не столько внешний вид, сколько его начинка. Особенно для тех, кто знает цену деньгам и не готов выкладывать большую сумму (а гибкие модели довольно дорогие) за просто красивый аппарат. Поэтому обратимся к характеристикам HUAWEI Mate Xs 2:

Экран разложенный: 7.8 дюйма, OLED (2480х2200), 120 Гц.

7.8 дюйма, OLED (2480х2200), 120 Гц. Экран сложенный: 6.5 дюйма, OLED (2480х1176), 120 Гц.

6.5 дюйма, OLED (2480х1176), 120 Гц. Основная камера: 50 Мп + 13 Мп + 8 Мп.

50 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Фронтальная камера: 10.7 Мп.

10.7 Мп. Процессор: Snapdragon 888 (4G).

Snapdragon 888 (4G). Память: 8/512 ГБ.

8/512 ГБ. Аккумулятор: 4600 мАч (зарядка — 66 Вт).

Возможно, при беглом взгляде на характеристики HUAWEI Mate Xs 2 вас удивит чипсет Qualcomm. О том, как он тут оказался, мы поговорим позже, а пока сосредоточимся на камерах. Основной набор состоит из трех по-настоящему полезных сенсоров. Кроме главного здесь есть ширик (13 Мп) и телевик (8 Мп) с OIS и трехкратным зумом. При этом основной сенсор лишен оптической стабилизации, так что назвать сет камер флагманским нельзя. Но на примеры снимков все-таки посмотрим.

Как повлияли санкции HUAWEI

Одной из первых американских компаний, которой запрещено сотрудничать с HUAWEI, стала Google. Поэтому на HUAWEI Mate Xs 2 не оказалось Гугл-сервисов и привычного магазина приложений. Зато есть AppGallery, другие маркеты и возможность самостоятельно устанавливать софт через APK-файл. Так что любую необходимую программу вы в конечном итоге установите, хоть и придется ради этого немного повозиться.

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Санкционные проблемы HUAWEI касаются не только и не столько сертификации Google, сколько сложностей с выбором железа. Раньше китайская компания выходила из непростой ситуации установкой собственных процессоров Kirin. Но из-за предсказуемого конфликта с тайваньской TSMC, выпускающей чипы, в этот раз было принято решение отдать предпочтение Qualcomm, которая с 2020 года активно лоббирует свои финансовые интересы, пытаясь полностью избавиться от ограничений на поставку процессоров для HUAWEI.

В итоге Mate Xs 2 получил в свое распоряжение урезанную версию Snapdragon 888 (прошлогодний флагманский чип) без поддержки 5G. В синтетических тестах новый смартфон HUAWEI уступает другим устройствам на базе SD888 и уж тем более на Snapdragon 8 Gen 1, набирая в AnTuTu всего 650 тысяч баллов. Уровень производительности HUAWEI Mate Xs 2 соответствует флагманам 2-летней давности, зато тесты на троттлинг демонстрируют устойчивость Snapdragon 888 (4G) к активным нагрузкам.

Где купить HUAWEI Mate Xs 2

Новый смартфон HUAWEI поступил в продажу 28 августа. Его можно купить во всех партнерских магазинах HUAWEI, в числе которых множество крупных российских сетевых магазинов электроники. Цена HUAWEI Mate Xs 2 — 159 999 рублей.

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Откровенно говоря, HUAWEI Mate Xs 2 не является оптимальным соотношением цены и характеристик в категории гибких смартфонов, и даже известный корейский конкурент, завезенный по параллельному импорту, смотрится немного выгоднее. Однако Mate Xs 2 — одно из самых удобных складных устройств за счет своих толщины и веса, а показатели производительности не уступают флагманам настолько сильно, чтобы телефоном было невозможно пользоваться даже через 2-3 года.