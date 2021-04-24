Лучший фитнес-браслет? Нашли, как купить Honor Band 6 дешевле

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AndroidInsider.ru 0

Фитнес-браслет Honor Band 6 был анонсирован ещё в конце прошлого года, но его мировую премьеру переносили несколько раз. И вот не так давно это устройство наконец-то начало появляться на Али, где Honor Band 6 можно купить гораздо дешевле, чем в российских магазинах. В сравнении с прошлым поколением браслета и большинством конкурентов можно сказать, что это прямо Apple Watch среди фитнес-браслетов, по этой причине Honor Band 6 предпочитают даже владельцы iPhone. Ведь он банально в несколько раз дешевле, особенно если схитрить и использовать купон от продавца.

Honor Band 6

Пожалуй, один из лучших фитнес-браслетов

Характеристики Honor Band 6

Первое, что бросается в глаза, у Honor Band 6 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 194 x 368 пикселей и стеклом 2.5D. В отличие от прошлого поколения фитнес-браслета и многих конкурентов, здесь нет сенсорной кнопки, которая занимает место, отведённое под экран. Управление осуществляется при помощи жестов. Они сделаны максимально похожими на те, что встречаются на смартфонах. Единственная физическая кнопка находится на правой стороне корпуса, чтобы активировать экран.

Новинка поддерживает сразу 10 спортивных режимов, мониторинг уровня кислорода в крови, как Apple Watch Series 6, 24-часовой мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, женский календарь и предлагает до 14 дней автономной работы. Также к фишкам Honor Band 6 стоит отнести следующие:

  • Отслеживание фаз сна и умный будильник;
  • Отслеживание менструальных циклов;
  • Круглосуточный мониторинг работы сердца;
  • Определение признаков аритмии;
  • Определение апноэ во сне (остановка дыхания).
Honor Band 6

Дисплей Honor Band 6 — одно из его главных достоинств

Внутреннее устройство новинки так же включает акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, Bluetooth 5.0 и защиту от воды до 5 атмосфер.

Где купить Honor Band 6

Пока на Али не так много магазинов, где доступен этот фитнес-браслет, но в онлайн-магазин Honor на AliExpress их уже завезли. Причём в честь старта продаж Honor Band 6 можно урвать за 19,99 доллара, что чуть больше 1 500 рублей. Для этого прямо сейчас проходите по этой ссылке, добавляйте нужный вариант в корзину (только браслет/браслет с ремешком/браслет с плёнкой и т.д.) и вводите при заказе промокод BAND6GLOBAL. Стоит поторопиться, поскольку по такой цене доступны только первые 100 штук. Не думаем, что надо напоминать, но на всякий случай: при покупке выбирайте ГЛОБАЛЬНУЮ версию.

Но если вы не успели купить по такой цене, не расстраивайтесь, мы нашли купон на скидку в размере 10 долларов по промокоду IXAB5ZLAAV24. Заходите сюда, добавляйте товар в корзину и применяйте купон при заказе.

Honor Band 6

Скидка распространяется на любую версию

Стоит ли покупать Honor Band 6

Honor удалось сделать невероятно крутой фитнес-браслет, который выглядит даже больше как смарт-часы, вызывая ассоциации скорее с вытянутой версией Apple Watch. За счёт такой формы корпуса гаджет оснастили крупным и сочным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,47 дюйма и батареей, которая даже при таком экране держит 2 недели. Причин купить его достаточно, в том числе та, что фитнес-трекер доступен в трех цветовых вариантах — черном, сером и коралловом.

Купить Honor Band 6 на Али

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