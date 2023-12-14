Плюсы и минусы Яндекс Станции Миди, о которых нужно знать перед покупкой

В ноябре 2023 года вышла Яндекс Станция Миди — новая умная колонка в линейке производителя. Наученный горьким опытом с еще одной компактной моделью Мини 2, я все-таки купил новинку, которая позиционируется как некая золотая середина для тех, кто хочет получить хороший звук, но не готов тратить много денег на более дорогие решения российской компании. И по прошествии нескольких недель эксплуатации устройства я готов поделиться своим мнением о том, стоит ли покупать Яндекс Станцию Миди.

Яндекс Станция Миди с Алисой и Zigbee

Яндекс Станция Миди поставляется в коробке из плотного картона, облаченную в тонкий кожух. Упаковка почти такая же, как у Станции 2, за тем лишь исключением, что здесь она белая, а ее размеры предсказуемо меньше. Как ни крути, Яндекс Станция Миди — компактная умная колонка.

Несмотря на свои размеры, новая Станция является довольно увесистой (900 граммов). Чувствуется, что производитель попытался нашпиговать ее по полной программе, экономя каждый кубический сантиметр внутреннего пространства.

Как и другие умные колонки Яндекса, Станция Миди привязана к розетке. Для ее питания требуется 35 Вт (15 В, 2.33 А). От повербанка ее запитать, конечно, можно, но мой ROMOSS на 18 Вт с этой задачей не справился: колонка отказалась выполнять какие-либо действия, говоря, что ей не хватает мощности, в отличие от Яндекс Станции Лайт, которой достаточно и 10 Вт.

На 4PDA поговаривают, будто оптимальный повербанк для Яндекс Станции Миди — Baseus на 65 Вт. Проверить совместимость у меня возможности нет, да и желание использовать такой увесистый кубик вне дома тоже отсутствует. Так что Яндекс Станцию Миди с Алисой стоит рассматривать как компактную, но одновременно с этим исключительно домашнюю колонку.

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Часы и подсветка Яндекс Станции Миди

Станция Миди — уже третья умная колонка с часами от Яндекса. За ее кожухом прячется небольшой дисплей, который чуточку меньше аналогичного экрана Станции Мини 2 и не такой функциональный, как у Станции Макс. По умолчанию он отображает текущее время, но по запросу может показать погоду и уровень громкости при ее переключении. Также поддерживается две эмоции Алисы с открытыми и прищуренными глазами.

Яркость часов регулируется вручную через приложение Дом с Алисой или автоматически в зависимости от окружающего освещения. Голосовой помощник менять ее отказывается. На первых порах мне не понравилась работа автояркости Яндекс Станции Миди, делавшая часы слишком тусклыми, но в начале декабря разработчики исправили недостаток, и теперь к экрану нет никаких вопросов.

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Еще одна визуальная составляющая — подсветка Яндекс Станции Миди, расположенная по контуру. Она переливается всеми цветами радуги в такт музыке, а еще может работать в режиме лава-лампы, свечи и ночника. К сожалению, размеры и яркость LED-панели недостаточные, чтобы полноценно выполнять одну из заложенных ролей даже в спальне. На Яндекс Станции 2 подсветка реализована лучше, благо она больше и располагается не по контуру, а сверху.

Управление Яндекс Станцией Миди предсказуемо осуществляется голосом, а также вручную при помощи сенсорной панели, расположенной сверху. Можно менять громкость, переключать треки/радио-станции и ставить воспроизведение на паузу.

Купить Яндекс Станцию Миди

Функции Яндекс Станции Миди

В качестве главной киллер-фичи Яндекс Станции Миди заявлен новый процессор A113X2 от Amlogic. Производитель говорит, что он мощнее, чем у любой другой колонки Яндекса за исключением Станции Дуо Макс, а потому Алиса должна лучше реагировать на команды.

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Пользовавшись до этого Яндекс Станции Мини 2, я не заметил никакого прироста скорости после перехода на Миди. Точность распознавания тоже не увеличилась. Зато Яндекс Станция Миди лучше реагирует на команды, отданные ей на расстоянии. Но не на все. На «Алису» она откликается хорошо, а вот на быстрые команды (например, «Стоп» или «Дальше») — так же, как и на любой другой Станции, то есть для остановки или воспроизведения трека приходится уже повышать голос, если вы находитесь в отдалении от колонки.

Яндекс Станция Миди поддерживает протокол Zigbee и может управлять устройствами умного дома без подключения к интернету, благодаря чему команды обрабатываются почти в 2 раза быстрее. Проверить это лично я не смог, хотя другие блогеры и журналисты подтверждают прирост скорости в данном сценарии.

Яндекс Станция Миди с большим кэшбэком

Звук в Яндекс Станции Миди

Переходим к, возможно, главной части обзора Яндекс Станции Миди. Колонка оснащена двумя высокочастотными динамиками и одним низкочастотным, которого нет в других актуальных колонках компании за исключением Станции Макс.

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Первое, что хочется отметить — громкость Яндекс Станции Миди. Она реально очень высокая, а потому музыкой можно как следует раскачать не только спальню, но и гостиную. Заявленные 24 Вт устройство отрабатывает полностью, а Яндекс Станция Мини 2 не идет с ней ни в какое сравнение. В плане звучания это абсолютно разные колонки.

На максимальной громкости Яндекс Станция Миди не хрипит и выдает сбалансированное звучания без перекоса в пользу высоких или низких частот. При этом бас, за который здесь отвечает выделенный вуфер, для меня не стал откровением. Он чувствуется, однако из-за размеров устройства и того факта, что низкочастотный динамик направлен вниз, басы не такие выраженные, как на полноценной домашней акустике. Ситуацию можно подправить через эквалайзер в приложении, но лишь частично.

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Цена Яндекс Станции Миди

Пожалуй, единственный минус Яндекс Станции Миди — это ее цена. Умную колонку продают за 14 990 ₽ при том, что заметно более крупная Станция 2 стоит 17 990 ₽ без учета скидок, а на момент публикации материала и вовсе продается за 13 990 ₽. Но тут как повезет. За счет промокода мне удалось купить Яндекс Станцию Миди менее чем за 10 тысяч рублей, получив при этом возврат половины стоимости бонусами Спасибо. В таком случае, конечно, грех жаловаться.

Станция Миди на Яндекс Маркете

Станция Миди на Мегамаркете

К сожалению, у меня не было возможности сравнить Яндекс Станцию Миди и Яндекс Станцию 2, а ведь это — конкурирующие между собой устройства. С точки зрения характеристик большая колонка чуть мощнее (30 Вт против 24 Вт), но у нее нет выделенного вуфера и дисплея с часами. Поэтому могу лишь предположить, что Яндекс Станция 2 громче, а увеличенный размер динамиков дает более ощутимый объем, несмотря на менее выраженный бас.

Стоит ли покупать Яндекс Станцию Миди? Все зависит от цены и того, для каких целей вам нужна умная колонка. В плане управления устройствами умного дома с поддержкой Zigbee она однозначно лучше любой другой модели производителя. Но, чтобы дать окончательный вердикт качеству звучания, необходимо лично сравнить Яндекс Станцию Миди и Яндекс Станцию 2. По возможности сделайте это перед покупкой.