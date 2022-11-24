Почему я отказался от лучших наушников с шумоподавлением — Sony WH-1000XM4

Некоторое время назад я пользовался наушниками WH-1000XM4 2021 года. В целом они мне нравились, но потом мне пришлось их продать из-за того, что я перешел на более компактные наушники. Объяснять преимущества того или иного типа наушников я сейчас не буду, так как это индивидуальные предпочтения или потребности. Куда интереснее ответить на вопрос, который мне задавали довольно часто — стоит ли покупать эти наушники. Приведу несколько доводов, как за их покупку, так и против того, чтобы делать это.

Сколько стоят хорошие наушники

Премиальная линейка наушников Sony с активным шумоподавлением (ANC) — одна из самых популярных на рынке в своем сегменте. Их цена варьируется от 20 000 до 30 000 рублей в зависимости от аппетитов продавца и наличия распродаж. Естественно, чем ниже цена, тем они привлекательнее. За 20 000 рублей это почти идеальный вариант, который стоит того, чтобы купить их и не думать о написанном ниже. Но такая цена довольно редкая (если это не подделка). Поэтому давайте разбираться более предметно.

Сразу добавлю, что сейчас уже вышли WH-1000XM5, но мы будем обсуждать именно прошлогоднюю модель, так как она себя уже зарекомендовала, она дешевле и многих интересуют подержанные версии. Именно 4-е поколение лучше соответствует этим требованиям.

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Преимущества наушников Sony WH-1000XM4

Я использовал эти наушники почти весь день во время работы, будь то видеозвонки или прослушивание музыки. В дороге они тоже всегда были со мной. Даже по выходным я надевал их, пока занимался делами по дому. Хотя я люблю Sony WH-1000XM4, они не идеальны. Но это не всегда получается узнать при прослушивании в магазине — ими надо попользоваться.

Как долго работают беспроводные наушники Sony

Бывают дни, в которые я даже не могу вспомнить, когда в последний раз заряжал XM4. Очевидно, что батарея не безгранична, но работают эти наушники очень долго.

С активированным режимом шумоподавления можно смело рассчитывать примерно на 20 часов автономной работы. К сожалению, это примерно на 10 часов меньше, чем заявляет Sony в своих рекламных материалах, но это все равно впечатляет. Многие другие наушники, которыми я пользовался, включая AirPods Max, не обеспечивали такого результата. Проще говоря, этих наушников вам точно хватит на рабочую неделю, если вы пользуетесь ими в дороге и немного днем. При этом всего 10 минут зарядки перед выходом из дома обеспечивают около 5 часов работы. Проверял — работает.

Наушники с хорошим звуком

Когда я впервые перешел на этот тип наушников, я был поражен тем, насколько хорошо они звучали. Переход на премиальные наушники похож на открытие целого нового мира и хочется слушать их снова и снова.

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Я перешел на Sony WH-1000XM4 в основном из-за их возможности подключаться к двум источникам звука одновременно. Но, как и следовало ожидать, качество звука было лучше, чем у предыдущих моделей и аналогов от Bose, Harman Kardon и других. Впрочем, при прямом сравнении сложно найти разницу. Надо пользоваться ими в течении более долгого времени. Но тут надо учесть, что эти наушники ориентированы на более низкий звук. Если для вас это минус — проходите мимо.

Отдельного внимания заслуживает система шумоподавления. У XM4 она работает очень уверенно и является чуть ли не лучшей в индустрии. Поэтому наушники отлично подходят, если вы часто путешествуете на поезде или самолете.

Удобно ли пользоваться большими наушниками

Я считаю 1000XM4 очень удобными. Благодаря мягкой набивке оголовья и чашек наушников они кажутся намного легче, чем есть на самом деле. В них также на удивление не жарко, несмотря на плотную посадку. Даже после нескольких часов использования снятие их с головы не сопровождается чувством облегчения. Даже если вы носите очки, вам все равно будет комфортно — чашки будут облегать их очень мягко и не будет критического отставания от головы, которое повлияет на качество шумоподавления.

Недостатки наушников Сони

Трудно найти идеальный гаджет, и WH-1000XM4 не исключение. Я их очень люблю, но они могли бы быть лучше. Вот три вещи, которые больше всего меня разочаровали в них.

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Наушники с сенсорным управлением

Сенсорное управление на правом наушнике — это, безусловно, то, что мне больше всего не нравится в наушниках Sony WH-1000XM4. Предполагается, что смахивание вверх и вниз изменяет громкость воспроизведения. Смахивание влево или вправо должно перематывать треки. Двойное нажатие на чашку должно начинать или останавливать воспроизведение.

Однако эти жесты работают очень непредсказуемо. Я так и не смог найти с ними общий язык. Поэтому для переключения предпочитаю кнопки. Тут же примерно в половине случаев наушники делали не то, что я хотел, а это очень высокий процент ”брака”. Возможно, что-то было именно с моими наушниками, но подобные жалобы я слышал и от других пользователей.

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Внешний вид наушников

Наушники Sony WH-1000XM4 выпускаются в четырех цветах: черном, серебристом, темно-синем и довольно редком — белом. Все четыре цвета имеют латунные или золотые акценты как на самих наушниках, так и на футляре.

В то время, как четыре цвета кажутся достаточными, эти цвета невероятно нейтральные. Можно даже сказать, что они скучные. У меня была модель черного цвета и меня это устраивало, но я считаю, что пользователям надо предлагать больше вариантов. Даже если вам не нужны яркие цвета, пусть они будут.

А еще эти наушники выглядят немного неуклюже на голове. Надо признать, что Apple AirPods Max имеют более плоский дизайн по бокам, что смотрится намного более эстетично. Модель, которую мы обсуждаем, сильно топорщится в стороны, а это не так хорошо.

Хотя переработанные наушники WH-1000XM5 частично решают эти проблемы, но у них тоже не все так хорошо с цветами. Видимо, считается, что премиальный продукт не может быть ярким.

Дорогие наушники

Как я уже сказал выше, эти наушники стоят не так дешево, как хотелось бы. При цене в 25-30 тысяч рублей у этих наушников много конкурентов. И пусть все они проигрывают по качеству, но если они стоят на 5-7 тысяч рублей дешевле, то разница в качестве отходит на второй план. Поэтому, если вы найдете эти наушники за 20-22 тысячи рублей, это будет отличный вариант для покупки.

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В конце концов у них есть отличное шумоподавление, работа с двумя устройствами и удобная посадка. А отсутствие большого набора цветов и не самая красивая форма — это уже на любителя.

Я в целом остался доволен этими наушниками и не стал бы их менять, если бы мне не нужная была более компактная модель. Поэтому я могу их похвалить, но и не сказать о недостатках тоже нельзя. Особенно о сенсорном управлении.