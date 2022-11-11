Сравниваем лучшие TWS-наушники среднего уровня. Какие выбрать

Samsung уже много лет гонится за званием лучшего производителя беспроводных наушников. Я сам пользовался некоторыми из них и остался очень доволен, хотя и не говорю, что это был мой лучший аудиоопыт в жизни. Но когда выбираешь себе хорошие беспроводные наушники, нельзя сбрасывать со счетов Sony, которая в свое время занимала очень значимое место в музыкальной индустрии. Именно поэтому мы решили сравнить между собой две самые популярные модели TWS-наушников, которые сейчас есть на рынке (не считая AirPods). Давайте посмотрим, чем отличаются между собой Galaxy Buds 2 Pro и Sony WF-1000XM4.

Сравнение наушников Galaxy Buds 2 Pro и Sony WF-1000XM4

Обе компании придерживаются как схожих, так и разных философий дизайна. Это хорошо заметно, если сравнивать между собой их наушники и чехлы. Матовая отделка покрывает обе пары, и каждая компания предлагает по три пары амбушюр в комплекте, чтобы найти правильную посадку. Они не будут выскальзывать из рук, хотя Samsung имеет преимущество, когда дело доходит до уровня защищенности, так как Galaxy Buds 2 Pro получили уровень защиты от воды IPX7. У WF-1000XM4 только IPX4, что делает их менее подходящими для тяжелых тренировок или пробежек, особенно под дождем.

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Какие наушники лучше сидят в ушах

Вспененный материал насадок, который выбрала Sony, обеспечивают более плотное прилегание, чем в случае с силиконом, который использует Samsung. Это важно из-за того, что сами по себе наушники Sony тяжелее и крупнее. Корейская компания старалась максимально уменьшить вес, поэтому и выбрала силикон. При этом, благодаря уменьшению веса, ”цепкости” этого материала вполне хватает, чтобы наушники не вываливались из ушей.

Подход к внешнему виду корпусов у компаний оказался немного разным. Samsung следовала дизайну, встречавшемуся в Galaxy Buds Live. Маленький, легко помещающийся в кармане и с поддержкой беспроводной зарядки, корпус — это веские причины, чтобы придерживаться именно этого дизайна. Не помешает и то, что защитные чехлы могут быть взаимозаменяемыми между ними.

Sony не часто придерживается одного и того же дизайна для своих корпусов, и хотя у WF-1000XM4 корпус больше, разница в размерах здесь не слишком значительна. Вы можете легко транспортировать их и заряжать без проводов.

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Приложение для беспроводных наушников

И те, и другие наушники работают с приложениями, которые расширяют как производительность, так и возможности настройки. Но Sony в этом отношении пошла немного дальше и предлагает даже варианты настройки встроенных элементов управления и голосового помощника. С другой стороны, Samsung тоже не стесняется сделать что-то новое и использует свои уникальные функции, такие как обнаружение голоса и игровой режим. Если вы купили эти наушники, не ограничивайтесь просто их прослушиванием. Скачайте приложение и посмотрите, что оно предлагает. Возможно, вам что-то понравится.

Поддержка приложений играет решающую роль в звучании обеих моделей наушников. Изначально наушники звучат с довольно явным перевесом в сторону баса. Если вы хотите поменять характер звука, сделать это можно через приложение — выбрав настройки эквалайзера. Ключевое отличие заключается в том, что Sony предлагает как предустановки, так и возможность сохранять собственные пресеты, тогда как Samsung предоставляет вам только предустановки без возможности что-либо изменить.

С какими кодеками работают наушники

Разница между наушниками становится более явной, если разбирать дополнительные звуковые функции и настройки. Обе модели поддерживают кодеки SBC и AAC, хотя Galaxy Buds 2 Pro имеет бесшовный кодек HiFi от Samsung, а WF-1000XM4 — LDAC от Sony, что дает каждым из наушников возможность передавать звук в высоком разрешении. Правда, для полноты использования этих возможностей у вас должно быть совместимое устройство, которое может обрабатывать потоки. В случае с Samsung 24-битный звук применим только к собственным смартфонам Galaxy. Для Sony ваш телефон и источник звука должны поддерживать LDAC и обеспечивать воспроизведение в высоком разрешении.

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Какие беспроводные наушники звучат лучше

Пространственный звук поддерживается обеими моделями. Galaxy Buds 2 Pro работают с технологией Dolby Atmos, который вы можете попробовать с 360 Audio. Собственная технология Sony 360 Reality Audio отлично справляется с работой WF-1000XM4. Вы получаете наилучшие результаты, когда источник совместим с этой технологией.

Какими бы глубокими ни были пользовательские параметры, качество звука зависит от некоторых других факторов. Выбирая эти наушники, вы в любом случае не будете разочарованы качеством звука, хотя у Sony здесь есть преимущество. Они просто обеспечивают более высокое качество звука. Конечно, если для него есть хороший источник. Но если раньше наушники Samsung сильно отставали, то теперь они идут почти вровень с продукцией японской компании.

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Система шумоподавления

То же самое произошло и с ANC, где Galaxy Buds 2 Pro блокируют фон лучше, чем их предшественники. WF-1000XM4 являются эталоном шумоподавления, поэтому тот факт, что Samsung повысила качество, не выводит эти наушники на первое место, но позволяет назвать качество шумоподавления сопоставимым. Немалую роль в преимуществе Sony играют пенные амбушюры. Они обладают намного более качественной пассивной изоляцией от шума.

Сравнивать микрофоны большой необходимости нет, так как и те, и другие наушники в этом отношении очень близки. Речь как о работе в режиме разговора по телефону, так и когда вы включаете режим ”прозрачности”.

Какие наушники работают дольше

По сроку службы батареи явным лидером будет WF-1000XM4. От одной зарядки они работают до восьми часов, а Samsung Galaxy Buds 2 Pro — только пять часов. Речь о работе с включенной системой активного шумоподавления. От зарядного кейса каждый из наушников можно зарядить три раза. То есть автономность явно на стороне Sony.

С какими телефонами можно использовать беспроводные наушники

Естественно, и те, и другие наушники работают с любым телефоном, который поддерживает Bluetooth. Но некоторые из функций Galaxy Buds 2 Pro будут доступны только с фирменными телефонами. Например, речь об использовании одних наушников одновременно с несколькими телефонами. Sony никогда не включала многоточечную поддержку в WF-1000XM4, но добавит ее через обновление прошивки до конца 2022 года. После включения она будет работать с любым телефоном Android, а не только с собственными моделями бренда.

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Если у вас телефон Samsung, вам будет сложно отказаться от Galaxy Buds 2 Pro. Но Sony WF-1000XM4 по-прежнему являются одними из лучших TWS наушников, которые можно купить на сегодняшний день, и они докажут это в паре с любым устройством. Обе рассмотренные модели являются одними из лучших доступных беспроводных наушников, так что вы в любом случае не ошибетесь в выборе. Но обратите внимание на отличия, о которых я рассказал выше. А высказать свое мнение или поделиться опытом использования этих наушников вы можете в комментариях или в нашем Telegram-чате.