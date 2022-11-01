Какими будут новые прозрачные наушники Nothing и когда они выйдут

С тех пор, как Карл Пей ушел из компании OnePlus, многие только и думают о том, сможет ли он повторить успех своего предыдущего творения. Мы относимся к нему более сдержанно, но все равно не можем не отметить его большой вклад в индустрию. Сейчас его новая компания Nothing, которую он основал на деньги инвесторов, уже представила две модели наушников и один телефон. Основной упор в них сделан на прозрачность и необычный дизайн. Сейчас у нас на подходе еще одни наушники, и мы уже примерно понимаем, какими они будут. Но на этой неделе появилось доказательство того, что нас ждет что-то интересное. Давайте посмотрим на них более внимательно.

Новые наушники Nothing

На прошлой неделе лондонская компания по производству бытовой электроники Nothing уже представила новую модель своих наушников Ear Stick. Но эта новость как-то тонет в утечке, раскрывающей подробности о второй версии основных наушников бренда, с которого они и начали, — Nothing Ear 2.

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В сотрудничестве с известным автором утечек Кубой Войцеховски, 91Mobiles получили рендеры Nothing Ear 2. Преемник Nothing Ear 1, выпущенных в прошлом году, должен стать довольно интересным. Хотя основной дизайн и не изменится относительно предыдущего поколения. Рендеры предоставляют несколько новых деталей, которых у нас не было раньше.

Какими будут Nothing Ear 2

Судя по изображениям, новые наушники Nothing претерпят незначительные изменения в дизайне. Наиболее заметным из нововведений является новый брендинг на стержне наушников. Теперь вместо Ear 1 написано Ear 2.

Помимо брендинга, наушники сохраняют основную концепцию и останутся прозрачными настолько, насколько это возможно. Чехол для зарядки будет в значительной степени таким же с точки зрения дизайна с его прозрачным пластиком и квадратным корпусом.

Будут ли новые наушники Nothing отличаться от предыдущих

Хотя дизайн почти не отличается от предыдущей итерации, мы ничего не знаем о том, что находится внутри. Наушники могут быть такими же, как и раньше, с незначительными улучшениями, но может быть и наоборот. Они вполне могут получить заметные улучшения, которых уже будет достаточно для того, чтобы купить их, даже имея первое поколение наушников. Это мы точно узнаем только тогда, когда модель представят официально. Поэтому стоит дождаться подробностей.

Nothing представила новые наушники в формате губной помады.

Характеристики Nothing Ear Stick

Что касается наушников Ear Stick компании, то продукт доступен для предварительного заказа по цене 99 долларов (примерно 6 000 рублей по курсу). Согласно веб-сайту Nothing, Ear Stick могут похвастаться семью часами воспроизведения и тремя часами в режиме разговора. Сообщается, что чехол для зарядки, похожий на губную помаду, может увеличить время разговора до 12 часов и время прослушивания до 29 часов. Кроме того, чехол получает до двух часов зарядки через 10 минут.

Также сообщается, что Nothing Ear Stick оснащены специальным динамическим драйвером диаметром 12,6 мм, могут обеспечивать звонки, защищенные от ветра и внешних шумов и поставляются с настройками эквалайзера.

Пока у компании больше наушников, чем других устройств. С другой стороны, Карл Пей изначально давал понять, что он не стремится создать очередной бренд, который будет производить смартфоны. Упор уже тогда делался на звук и на необычную форму в виде прозрачных наушников.

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Выйдет ли второй телефон Nothing

Скорее всего, компания еще представит свой смартфон второго поколения, но пока он только один, а с выходом новых наушников в портфеле бренда будет уже три модели. Возможно, в будущем нас ждут акустические системы или еще какие-то гаджеты от Nothing, но пока сфера предложений не так широка, и нам остается только ждать.

А вы верите в будущее Nothing или считаете, что компания и ее перспективы сильно переоценены только из-за имени ее создателя? Поделиться своим мнением вы можете в комментариях или в нашем Telegram-чате.