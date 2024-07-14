Работает ли Samsung Galaxy Z Fold 6 со стилусом S Pen. Ответ вас удивит

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Артем Сутягин

Когда у вас есть дисплей, подобный тому, что установлен на Samsung Galaxy Z Fold 6, вы не можете не задаться вопросом, поддерживает ли он S Pen. Предыдущая модель поддерживает его, так почему бы и последней не поддерживать? Но это Samsung, которая часто бывает даже более непредсказуемой, чем Apple. Поэтому в вопросе надо разобраться более подробно и основательно. Мы это сделали и готовы рассказать, поддерживает ли новый складной смартфон от южнокорейской компании фирменный стилус.

Работает ли Samsung Galaxy Z Fold 6 со стилусом S Pen. Ответ вас удивит. Не любой стилус будет работать со складным Самсунгом. Изображение: GSM Arena. Фото.

Не любой стилус будет работать со складным Самсунгом. Изображение: GSM Arena

Работает ли Samsung Galaxy Z Fold 6 со стилусом S Pen

Хорошая новость заключается в том, что последняя модель Samsung поддерживает перо S Pen, но плохая новость заключается в том, что его нужно покупать отдельно. И тут тоже не все так просто, как может показаться. Модели S Pen, совместимые с Galaxy Z Fold 6, — это S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Однако они не поставляются в коробке, и Galaxy Z Fold 6 не имеет такого дизайна, как Galaxy S24 Ultra, который позволяет носить его внутри корпуса. Если вы решите приобрести S Pen, вы также можете купить чехол для Galaxy Z Fold 6, который позволит вам легко хранить его на задней панели.

И имейте ввиду совместимые модели. Так что если у вас есть старый стилус или вы хотите купить новый, то это надо учитывать.

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Какой стилус купить для складного Самсунга

Вы можете использовать S Pen только на основном экране, но не на внешнем. Помните, что S Pen Creator edition не будет работать на Galaxy Z Fold 6. Если вы приобретаете S Pen Fold Edition, вы получаете специальный чехол, в который его можно убрать, но это не относится к S Pen Pro edition. Еще одно различие между двумя вариантами S Pen заключается в том, что версия Pro имеет функцию Bluetooth и две кнопки, а Fold Edition — нет. Поэтому его не нужно заряжать, и у него только одна кнопка.

Какой стилус купить для складного Самсунга. Если вы думаете, что у Samsung всего один стилус, вы ошибаетесь. Изображение: Reddit. Фото.

Если вы думаете, что у Samsung всего один стилус, вы ошибаетесь. Изображение: Reddit

Их объединяют такие характеристики, как задержка 2,8 мс и автоматически выдвигающийся наконечник Pro Tip. Вы можете начать использовать S Pen Fold Edition на своем Samsung Galaxy Z Fold 6 сразу после того, как достанете его из коробки, никаких настроек не требуется.

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Нужно ли заряжать S Pen

Однако вам нужно будет зарядить S Pen Pro с помощью кабеля USB-C и настроить режим работы в соответствии с вашим новым телефоном Z Fold. Если вы случайно используете несовместимое перо S Pen, на экране Z Fold появится всплывающее сообщение, уведомляющее вас об этом.

Если вы не хотите беспокоиться о зарядке другого аксессуара, вы всегда можете выбрать S Pen Fold Edition. В настоящее время его цена составляет примерно 5 000 рублей, что не так много на фоне таких стилусов, как Apple Pencil.

Нужно ли заряжать S Pen. Если вы думаете, что у Samsung дорогие стилусы, посмотрите на то, что предлагает Apple. Изображение: The Verge. Фото.

Если вы думаете, что у Samsung дорогие стилусы, посмотрите на то, что предлагает Apple. Изображение: The Verge

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Почему нельзя использовать стилус от другого Samsung

Будьте осторожны и не приобретайте S Pen, который вы бы использовали с Samsung Galaxy S24 Ultra, поскольку они несовместимы. Для серии Z Fold требуется стилус с мягким наконечником из-за разницы в технологиях экранов. Лучше избегать покупки стилуса от дешевых и неизвестных брендов, так как вы можете получить неработающий стилус или, что еще хуже, повредить дисплей.

Дисплей обычного смартфона имеет твердое стеклянное покрытие, а складной экран мягкий и царапается очень легко. С ним надо быть осторожным и Samsung это понимает. Поэтому лучше сразу озаботьтесь покупкой специального стилуса, чтобы не рисковать экраном очень дорогого смартфона. Хотя, я уже говорил, что это не тот смартфон, за которым стоит бежать, выставив вперед руку с деньгами. Об этом я писал в отдельной статье.

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