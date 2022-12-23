Собрали в одном месте лучшие TWS-наушники 2022 года. Выбирайте!

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Артем Сутягин 0

Беспроводные наушники за последние несколько лет прошли долгий путь. В самом начале было слишком мало качественных наушников, чтобы составить серьезную конкуренцию, но сегодня мы избалованы выбором. На рынке есть множество достойных моделей от известных брендов и компаний, о которых вы, возможно, никогда не слышали. С одной стороны, наушники с каждым годом становятся все лучше, но с другой — выбор с каждым годом становится все более сложным. Поэтому мы составили краткий список лучших беспроводных наушников из разных категорий. Так вы сможете принять более взвешенное решение о покупке.

Собрали в одном месте лучшие TWS-наушники 2022 года. Выбирайте! TWS-наушники стали по-настоящему массовыми. Фото.

TWS-наушники стали по-настоящему массовыми

Хорошие TWS-наушники

Sony WF-1000XM4 — премиальные наушники

Sony WF-1000XM4 — отличные наушники во всех отношениях. Они предлагают действительно высокое качество звука, надежное шумоподавление и работу от батареи в течение всего дня. Несмотря на большие размеры, они значительно меньше своих предшественников — популярных WF-1000XM3 — и более удобно сидят в ушах при длительном прослушивании. Наряду с обычной поддержкой кодеков SBC и AAC Sony добавила высококачественную совместимость с LDAC. Но работает это только для некоторых Android-смартфонах. Пользователи iPhone ограничены AAC.

Sony WF-1000XM4 — премиальные наушники. Sony WF-1000XM4. Фото.

Sony WF-1000XM4

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WF-1000XM4 ранее были действующими чемпионами ANC в области наушников, но наушники Bose QuietComfort Earbuds II стали достойным конкурентом (о них ниже). Но WF-1000XM4 дешевле, чем предложение от Bose, и имеют более полный набор функций, включая основные функции премиум-класса, такие как беспроводная зарядка и вышеупомянутая поддержка LDAC. Если вы ищете лучшие наушники, можете не читать дальше.

ХарактеристикаЗначение
Время работы от батареи8 часов
ШумоподавлениеАктивное
Работа с одним наушникомДа
Версия Bluetooth5.2
Защита о тводыIPX4
ЗарядкаUSB Type-C, беспроводная
Ценка15 000 рублей

Sennheiser Momentum TW 3 — наушники с хорошим звуком

Как и два предыдущих поколения, True Wireless 3 предлагает потрясающий звук, который можно дополнительно настроить по своему вкусу благодаря подробным настройкам эквалайзера. Активное шумоподавление хорошее, но не такое сильное, как технология Sony.

Sennheiser Momentum TW 3 — наушники с хорошим звуком. Sennheiser Momentum TW 3. Фото.

Sennheiser Momentum TW 3

Эти наушники легкие и удобные, но предыдущие поколения не всегда подходили для людей с маленькими ушами, так что это следует учитывать при принятии решения. Одна из лучших особенностей в том, что их цена ниже, чем у предыдущих поколений, но все равно очень высокая. Если вы ищете качество звука, рассмотрите Sennheiser, как один из вариантов.

ХарактеристикаЗначение
Время работы от батареи7 часов (всего 24 часа)
ШумоподавлениеДа
Работа с одним наушникомНет
Версия Bluetooth5.2
Защита о тводыТолько брызги
Ценка24 000 рублей

Jabra Elite 3 — недорогие TWS наушники

Отличные бюджетные наушники Jabra Elite 3 имеют много общего с культовыми Elite 75t, но у них есть одно явное преимущество: они чрезвычайно доступны по цене. Они являются одними из лучших бюджетных наушников по многим причинам. Во-первых, они действительно удобны и идеально подходят большинству ушей. Во-вторых, Elite 3 звучат намного лучше, чем им положено за свои деньги. В-третьих, они предлагают отличное качество связи благодаря четырем специальным микрофонам, которые превосходно подавляют фоновый шум. И, наконец, наушники водонепроницаемы по стандарту IP55 и могут работать до семи часов без подзарядки.

Jabra Elite 3 — недорогие TWS наушники. Jabra Elite 3. Фото.

Jabra Elite 3

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Основной недостаток — отсутствие излишеств. Здесь нет активного шумоподавления или причудливой конструкции с пониженным давлением, как в более дорогой линейке Jabra. В чехле также отсутствует беспроводная зарядка, которая есть в Elite 7 Pro (о них ниже).

ХарактеристикаЗначение
Время работы от батареи7 часов (всего 28 часов)
ШумоподавлениеПассивное
Работа с одним наушникомДа
Защита о тводыШЗ55
ЗарядкаUSB Type-C
Ценка2 500 рублей

Bose QuietComfort Earbuds II — отличные наушники от известного бренда

Наушники Bose QuietComfort Earbuds II невероятны. Компания заявляет, что разработала наушники с лучшим шумоподавлением на рынке. Трудно сказать, так ли это на самом деле, но QC Earbuds II действительно превосходят некоторые — даже полноразмерные — модели. Ну, и конечно, тут есть отличный фирменный звук Bose.

Bose QuietComfort Earbuds II — отличные наушники от известного бренда. Bose QuietComfort Earbuds II. Фото.

Bose QuietComfort Earbuds II

Впрочем, есть и минусы. Они чрезвычайно дороги и им не хватает многих приятных функций, которые вы ожидаете в этом сегменте. Нет поддержки Fast Pair или многоточечного подключения. А еще кейс наушников нельзя заряжать без проводов. Они также поддерживают только кодеки AAC и SBC. Тем не менее, если вам нужен лучший ANC, который вы можете получить в наушниках, вы найдете его в наушниках Bose QuietComfort Earbuds II.

ХарактеристикаЗначение
Время работы от батареи6 часов (всего 24 часа)
ШумоподавлениеДа
Работа с одним наушникомДа
Версия Bluetooth5.3
Защита о тводыIPX4
ЗарядкаUSB Type-C
Ценка25 000 рублей

Google Pixel Buds Pro — наушники Pixel

Благодаря полноценному и приятному звуку и фантастическому режиму прозрачности, Pixel Buds Pro обеспечивают превосходные возможности наушников, чего не могли сделать прошлые попытки Google. У них есть многоточечная связь Bluetooth и впечатляющее время автономной работы. Pixel Buds Pro не имеет каких-либо явных недостатков. Пускай они и были запущены без настраиваемого эквалайзера, но пятиполосный эквалайзер в конечном итоге появился в приложении Pixel Buds. Google даже устранил проблемы с подключением, которые преследовали некоторые конкретные наушники.

Google Pixel Buds Pro — наушники Pixel. Google Pixel Buds Pro. Фото.

Google Pixel Buds Pro

У них не самое лучшее качество звука или ANC, которые можно встретить в других моделях этого списка, но они все равно достойны того, чтобы обратить на них внимание. Особенно, если у вас смартфон Google Pixel или вам нравится эстетика последних поколений устройств компании.

ХарактеристикаЗначение
Время работы от батареи7 часов с включенным шумоподавлением, 11 с выключенным
ШумоподавлениеДа
Работа с одним наушникомДа
Версия Bluetooth5.0
Защита о тводыIPX4
ЗарядкаUSB Type-C, беспроводная
Ценка17 5000 рублей

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Jabra Elite 7 Pro — лучшие наушники Джабра

Elite 7 Pro пытается балансировать между ценой и производительностью, между компактностью и функциональностью, и им удается почти все. Что они предлагают на высоком уровне, так это качество звука, время автономной работы, комфорт и качество связи. Даже там, где у них есть недостатки — активное шумоподавление и некоторые проблемы с комфортом — они все равно не так уж и сильно теряются на фоне конкурентов.

Jabra Elite 7 Pro — лучшие наушники Джабра. Jabra Elite 7 Pro. Фото.

Jabra Elite 7 Pro

Если вы много разговариваете по телефону, в отрасли для этих наушников нет равных. В дополнение к высококачественным микрофонам с шумоподавлением Jabra использует датчик костной проводимости, который может улавливать мельчайшие вибрации, чтобы снизить влияние внешнего шума на качество звука. При своей цене Elite 7 Pro точно заслуживают внимая.

ХарактеристикаЗначение
Время работы от батареи8 часов (всего 30 часов)
ШумоподавлениеАктивное
Работа с одним наушникомДа
Версия Bluetooth5.2
Защита о тводыIP57
ЗарядкаUSB Type-C
Ценка13 000 рублей

Samsung Galaxy Buds 2 Pro — наушники для фанатов Samsung

Samsung Galaxy Buds 2 Pro — это странно названное продолжение Galaxy Buds Pro 2021 года. Они берут то, что было хорошо в первом поколении — надежный звук с щедрой порцией басов, сильное шумоподавление и удобную форму — и помещают это в наушники меньшего размера с более современным и изысканным дизайном.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro — наушники для фанатов Samsung. Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Фото.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Здесь не так много новых функций. Существует поддержка 24-битного звука в совместимых приложениях, когда наушники соединены с телефоном Samsung, а также бесполезная новая функция отслеживания головы, которая пытается имитировать направленный звук даже в приложениях, которые не предлагают контент с объемным звуком. Время работы среднее, но достаточное для ежедневного использования — пять часов с активным шумоподавлением. Все остальное сделано хорошо и вопросов не вызывает.

ХарактеристикаЗначение
Время работы от батареи5 часов с включенным шумоподавлением, 8 часов с выключенным
ШумоподавлениеДа
Работа с одним наушникомДа
Версия Bluetooth5.3
Защита о тводыIPX7
ЗарядкаUSB Type-C, беспроводная
Ценка14 000 рублей

Какие беспроводные наушники купить

Модели известных брендов неизменно хороши. Но есть несколько компаний, производящих выдающиеся продукты, и обычно это те, кого вы знаете. Sony, например, отлично справилась с WF-1000XM4, уменьшив размер своих наушников без ущерба для качества звука или эффективности шумоподавления. Однако, если вам нужны самые лучшие наушники ANC на сегодняшний день, Bose QuietComfort Earbuds II должны быть в верхней части вашего шорт-листа. Просто имейте в виду, что им не хватает таких удобных функций, как Fast Pair и беспроводная зарядка.

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Вы также будете поражены качеством звука и первоклассным дизайном Sennheiser Momentum True Wireless 3. Они дорогие, но подойдут тем, кто ищет насыщенный звук. Шумоподавление у них не такое хорошее, как Bose или Sony, зато заряжать их придется реже.

Galaxy Buds 2 Pro от Samsung и Pixel Buds Pro от Google — отличный выбор, если вы просто любите эти марки. Также, как AirPods Pro будут отличным выбором для пользователей iPhone. Samsung звучит немного лучше с более плотными басами и предлагает 24-битный звук в некоторых приложениях на телефонах Samsung. Между тем, у Google отличное время автономной работы, а также поддержка Google Assistant и многоточечной связи Bluetooth. Они также недавно получили полную поддержку пятиполосного эквалайзера для настройки своего звукового профиля.

Как найти наушники, если они потерялись дома или на улице.

Мы специально не приводили ссылки, так как цены сильно варьируются и проще скопировать название интересующей модели в Google и найти то, что нужно, чем брать данные из устаревшего источника. Цены так же приведены примерные. Возможно, на момент прочтения статьи они поменяются.

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