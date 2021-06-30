Стоит ли брать Google Pixel 2 в 2021 году?

Компания Google представила нам Pixel 2 еще в 2017 году. Тогда смартфон наделал много шума и был воспринят аудиторией весьма неоднозначно. Компания обещала нам поддержку обновления операционной системы в течение трех лет и уникальное в своем роде устройство. Т Сегодня попробуем разобраться, как чувствует себя смартфон в сравнении с новейшими флагманами. Каковы его возможности и может ли данный смартфон быть актуальным в 2021?

В качестве сердца устройства в Pixel 2 представлен Qualcomm Snapdragon 835, «best of the best» по тем временам. Да и по нынешним меркам, рядовому пользователю хватит тех мощностей для выполнения базовых задач вроде серфинга в сети или просмотра YouTube. Не стоит сбрасывать со счетов регулярное обновление системы и «голый» Android, который значительно ускоряет работу гаджета. Однако 4 ГБ оперативной памяти, в тот момент, когда даже бюджетные решения из Китая предлагают 6 ГБ и более, выглядят совсем не круто. Что касается стабильности работы операционной системы претензий к Pixel 2 не возникает. Даже при относительно большой нагрузке он не греется. Это традиционно один из самых быстрых Android-смартфонов.

Что заставляет нас обратить внимание на смартфон в современном мире? С учетом того, что со стороны передней части телефоны почти не отличаются это, конечно, задняя панель. «Пиксель» имея стеклянную заднюю крышку сразу притягивает на себя внимание. Сам корпус сделан из алюминия, но сверху покрыт пластиком, что выбивается из принятых канонов флагманских устройств. Форма корпуса Pixel 2 прямоугольная со слегка сглаженными углами, боковые грани ровные, а тыльная панелька слегка покатая. По периметру проходит тонкая шлифованная фаска, симпатично «играющая» на свету.

Даже спустя три года после выпуска, даже с большими рамками сохраняет премиальный лоск и флагманскую харизму. Google Pixel имеет Full HD экран с диагнональю 5″. Имеет относительно небольшие рамки, около 4 мм справа и слева и большой подбородок. На термин «компактный» данный формат слегка недотягивает, однако учитывая тенденции на большой экран Pixel 2 кажется весьма компактным решением. Также смартфон оснащен AMOLED матрицей и невысоким по нынешним меркам разрешением FullHD.

Пожалуй основной и очень веской причиной для покупки смартфона от Google будет его камера. Компания отказалась от введения еще одного модуля камеры, но программное обеспечение позволяет снимать в режиме «Портрет» ничуть не хуже. Основная камера на 12 МП с диафрагмой 1.8 с качественной оптической и электронной стабилизацией и фронтальная камера на 8 МП с возможностью съемки в формате «Боке» абсолютно заслуженно обеспечили в 2017 году звание «лучшая мобильная камера» по версии DXOmark. Разделили эту позицию с продуктом от Google iPhone 10 и Huawei Mate 10 Pro. Снимает Google Pixel 2 просто великолепно!

Видео с отличной оптической стабилизацией и качеством 4к 60 fps не оставят равнодушным даже охотников за пикселями.

Благодаря режиму HDR+ снимки выходят отличные, вместе с полноценной ночной съемкой, которую добавили после релиза и это выглядит небывалой красотой, но видеовозможности не дотягивают даже до iPhone 7.

Ничто в этом мире не идеально. Как и все смартфоны, Pixel 2 имел ряд недостатков. В первую очередь, это касается автономности. Аккумулятор в этом смартфоне никуда не годится. Учитывая, что на данный момент девайс доступен только на вторичном рынке, уходя на работу обязательно придется захватить с собой «банку» Подробно о выборе PowerBank мы говорили в прошлом. Предлагаю ознакомиться по ссылке.

Творение от Google защищено от воды и пыли по стандарту IP67. Таким образом, телефон можно погружать в воду на глубину до 1 метра в течение 30 мин. Не забывайте, если вы покупаете телефон б/у, степень защиты может снижаться в виду ремонта гаджета или других значимых проблем, что также можно отнести к однозначным минусам устройства.

Что уж говорить, современный пользователь о таком комплекте может только мечтать. В Pixel отсутствует разъем 3.5, однако не забыли положить переходник. Также в комплектации есть переходник USB – USB-C, выступающий приятным бонусом. Но найдется ли ему применение? Предлагаем обсудить это в нашем чате.

Эксклюзивным для смартфонов из линейки Pixel послужили «сжимаемые грани». При сжатии телефона в руках, можно отключить будильник или некоторые уведомления.

Нельзя не сказать и об отсутствии возможности беспроводной зарядки, что в 2021 было бы вполне кстати.

Что касается объема памяти, нам предлагают всего две версии: на 64 или 128 ГБ без возможности расширения. В 2021 это будет маловато. В крайнем случае всегда можно воспользоваться облаком.

В итоге имеем приятное устройство, полностью оправдывающее свою цену. За свою демократичную стоимость Google Pixel 2 позволяет почувствовать все прелести флагманских устройств. Отличная камера, высокая скорость работы позволяют вывести гаджет в топ рекомендуемых устройств, если автономность и отсутствие быстрой зарядки для вас не является основополагающим фактором для покупки.