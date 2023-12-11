Xiaomi выпустила игровые смарт-часы с ChatGPT. Они дешевые и очень крутые

Как вы наверняка знаете, у компании Xiaomi есть несколько суббрендов, один из которых — Black Shark. Эта компания занимается производством устройств, ориентированных на геймеров, но в последнее время бренд не выпускает игровые смартфоны. Зато он продолжает придумывать интересные аксессуары для них. Так, 11 декабря стартовали продажи смарт-часов Black Shark S1 Pro. Модель базируется на ChatGPT, а еще предлагает кучу полезных функций, которые понравятся отнюдь не только геймерам.
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Смарт-часы Black Shark S1 Pro
Внешне Black Shark S1 Pro представляют собой круглые смарт-часы. Корпус устройства защищен по стандарту водонепроницаемости IP68 и выполнен из металла. Смотрится аксессуар брутально, а на одном из его торцов располагается сразу 3 функциональные кнопки. Одна из них выполняет роль колесика для пролистывания пункта меню. Надо признать, редкая фишка для недорогих смарт-часов.
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У часов Black Shark AMOLED-экран с яркостью 600 нит и высокой частотой обновления 60 Гц, которая гарантирует плавную прокрутку, а еще есть поддержка звонков по Bluetooth. То есть аксессуар позволяет не только сбрасывать входящие, но и отвечать на них, не доставая смартфон из кармана. Остальные характеристики Black Shark S1 Pro смотрите ниже.
|Характеристики
|Black Shark S1 Pro
|Экран
|1,43 дюйма, AMOLED (466х466), 60 Гц
|Версия Bluetooth
|5.3
|Количество спортивных режимов
|Более 100
|Поддержка Bluetooth-звонков
|Есть
|GPS
|Нет
|Автономность
|15-30 дней
|Размеры
|257.5х51х13.6 мм
Больше подробностей о Black Shark S1 Pro
Также на борту присутствует пульсоксиметр, измеряющий ЧСС и уровень кислорода в крови, а восстанавливает энергию устройство при помощи беспроводной зарядки. Но как вы думаете, почему производитель называет Black Shark S1 Pro игровыми смарт-часами? Дело в том, что в меню есть специальный раздел, позволяющий следить за своими физическими показателями во время катки в Dota 2. Киберспортивненько.
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ChatGPT в умных часах
Black Shark S1 Pro — это умные часы с голосовым помощником. Он вызывается через основное меню и поддерживает русский язык. Более того, производитель заявляет, что ассистент работает на базе нейросети ChatGPT, то есть он в состоянии толкать речи на ходу, отталкиваясь от запроса пользователя.
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Правда, есть пара нюансов. Во-первых, на момент релиза взаимодействовать с ChatGPT голосом нельзя. Искусственный интеллект доступен только в приложении для часов Black Shark. Второй нюанс — отсутствие поддержки русского ввода. Общаться с чат-ботом придется на английском языке.
Узнать цену Black Shark S1 Pro
Приложение для умных часов
Хотя мы по старинке относим Black Shark к Xiaomi, бренд старается отдалиться от своего родителя. Поэтому, чтобы подключить смарт-часы к телефону, нужно использовать приложение Black Shark Wear. Его можно скачать через QR-код, который появится на экране устройства при первом включении. В Google Play программы пока нет.
Приложение для умных часов — одна из основных проблем Black Shark S1 Pro. Несмотря на всю статусность бренда и наличие глобальной версии устройства, оно переведено на русский язык в лучших традициях подвального Китая. Возможно, в будущем ситуация исправится, да и вряд ли вы будете постоянно запускать программу после покупки смарт-часов.
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Цена Black Shark S1 Pro
Кстати, о покупке. Купить Black Shark S1 Pro можно начиная с 11 декабря. В этот день продажи стартовали на AliExpress. Причем сразу с большим дисконтом. До 15 декабря часы Black Shark S1 Pro будут доступны по цене приблизительно 3 500 ₽. Более чем адекватно, не правда ли?
Для получения указанной цены необходимо взять купон продавца на странице товара. Остальная часть скидки применится автоматически в процессе оформления заказа.