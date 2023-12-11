Xiaomi выпустила игровые смарт-часы с ChatGPT. Они дешевые и очень крутые

Как вы наверняка знаете, у компании Xiaomi есть несколько суббрендов, один из которых — Black Shark. Эта компания занимается производством устройств, ориентированных на геймеров, но в последнее время бренд не выпускает игровые смартфоны. Зато он продолжает придумывать интересные аксессуары для них. Так, 11 декабря стартовали продажи смарт-часов Black Shark S1 Pro. Модель базируется на ChatGPT, а еще предлагает кучу полезных функций, которые понравятся отнюдь не только геймерам.

Смарт-часы Black Shark S1 Pro

Внешне Black Shark S1 Pro представляют собой круглые смарт-часы. Корпус устройства защищен по стандарту водонепроницаемости IP68 и выполнен из металла. Смотрится аксессуар брутально, а на одном из его торцов располагается сразу 3 функциональные кнопки. Одна из них выполняет роль колесика для пролистывания пункта меню. Надо признать, редкая фишка для недорогих смарт-часов.

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У часов Black Shark AMOLED-экран с яркостью 600 нит и высокой частотой обновления 60 Гц, которая гарантирует плавную прокрутку, а еще есть поддержка звонков по Bluetooth. То есть аксессуар позволяет не только сбрасывать входящие, но и отвечать на них, не доставая смартфон из кармана. Остальные характеристики Black Shark S1 Pro смотрите ниже.

Характеристики Black Shark S1 Pro Экран 1,43 дюйма, AMOLED (466х466), 60 Гц Версия Bluetooth 5.3 Количество спортивных режимов Более 100 Поддержка Bluetooth-звонков Есть GPS Нет Автономность 15-30 дней Размеры 257.5х51х13.6 мм

Больше подробностей о Black Shark S1 Pro

Также на борту присутствует пульсоксиметр, измеряющий ЧСС и уровень кислорода в крови, а восстанавливает энергию устройство при помощи беспроводной зарядки. Но как вы думаете, почему производитель называет Black Shark S1 Pro игровыми смарт-часами? Дело в том, что в меню есть специальный раздел, позволяющий следить за своими физическими показателями во время катки в Dota 2. Киберспортивненько.

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ChatGPT в умных часах

Black Shark S1 Pro — это умные часы с голосовым помощником. Он вызывается через основное меню и поддерживает русский язык. Более того, производитель заявляет, что ассистент работает на базе нейросети ChatGPT, то есть он в состоянии толкать речи на ходу, отталкиваясь от запроса пользователя.

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Правда, есть пара нюансов. Во-первых, на момент релиза взаимодействовать с ChatGPT голосом нельзя. Искусственный интеллект доступен только в приложении для часов Black Shark. Второй нюанс — отсутствие поддержки русского ввода. Общаться с чат-ботом придется на английском языке.

Узнать цену Black Shark S1 Pro

Приложение для умных часов

Хотя мы по старинке относим Black Shark к Xiaomi, бренд старается отдалиться от своего родителя. Поэтому, чтобы подключить смарт-часы к телефону, нужно использовать приложение Black Shark Wear. Его можно скачать через QR-код, который появится на экране устройства при первом включении. В Google Play программы пока нет.

Приложение для умных часов — одна из основных проблем Black Shark S1 Pro. Несмотря на всю статусность бренда и наличие глобальной версии устройства, оно переведено на русский язык в лучших традициях подвального Китая. Возможно, в будущем ситуация исправится, да и вряд ли вы будете постоянно запускать программу после покупки смарт-часов.

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Цена Black Shark S1 Pro

Кстати, о покупке. Купить Black Shark S1 Pro можно начиная с 11 декабря. В этот день продажи стартовали на AliExpress. Причем сразу с большим дисконтом. До 15 декабря часы Black Shark S1 Pro будут доступны по цене приблизительно 3 500 ₽. Более чем адекватно, не правда ли?

Купить Black Shark S1 Pro

Для получения указанной цены необходимо взять купон продавца на странице товара. Остальная часть скидки применится автоматически в процессе оформления заказа.