Xiaomi выпустила новый Mi Band 9 с рекордной автономностью. Его уже можно купить на AliExpress

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Герман Вологжанин

19 июля в Китае состоялась большая презентация Xiaomi, в рамках которой было продемонстрировано несколько новых устройств компании. Пожалуй, главный интерес из них представляет Xiaomi Smart Band 9 — очередное поколение фитнес-браслета, пользующегося невероятной популярностью в том числе и в нашей стране. В этом году носимое устройство почти не изменилось внешне (разве что корпус стал металлическим, а еще появилась керамическая версия), но получило серьезный апгрейд характеристик, делающих его, возможно, лучшим браслетом 2024 года в сравнении с конкурентами.

Xiaomi выпустила новый Mi Band 9 с рекордной автономностью. Его уже можно купить на AliExpress. Новый фитнес-браслет Xiaomi уже можно купить на AliExpress. Фото.

Новый фитнес-браслет Xiaomi уже можно купить на AliExpress

Экран фитнес-браслета Xiaomi

Дисплей фитнес-браслета сохранил диагональ 1.62 дюйма, при этом его рамки стали меньше, как и габариты самого устройства, чей корпус теперь выполнен из алюминия.

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За несколько дней до презентации Xiaomi Mi Band 9 ходили слухи, будто браслет получит экран с увеличенной до 1200 нит яркостью. Однако в рамках мероприятия об этом апгрейде не было сказано ни слово, так что пока ориентируемся на следующие характеристики Xiaomi Smart Band 9:

  • разрешение — 192×490 пикселей;
  • частота обновления — 60 Гц;
  • функция Always-on-display — есть;
  • функция автояркости — нет.

Таким образом, экран остался без изменений и сохранил все то, чем был готов похвастать прошлогодний Xiaomi Smart Band 8. Впрочем апгрейд есть, правда он коснулся других аспектов фитнес-браслета.

Что нового в Mi Band 9

Что нового в Mi Band 9. Новый фитнес-браслет получил вибромотор на уровне дорогих смарт-часов. Фото.

Новый фитнес-браслет получил вибромотор на уровне дорогих смарт-часов

Хотя яркий экран — главная фишка нового фитнес-браслета Xiaomi, другие характеристики устройства тоже получили существенный апгрейд. В частности:

  • Xiaomi Smart Band 9 обзавелся линейным вибромоторчиком, обеспечивающим более приятную отдачу и поддерживающим 20 различных эффектов;
  • браслет оснастили новым датчиком определения ЧСС, за счет чего пульс измеряется на 16% точнее, а точность мониторинга сна вырастает на 7.9%;
  • встроенный датчик NFC теперь поддерживает функцию ключей от автомобиля (работает только с двумя марками в КНР);
  • фитнес-браслет Mi Band 9 использует подключение к смартфону по самому современному протоколу Bluetooth 5.4.

В остальном носимое устройство не претерпело радикальных изменений. Новый фитнес-браслет, как и его предшественники, поддерживает 150 тренировочных режимов, умеет определять уровень SpO2 и предлагает кучу разнообразных циферблатов.

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Время работы Xiaomi Smart Band 9

На сладкое ребята из Xiaomi оставили самое важное изменение — увеличенный на 43 мАч аккумулятор. Теперь его емкость составляет 233 мАч, чего хватит на 21 день работы в обычном режиме. К слову, предшественник Xiaomi Smart Band 8 выдавал всего 16 суток.

Время работы Xiaomi Smart Band 9. На одном заряде браслет будет работать 3 недели. Фото.

На одном заряде браслет будет работать 3 недели

Конечно, при использовании функции постоянного измерения ЧСС и Always-on-Display автономность будет скромнее (9 дней). Но она все равно окажется намного лучше, чем у полноценных смарт-часов.

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Когда выйдет Mi Band 9

В Китае купить Xiaomi Mi Band 9 можно начиная с сегодняшнего дня. Базовая цена фитнес-браслета — 249 юаней (~ 3 000 ₽). То есть по сравнению с предыдущим Xiaomi Mi Band 8 она не изменилась. Также осталась прежней стоимость версии с NFC: 299 юаней (~ 3 600 ₽). При этом керамический вариант обойдется в 349 юаней (~ 4 200 ₽).

Когда выйдет Mi Band 9. Варианты расцветок и ремешков Mi Band 9. Фото.

Варианты расцветок и ремешков Mi Band 9

Mi Band 9 уже появился на AliExpress, где в связи со стартовым ажиотажем его цена пока существенно выше объявленной на презентации стоимости. На момент публикации материала за базовую версию фитнес-браслета просят от 4 200 ₽.

Купить Xiaomi Smart Band 9

Также стоит учитывать, что изначально доступна китайская версия Xiaomi Smart Band, которая подключается к приложению Mi Fitness только после изменения региона на КНР и на первых порах не поддерживает русский язык (скорее всего, появится через несколько месяцев).

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Глобальная версия Xiaomi Smart Band 9 выйдет позже. Когда именно — неизвестно. Скорее всего, это произойдет осенью 2024 года одновременно с презентацией Xiaomi 14T Pro — глобальной версии Redmi K70 Ultra с незначительными изменениями.

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