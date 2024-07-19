Этот смартфон Redmi набирает больше всех баллов в AnTuTu и стоит непозволительно дешево

В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила Redmi K70 и Redmi K70 Pro — флагманские устройста Redmi, которые стали прообразом POCO F6 Pro для глобального рынка. А теперь, спустя почти 8 месяцев с момента того анонса, китайцы выпустили Redmi K70 Ultra — не просто самую топовую модель в линейке, а самый мощный смартфон на Андроид, чья цена приятно удивит даже тех, кто не готов тратить деньги на дорогущие флагманы.

Самый мощный смартфон 2024 года

Новинка работает на процессоре Dimensity 9300+ — самом мощном чипе 2024 года, представленном в мае этого года. Его силами в AnTuTu Redmi K70 Ultra набирает рекордные 2 382 780 баллов, что является максимальным результатом в бенчмарке на данный момент.

Для понимания того, насколько мощным получился смартфон Redmi K70 Ultra, взгляните на текущий рейтинг AnTuTu, где до выхода новинки Xiaomi лидерство держали игровые устройства, в том числе оснащенные активным охлаждением.

Redmi K70 Ultra опережает ближайшего лидера более чем на 200 тысяч баллов и оставляет не удел модели на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Естественно, мощный чип смартфона Xiaomi дополняется передовыми стандартами оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0) памяти.

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Характеристики Redmi K70 Ultra

Внешне телефон Redmi K70 Ultra похож на других представителей серии, а еще, как и подобает флагману, выполнен из стекла и металла и обладает стандартом влагозащиты IP68. При этом в сравнении с Redmi K70 и Redmi K70 Pro слегка было изменено оформление блока камер и их состав.

Характеристики Redmi K70 Ultra Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Dimensity 9300+ Память 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 120 Вт

Экран Redmi K70 Ultra выполнен по технологии AMOLED, имеет высокую частоту обновления и тончайшие рамки (1.7 мм сверху и по бокам, а также 1.9 мм снизу). Xiaomi не заявляет о рекордных показателях яркости, но мы уже знаем, что пиковая яркость, о которой сегодня говорят многие производители, на деле является пшиком.

Почему пиковая яркость экрана смартфона не равна максимальной

Камера Redmi K70 Ultra — пожалуй, самая слабая часть смартфона. В качестве основного сенсора новинка использует 50-мегапиксельный Sony IMX906 с оптической стабилизацией и размером 1/1.56″. Его дополняет очень скромный ширик и совершенно бесполезная макро-затычка на 2 МП.

Зато радует аккумулятор смартфона. Redmi K70 Ultra оснастили батарейкой на 5500 мАч, сопроводив ее поддержкой сверхбыстрой зарядки на 120 Вт. С ним энергия аккумулятора должна полностью восстанавливаться примерно за 25 минут, если заряжать смартфон от 0%.

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Цена Redmi K70 Ultra

Дата выхода Redmi K70 Ultra уже состоялась, и купить новинку можно начиная с сегодняшнего дня, а цена в зависимости от конфигурации памяти составит:

12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 31 500 ₽);

— 2 599 юаней (~ 31 500 ₽); 12/512 ГБ — 2 899 юаней (~ 35 000 ₽);

— 2 899 юаней (~ 35 000 ₽); 16/512 ГБ — 3 199 юаней (~ 38 500 ₽);

— 3 199 юаней (~ 38 500 ₽); 16/1024 ГБ — 3 599 юаней (~ 43 500 ₽).

Также на презентации Xiaomi была анонсирована лимитированная версия Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition. Она доступна в ультимативной конфигурации 24/1024 ГБ и стоит 3 999 юаней (~ 48 000 ₽).

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Выйдет ли Redmi K70 Ultra в России

В России Redmi K70 Ultra не появится. Во всяком случае официально, так как эта модель, как и вся K-серия, предназначена исключительно для Китая. Однако по опыту прошлых лет можно предположить, что Redmi K70 Ultra будет использован в качестве основы глобальной версии Xiaomi 14T Pro, чей релиз запланирован на осень 2024 года.

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Сохранив дизайн и основные характеристики, Xiaomi, скорее всего, улучшит камеры, но вместе с тем примерно в 2 раза увеличит стоимость устройства по сравнению с ценой Redmi K70 Ultra в Китае.