Этот смартфон Redmi набирает больше всех баллов в AnTuTu и стоит непозволительно дешево

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Герман Вологжанин

В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила Redmi K70 и Redmi K70 Pro — флагманские устройста Redmi, которые стали прообразом POCO F6 Pro для глобального рынка. А теперь, спустя почти 8 месяцев с момента того анонса, китайцы выпустили Redmi K70 Ultra — не просто самую топовую модель в линейке, а самый мощный смартфон на Андроид, чья цена приятно удивит даже тех, кто не готов тратить деньги на дорогущие флагманы.

Этот смартфон Redmi набирает больше всех баллов в AnTuTu и стоит непозволительно дешево. Redmi K70 Ultra в лимитированной версии Lamborghini Edition. Фото.

Redmi K70 Ultra в лимитированной версии Lamborghini Edition

Самый мощный смартфон 2024 года

Новинка работает на процессоре Dimensity 9300+ — самом мощном чипе 2024 года, представленном в мае этого года. Его силами в AnTuTu Redmi K70 Ultra набирает рекордные 2 382 780 баллов, что является максимальным результатом в бенчмарке на данный момент.

Самый мощный смартфон 2024 года. Redmi K70 Ultra выдал рекорд AnTuTu. Фото.

Redmi K70 Ultra выдал рекорд AnTuTu

Для понимания того, насколько мощным получился смартфон Redmi K70 Ultra, взгляните на текущий рейтинг AnTuTu, где до выхода новинки Xiaomi лидерство держали игровые устройства, в том числе оснащенные активным охлаждением.

Самый мощный смартфон 2024 года. Текущий список лидеров AnTuTu без учета Redmi K70 Ultra. Фото.

Текущий список лидеров AnTuTu без учета Redmi K70 Ultra

Redmi K70 Ultra опережает ближайшего лидера более чем на 200 тысяч баллов и оставляет не удел модели на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Естественно, мощный чип смартфона Xiaomi дополняется передовыми стандартами оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0) памяти.

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Характеристики Redmi K70 Ultra

Характеристики Redmi K70 Ultra. Экран Redmi K70 Ultra с невероятно тонкими рамками. Фото.

Экран Redmi K70 Ultra с невероятно тонкими рамками

Внешне телефон Redmi K70 Ultra похож на других представителей серии, а еще, как и подобает флагману, выполнен из стекла и металла и обладает стандартом влагозащиты IP68. При этом в сравнении с Redmi K70 и Redmi K70 Pro слегка было изменено оформление блока камер и их состав.

ХарактеристикиRedmi K70 Ultra
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорDimensity 9300+
Память12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор5500 мАч
Зарядка120 Вт

Экран Redmi K70 Ultra выполнен по технологии AMOLED, имеет высокую частоту обновления и тончайшие рамки (1.7 мм сверху и по бокам, а также 1.9 мм снизу). Xiaomi не заявляет о рекордных показателях яркости, но мы уже знаем, что пиковая яркость, о которой сегодня говорят многие производители, на деле является пшиком.

Почему пиковая яркость экрана смартфона не равна максимальной

Камера Redmi K70 Ultra — пожалуй, самая слабая часть смартфона. В качестве основного сенсора новинка использует 50-мегапиксельный Sony IMX906 с оптической стабилизацией и размером 1/1.56″. Его дополняет очень скромный ширик и совершенно бесполезная макро-затычка на 2 МП.

Характеристики Redmi K70 Ultra. Большой аккумулятор и зарядка 120 Вт: все как мы любим. Фото.

Большой аккумулятор и зарядка 120 Вт: все как мы любим

Зато радует аккумулятор смартфона. Redmi K70 Ultra оснастили батарейкой на 5500 мАч, сопроводив ее поддержкой сверхбыстрой зарядки на 120 Вт. С ним энергия аккумулятора должна полностью восстанавливаться примерно за 25 минут, если заряжать смартфон от 0%.

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Цена Redmi K70 Ultra

Цена Redmi K70 Ultra. Цена смартфона более чем демократичная. Фото.

Цена смартфона более чем демократичная

Дата выхода Redmi K70 Ultra уже состоялась, и купить новинку можно начиная с сегодняшнего дня, а цена в зависимости от конфигурации памяти составит:

  • 12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 31 500 ₽);
  • 12/512 ГБ — 2 899 юаней (~ 35 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 3 199 юаней (~ 38 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 3 599 юаней (~ 43 500 ₽).

Также на презентации Xiaomi была анонсирована лимитированная версия Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition. Она доступна в ультимативной конфигурации 24/1024 ГБ и стоит 3 999 юаней (~ 48 000 ₽).

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Выйдет ли Redmi K70 Ultra в России

Выйдет ли Redmi K70 Ultra в России. В России смартфон появится, но под другим именем и по более высокой цене. Фото.

В России смартфон появится, но под другим именем и по более высокой цене

В России Redmi K70 Ultra не появится. Во всяком случае официально, так как эта модель, как и вся K-серия, предназначена исключительно для Китая. Однако по опыту прошлых лет можно предположить, что Redmi K70 Ultra будет использован в качестве основы глобальной версии Xiaomi 14T Pro, чей релиз запланирован на осень 2024 года.

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Сохранив дизайн и основные характеристики, Xiaomi, скорее всего, улучшит камеры, но вместе с тем примерно в 2 раза увеличит стоимость устройства по сравнению с ценой Redmi K70 Ultra в Китае.

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