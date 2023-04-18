Новый Xiaomi Mi Band 8 — просто вау! На нем можно играть и носить на шее или на кроссовках

Xiaomi выпускает массу гаджетов на все случаи жизни, о которых хоть раз в жизни каждый из нас слышал. Несмотря на то, что у компании действительно крутые смартфоны, самым популярным устройством является фитнес-браслет Xiaomi Mi Band. Но есть проблема: развитие этого гаджета, как по мне, немного застопорилось — не зря же компания в прошлом году даже выпустила Pro-версию. Есть ли смысл продолжать? Видимо, да: слухи о новом Mi Band 8 муссировались с начала года, а на презентации лишь подтвердитилсь. Так что, если хотели сменить свой старенький фитнес-браслет, этот материал для вас: рассказываем, что нового в Mi Band 8.

Xiaomi Mi Band 8 — характеристики

Новый фитнес-браслет Xiaomi не получил каких-либо революционных функций — лишь обновление уже существующих модулей да еще и в привычном для всех дизайне. Все датчики остались прежними (определение кислорода в крови, ЧСС и другие), поэтому радикально новых фишек не появилось. На презентации ни слова не сказали о модуле Bluetooth: по слухам, нынешний 5.2 хотели заменить на 5.1, хотя в микроэлектронике уже повсюду устанавливают обновленный 5.3. Так ли это на самом деле — пока нет информации.

А вот экран обновили: да, это все та же AMOLED-матрица на 1,62 дюйма с повышенной яркостью, но теперь с частотой 60 Гц! Если для смартфонов такая частота обновления — норма, то для фитнес-браслета — серьезный апгрейд. В принципе, батарея на 180 мА*ч с этим справится — автономности хватит на 16 дней активного использования или дольше, если оптимизируете работу функций, а при использовании Always On Display на Mi Band — всего 6, что также неплохо.

Кстати, теперь Mi Band 8 поддерживает быструю зарядку: устройство можно вернуть к жизни всего за час, чего нельзя было сделать ранее несмотря на небольшую емкость батареи. Между тем, новинка уже появилась в продаже, поэтому вы можете стать одним из первых, у кого появится Mi Band 8!

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Как выглядит Xiaomi Mi Band 8

Пожалуй, самое главное улучшение Mi Band 8 — во внешнем виде. И нет, вы не заметите этого при первом рассмотрении — изменение тут не на поверхности. Новый Xiaomi Smart Band 8 получил обновленное крепление ремешков, так как компания планирует сделать гаджет более стильным аксессуаром.

В капсуле появились новые зажимы для ремешков наподобие Apple Watch — подобные уже были использованы в Xiaomi Smart Band 7 Pro в 2022 году. Разработчики изготовили несколько вариаций: от стандартных силиконовых ремешков не откажутся, но в линейке появятся металлические, кожаные и даже плетеные версии для тех, кто параллельно носит другие аксессуары на руке.

Новая конструкция ремешка Mi Band намного надежнее, так как из нынешняя уже изжила себя: капсула внутри собирает грязь, то и дело норовит выскочить, а сама застежка постоянно расстегивается, когда снимаешь куртку. Теперь Mi Band можно будет носить даже в виде кулона, но тогда функциональность устройства будет ограничена. Зато можно надеть Mi Band 8 на кроссовки для более точной статистики во время тренировок, но для этого понадобится специальное крепление.

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Что нового в Mi Band 8

Тренировок, кстати, станет немного больше — свыше 150: теперь Mi Band будет поддерживать режим бокса. При его активации браслет будет отслеживать положение рук, скорость и силу удара. Естественно, что точность данных будет не стопроцентной, но интересно уже наличие такой фишки!

Особое внимание ведущая мероприятия уделила циферблатам: компания сделала целый ряд новых заставок, среди которых есть даже мини-игры! Не очень понятно, как можно играть в пинбол или головоломки на таком маленьком дисплее, но теперь это сможет делать каждый, кто купит новый Smart Band 8!

При этом возиться с перепрошивкой или рутированием не придется — скачать игры для Mi Band можно будет из Google Play. Получается, некогда скромный и незаметный фитнес-браслет сделал очередной шаг к тому, чтобы стать смарт-часами — примерно как в прошлом году с Mi Band 7 Pro.

А вот о новом Xiaomi Smart Band 8 Pro пока нет вообще никакой информации. Новинка прошлого года оказалась весьма спорной и главное ее отличие от базовой версии — форм-фактор смарт-часов и наличие GPS-модуля. Каким будет новое поколение и появится ли вообще — покажет время. Скорее всего, его анонсируют летом — будем держать руку на пульсе!

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Какой Mi Band лучше купить

Несмотря на все вышесказанное, лично я не вижу никакого смысла дожидаться начала продаж нового Xiaomi Mi Band 8 в России. По факту, это все тот же Mi Band 7 или Mi Band 6 с небольшими улучшениями, большая часть из которых связаны с внешним видом. Дожидаться новинки, пожалуй, имеет смысл, если у вас очень старая версия вроде Mi Band 4 как и у меня. Но лично я планирую купить Mi Band 7 и вам советую — разница все равно минимальна да и в продаже он есть по аппетитной цене.

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Стоит признать: Xiaomi действительно сделала серьезный шаг в том, чтобы превратить свой фитнес-браслет в стильный аксессуар, но вот только носить его по-прежнему будут все подряд да еще и с замыленными силиконовыми ремешками. Новые модные браслеты из кожи вряд ли смогут придать ему элитарности, а вот кооперация с каким-нибудь известным брендом, как Apple Watch x Hermes, могла бы.

Новый Mi Band 2023 года по-прежнему будет доступен в двух комплектациях: с NFC и без. Базовая модель обойдется в 249 юаней (около 2840 рублей), а NFC-версия — в 299 юаней (около 3500 рублей). Естественно, что цена Mi Band 8 в России на старте будет на порядок выше как это обычно бывает, но со временем снизится. Продажи в Китае начнутся в конце апреля, а до нашей страны доберутся только после удовлетворения потребностей внутреннего рынка — то есть, примерно к июню-июлю.

Пишите в нашем Телеграм-чате, понравился ли вам новый фитнес-браслет Xiaomi? Будете ли дожидаться или купите прошлую версию?