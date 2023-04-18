Новый Xiaomi Mi Band 8 — просто вау! На нем можно играть и носить на шее или на кроссовках

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Иван Герасимов
18.04.2023,

Xiaomi выпускает массу гаджетов на все случаи жизни, о которых хоть раз в жизни каждый из нас слышал. Несмотря на то, что у компании действительно крутые смартфоны, самым популярным устройством является фитнес-браслет Xiaomi Mi Band. Но есть проблема: развитие этого гаджета, как по мне, немного застопорилось — не зря же компания в прошлом году даже выпустила Pro-версию. Есть ли смысл продолжать? Видимо, да: слухи о новом Mi Band 8 муссировались с начала года, а на презентации лишь подтвердитилсь. Так что, если хотели сменить свой старенький фитнес-браслет, этот материал для вас: рассказываем, что нового в Mi Band 8.

Новый Xiaomi Mi Band 8 — просто вау! На нем можно играть и носить на шее или на кроссовках. Xiaomi показала обновленный фитнес-браслет Mi Band 8. Рассказываем, что нового. Фото.

Xiaomi показала обновленный фитнес-браслет Mi Band 8. Рассказываем, что нового

Xiaomi Mi Band 8 — характеристики

Новый фитнес-браслет Xiaomi не получил каких-либо революционных функций — лишь обновление уже существующих модулей да еще и в привычном для всех дизайне. Все датчики остались прежними (определение кислорода в крови, ЧСС и другие), поэтому радикально новых фишек не появилось. На презентации ни слова не сказали о модуле Bluetooth: по слухам, нынешний 5.2 хотели заменить на 5.1, хотя в микроэлектронике уже повсюду устанавливают обновленный 5.3. Так ли это на самом деле — пока нет информации.

Xiaomi Mi Band 8 — характеристики. 60 Гц — важнейшее улучшение для Mi Band за последние годы! Фото.

60 Гц — важнейшее улучшение для Mi Band за последние годы!

А вот экран обновили: да, это все та же AMOLED-матрица на 1,62 дюйма с повышенной яркостью, но теперь с частотой 60 Гц! Если для смартфонов такая частота обновления — норма, то для фитнес-браслета — серьезный апгрейд. В принципе, батарея на 180 мА*ч с этим справится — автономности хватит на 16 дней активного использования или дольше, если оптимизируете работу функций, а при использовании Always On Display на Mi Band — всего 6, что также неплохо.

Кстати, теперь Mi Band 8 поддерживает быструю зарядку: устройство можно вернуть к жизни всего за час, чего нельзя было сделать ранее несмотря на небольшую емкость батареи. Между тем, новинка уже появилась в продаже, поэтому вы можете стать одним из первых, у кого появится Mi Band 8!

Купить новый Mi Band 8

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Как выглядит Xiaomi Mi Band 8

Пожалуй, самое главное улучшение Mi Band 8 — во внешнем виде. И нет, вы не заметите этого при первом рассмотрении — изменение тут не на поверхности. Новый Xiaomi Smart Band 8 получил обновленное крепление ремешков, так как компания планирует сделать гаджет более стильным аксессуаром.

Как выглядит Xiaomi Mi Band 8. Новый фитнес-браслет Xiaomi получит целую линейку стильных ремешков. Фото.

Новый фитнес-браслет Xiaomi получит целую линейку стильных ремешков

В капсуле появились новые зажимы для ремешков наподобие Apple Watch — подобные уже были использованы в Xiaomi Smart Band 7 Pro в 2022 году. Разработчики изготовили несколько вариаций: от стандартных силиконовых ремешков не откажутся, но в линейке появятся металлические, кожаные и даже плетеные версии для тех, кто параллельно носит другие аксессуары на руке.

Как выглядит Xiaomi Mi Band 8. Новый Mi Band можно носить на кроссовках, чтобы точнее определять показатели тренировки. Фото.

Новый Mi Band можно носить на кроссовках, чтобы точнее определять показатели тренировки

Новая конструкция ремешка Mi Band намного надежнее, так как из нынешняя уже изжила себя: капсула внутри собирает грязь, то и дело норовит выскочить, а сама застежка постоянно расстегивается, когда снимаешь куртку. Теперь Mi Band можно будет носить даже в виде кулона, но тогда функциональность устройства будет ограничена. Зато можно надеть Mi Band 8 на кроссовки для более точной статистики во время тренировок, но для этого понадобится специальное крепление.

Какой фитнес-браслет купить в 2023 вместо Xiaomi Mi Band

Что нового в Mi Band 8

Тренировок, кстати, станет немного больше — свыше 150: теперь Mi Band будет поддерживать режим бокса. При его активации браслет будет отслеживать положение рук, скорость и силу удара. Естественно, что точность данных будет не стопроцентной, но интересно уже наличие такой фишки!

Что нового в Mi Band 8. Режим бокса в Mi Band 8 — как вам такой апдейт? Фото.

Режим бокса в Mi Band 8 — как вам такой апдейт?

Особое внимание ведущая мероприятия уделила циферблатам: компания сделала целый ряд новых заставок, среди которых есть даже мини-игры! Не очень понятно, как можно играть в пинбол или головоломки на таком маленьком дисплее, но теперь это сможет делать каждый, кто купит новый Smart Band 8!

Что нового в Mi Band 8. На Mi Band можно будет играть, просто скачав приложение из Google Play. Фото.

На Mi Band можно будет играть, просто скачав приложение из Google Play

При этом возиться с перепрошивкой или рутированием не придется — скачать игры для Mi Band можно будет из Google Play. Получается, некогда скромный и незаметный фитнес-браслет сделал очередной шаг к тому, чтобы стать смарт-часами — примерно как в прошлом году с Mi Band 7 Pro.

А вот о новом Xiaomi Smart Band 8 Pro пока нет вообще никакой информации. Новинка прошлого года оказалась весьма спорной и главное ее отличие от базовой версии — форм-фактор смарт-часов и наличие GPS-модуля. Каким будет новое поколение и появится ли вообще — покажет время. Скорее всего, его анонсируют летом — будем держать руку на пульсе!

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Какой Mi Band лучше купить

Несмотря на все вышесказанное, лично я не вижу никакого смысла дожидаться начала продаж нового Xiaomi Mi Band 8 в России. По факту, это все тот же Mi Band 7 или Mi Band 6 с небольшими улучшениями, большая часть из которых связаны с внешним видом. Дожидаться новинки, пожалуй, имеет смысл, если у вас очень старая версия вроде Mi Band 4 как и у меня. Но лично я планирую купить Mi Band 7 и вам советую — разница все равно минимальна да и в продаже он есть по аппетитной цене.

Купить Mi Band 7 дешево

Стоит признать: Xiaomi действительно сделала серьезный шаг в том, чтобы превратить свой фитнес-браслет в стильный аксессуар, но вот только носить его по-прежнему будут все подряд да еще и с замыленными силиконовыми ремешками. Новые модные браслеты из кожи вряд ли смогут придать ему элитарности, а вот кооперация с каким-нибудь известным брендом, как Apple Watch x Hermes, могла бы.

Какой Mi Band лучше купить. Цена Mi Band по-прежнему невысокая, а со временем станет только ниже. Фото.

Цена Mi Band по-прежнему невысокая, а со временем станет только ниже

Новый Mi Band 2023 года по-прежнему будет доступен в двух комплектациях: с NFC и без. Базовая модель обойдется в 249 юаней (около 2840 рублей), а NFC-версия — в 299 юаней (около 3500 рублей). Естественно, что цена Mi Band 8 в России на старте будет на порядок выше как это обычно бывает, но со временем снизится. Продажи в Китае начнутся в конце апреля, а до нашей страны доберутся только после удовлетворения потребностей внутреннего рынка — то есть, примерно к июню-июлю.

Пишите в нашем Телеграм-чате, понравился ли вам новый фитнес-браслет Xiaomi? Будете ли дожидаться или купите прошлую версию?

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