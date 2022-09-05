Зачем так плохо? Даже китайцы считают, что умные очки Xiaomi не стоят миски риса

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин 0

Наверное, уже каждый человек знает, что Xiaomi выпускает далеко не только смартфоны. Китайская компания активно развивает свою экосистему, предлагая покупателям самые разные устройства от ноутбуков до лампочек. В прошлом году Xiaomi попыталась взять новую вершину, разработав концепт умных очков. Проект быстро воплотился в жизнь, и уже в августе этого года у фанатов появилась возможность купить Xiaomi Glasses.

Пожалуй, самый бестолковый гаджет, который только можно купить

Гаджет стоимостью в районе 400$ (~ 24 000 рублей) было решено запустить в продажу через краудфандинговую платформу, где поклонникам предлагалось сделать предварительный взнос, а затем – покрыть оставшуюся часть после релиза. Не понятно, сколько людей купило умные очки Xiaomi, но их обладатели оказались, мягко говоря, разочарованы. Что не так с новинкой Xiaomi — далее в нашем материале.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Зачем нужны умные очки

Вообще, смарт-очки — это уже не новшество. Первые подобные устройства появились еще в 2014 году (вы ведь наверняка помните Google Glasses?). И этот блин превратился в ком, виной чему высокая цена и сомнительная функциональность. Но в некоторых сферах очки все-таки нашли свое применение. Так, 4 года назад в китайском Чжэнчжоу подобный аксессуар использовался полицией, помогая блюстителям порядка распознавать преступников. А среди обычных людей смарт-очки стали забавной игрушкой, позволяющей воплотить в жизнь некоторые возможности дополненной реальности.

Но умные очки Xiaomi Mijia Glasses оказались еще более бесполезными, чем их предшественники. Начнем по порядку и посмотрим на то, как выглядит этот гаджет. Смарт-очки упакованы в черную коробку, а их конструкция дает понять, что аксессуар у нас несгибаемый. То есть положить Xiaomi Mijia Glasses в компактный футляр не получится при всем желании, а потому их владельцу придется носить их либо всегда на носу, либо передвигаться с немаленькой сумкой в руке.

Очки поставляются с насадкой для линз и футляром для переноски

«Ладно, и так сойдет», — подумает фанат Xiaomi, надевший умные очки. Но всего через 20-30 минут после их ношения в голове возникнет вопрос: «Зачем я в это ввязался?». Гаджет не только неудобный с точки зрения хранения и переноски в футляре, но и довольно тяжелый (без линз вес составляет 100 граммов). Хватает получаса, чтобы наиграться с аксессуаром. А тот, кто решит продолжить носить очки, к концу дня получит синяк на носу. Нет, не от изумленного соседа по лестничной клетке, а от ношения очков — настолько они тяжелые.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Умные очки Xiaomi — функции

Дисплей располагается справа, а камера — слева

Безусловно, Xiaomi Mijia Glasses покупаются людьми не в качестве модного аксессуара. Многие ошибочно полагают, будто перед ними – инновационное устройство, способное превратить спальный район условной Читы в сияющий неоном центр ночного Майами. Но нет, для этих целей вам лучше купить VR-шлем, а умные очки Xiaomi дадут вам на выбор только 4 приложения:

  • камера;
  • перемотка назад (можно посмотреть, что происходило перед вашим глазом 10 секунд назад);
  • руководство пользователя;
  • онлайн-переводчик.

Все пункты меню представлены только на китайском языке, так что хочешь не хочешь — без переводчика не обойтись. При этом стоит рассказать об ощущениях помимо тяжести на носу и ушах. Микро-экран расположен на приемлемом расстоянии от глаз, поэтому вы сможете довольно четко видеть происходящее вокруг. Зачем? Это уже другой вопрос.

Таким вы увидите меню очков

Помимо функции 10-секундной перемотки в плане дополненной реальности Xiaomi ничего не предлагает. Даже покемона не получится поймать, если вы вдруг решите. Единственная функциональная особенность смарт-очков – камера, и на ней можно остановиться подробнее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Умные очки с камерой

Смарт-очки Xiaomi оснащены двойной камерой. Основная имеет разрешение 50 мегапикселей, а вспомогательная, выступающая в качестве телефото-объектива с 5-кратным зумом, рассчитана на 8 МП. Несмотря на скромные показатели и наличие бюджетного процессора Snapdragon 662, который, к слову, установлен в смартфоне POCO M3 и куче других моделей, фотографии получаются хорошего качества. Во всяком случае днем.

Так очки снимают на основную камеру

А так выглядит фотография с 5-кратным зумом

Функцию кнопки затвора выполняет ножка очков. Касаешься — фотография готова. Казалось бы, удобно, но из-за этого происходят случайные срабатывания, когда вы, например, хотите поправить аксессуар. Ситуация с видео еще более неоднозначная. Во-первых, из настроек есть только выбор соотношения сторон 4:3 или 16:9. Разрешение 1080p остается неизменным, а итоговая запись примечательна разве что отставанием звука.

Управление осуществляется при помощи сенсорной панели

Если вы решите непрерывно записывать видео, то будьте готовы: заряда хватит не более чем на час (в режиме ожидания очки работают 2 часа). При этом корпус аксессуара согреет вас как «лещ» от бати, который вы получите за то, что спустили ~ 24 тысячи рублей на абсолютно бестолковый гаджет.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Хотите фотографировать – для этого у вас есть смартфон, чья камера точно не уступает возможностям Xiaomi Mijia Glasses. Нужно перевести текст на вывеске — запустите Google Переводчик и не морочьте голову. Мечтаете получить синяк на носу и «леща» от бати — согласен, в этом отношении у смарт-очков Xiaomi нет альтернатив.

Теги
Лонгриды для вас
ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые нужно купить, пока есть деньги

На АлиЭкспресс море различных товаров, среди которых попадаются полезные устройства и не очень. Порой, и сам не знаешь, нужен ли гаджет или нет: откладываешь его в "Избранное" и забываешь. Мысль о том, что нужно было брать, появляется, когда заканчиваются деньги. Чтобы не жалеть об упущенном товаре, заказывайте их сразу, благо сейчас на АлиЭкспресс распродажа - многие товары отдают за бесценок. Выбрали для вас десять крутых гаджетов, которые точно нужно купить, пока есть средства на карте: тут и полезные устройства для дома, для автомобиля, смартфона и компьютера!

Читать далее
Как настроить будильник на Mi Band

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band - это не только аксессуар на все случаи жизни и гаджет, заточенный под занятия спортом, но и отличное устройство, с помощью которого можно следить за своим здоровьем. Мониторинг сна, отслеживание стресса - все эти функции важны. Особняком стоит будильник, который очень любят владельцы Mi Band, ведь просыпаться от вибрации куда приятнее, нежели от мелодии на смартфоне. Функция досконально настраивается через приложение Mi Fit. Рассказываем, как настроить будильник на Mi Band, удалить его или отключить.

Читать далее
Что делать, если не заряжаются беспроводные наушники

Bluetooth-гарнитура определенно сделала нашу жизнь удобнее, но добавила в нее дополнительные проблемы: наушники теряются, выпадают из ушей, а также перестают заряжаться. Также могут странно вести себя индикаторы, наушники могут заряжаться несколько часов подряд, а потом быстро садятся или перестает заряжаться один из наушников. Согласитесь, очень обидно взять аксессуар, выходя из дома, и остаться без музыки по пути на работу или на тренировке в зале? Сегодня попробуем разобраться, почему наушники не заряжаются и как это можно исправить собственными силами.

Читать далее
Новый комментарий