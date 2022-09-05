Зачем так плохо? Даже китайцы считают, что умные очки Xiaomi не стоят миски риса

Наверное, уже каждый человек знает, что Xiaomi выпускает далеко не только смартфоны. Китайская компания активно развивает свою экосистему, предлагая покупателям самые разные устройства от ноутбуков до лампочек. В прошлом году Xiaomi попыталась взять новую вершину, разработав концепт умных очков. Проект быстро воплотился в жизнь, и уже в августе этого года у фанатов появилась возможность купить Xiaomi Glasses.

Гаджет стоимостью в районе 400$ (~ 24 000 рублей) было решено запустить в продажу через краудфандинговую платформу, где поклонникам предлагалось сделать предварительный взнос, а затем – покрыть оставшуюся часть после релиза. Не понятно, сколько людей купило умные очки Xiaomi, но их обладатели оказались, мягко говоря, разочарованы. Что не так с новинкой Xiaomi — далее в нашем материале.

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Зачем нужны умные очки

Вообще, смарт-очки — это уже не новшество. Первые подобные устройства появились еще в 2014 году (вы ведь наверняка помните Google Glasses?). И этот блин превратился в ком, виной чему высокая цена и сомнительная функциональность. Но в некоторых сферах очки все-таки нашли свое применение. Так, 4 года назад в китайском Чжэнчжоу подобный аксессуар использовался полицией, помогая блюстителям порядка распознавать преступников. А среди обычных людей смарт-очки стали забавной игрушкой, позволяющей воплотить в жизнь некоторые возможности дополненной реальности.

Но умные очки Xiaomi Mijia Glasses оказались еще более бесполезными, чем их предшественники. Начнем по порядку и посмотрим на то, как выглядит этот гаджет. Смарт-очки упакованы в черную коробку, а их конструкция дает понять, что аксессуар у нас несгибаемый. То есть положить Xiaomi Mijia Glasses в компактный футляр не получится при всем желании, а потому их владельцу придется носить их либо всегда на носу, либо передвигаться с немаленькой сумкой в руке.

«Ладно, и так сойдет», — подумает фанат Xiaomi, надевший умные очки. Но всего через 20-30 минут после их ношения в голове возникнет вопрос: «Зачем я в это ввязался?». Гаджет не только неудобный с точки зрения хранения и переноски в футляре, но и довольно тяжелый (без линз вес составляет 100 граммов). Хватает получаса, чтобы наиграться с аксессуаром. А тот, кто решит продолжить носить очки, к концу дня получит синяк на носу. Нет, не от изумленного соседа по лестничной клетке, а от ношения очков — настолько они тяжелые.

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Умные очки Xiaomi — функции

Безусловно, Xiaomi Mijia Glasses покупаются людьми не в качестве модного аксессуара. Многие ошибочно полагают, будто перед ними – инновационное устройство, способное превратить спальный район условной Читы в сияющий неоном центр ночного Майами. Но нет, для этих целей вам лучше купить VR-шлем, а умные очки Xiaomi дадут вам на выбор только 4 приложения:

камера;

перемотка назад (можно посмотреть, что происходило перед вашим глазом 10 секунд назад);

руководство пользователя;

онлайн-переводчик.

Все пункты меню представлены только на китайском языке, так что хочешь не хочешь — без переводчика не обойтись. При этом стоит рассказать об ощущениях помимо тяжести на носу и ушах. Микро-экран расположен на приемлемом расстоянии от глаз, поэтому вы сможете довольно четко видеть происходящее вокруг. Зачем? Это уже другой вопрос.

Помимо функции 10-секундной перемотки в плане дополненной реальности Xiaomi ничего не предлагает. Даже покемона не получится поймать, если вы вдруг решите. Единственная функциональная особенность смарт-очков – камера, и на ней можно остановиться подробнее.

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Умные очки с камерой

Смарт-очки Xiaomi оснащены двойной камерой. Основная имеет разрешение 50 мегапикселей, а вспомогательная, выступающая в качестве телефото-объектива с 5-кратным зумом, рассчитана на 8 МП. Несмотря на скромные показатели и наличие бюджетного процессора Snapdragon 662, который, к слову, установлен в смартфоне POCO M3 и куче других моделей, фотографии получаются хорошего качества. Во всяком случае днем.

Функцию кнопки затвора выполняет ножка очков. Касаешься — фотография готова. Казалось бы, удобно, но из-за этого происходят случайные срабатывания, когда вы, например, хотите поправить аксессуар. Ситуация с видео еще более неоднозначная. Во-первых, из настроек есть только выбор соотношения сторон 4:3 или 16:9. Разрешение 1080p остается неизменным, а итоговая запись примечательна разве что отставанием звука.

Если вы решите непрерывно записывать видео, то будьте готовы: заряда хватит не более чем на час (в режиме ожидания очки работают 2 часа). При этом корпус аксессуара согреет вас как «лещ» от бати, который вы получите за то, что спустили ~ 24 тысячи рублей на абсолютно бестолковый гаджет.

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Хотите фотографировать – для этого у вас есть смартфон, чья камера точно не уступает возможностям Xiaomi Mijia Glasses. Нужно перевести текст на вывеске — запустите Google Переводчик и не морочьте голову. Мечтаете получить синяк на носу и «леща» от бати — согласен, в этом отношении у смарт-очков Xiaomi нет альтернатив.