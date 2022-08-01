Умные очки по цене смартфона. Xiaomi Mijia Glasses Camera представлены официально

Меньше года назад Xiaomi представила концепт своих умных очков. Получилось очень круто: смарт-очки ничем не отличались от обычных солнцезащитных, имели классный форм-фактор и солидные характеристики, сопоставимые с неплохим смартфоном. Но правда в том, что в реальности устройство получилось совершенно иным, даже кажется, будто Google Glasses были и не такими уж плохими, во всяком случае, в плане дизайна уж точно. Впрочем, выход умных очков Xiaomi — не рядовое событие, а историческая веха, которая говорит о том, что смартфонам осталось не так уж долго. Давайте посмотрим, какими получились умные очки Xiaomi и зачем они нужны.

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Умные очки Xiaomi с камерой

В сентябре прошлого года Xiaomi опубликовала концепт своих смарт-очков: это вызвало море обсуждений, а заодно подтолкнуло Apple с ее VR-гарнитурой наконец-то начать работать. Удивительно, но именно после этого про умные очки из Купертино стало поступать больше новостей. Правда, после этого про ноу-хау от китайцев забыли и сложилось ощущение, будто ничего ждать не стоит, а сам проект уже отправился в небытие. Не тут-то было: внезапно Xiaomi представила смарт-очки, упор в которых сделан на камеру.

Это становится понятно еще из названия — Mijia Glasses Camera: в основе лежит 50-мегапиксельная широкоугольная камера Quad Bayer и 8-мегапиксельный телеобъектив с раздельной оптической стабилизацией. Она обладает 5-кратным оптическим зумом и 15-кратным гибридным. Кроме того, в устройстве облегчена запись в реальном времени: очки обладают крутой фишкой, благодаря которой камера делает изображение за 10 секунд до нажатия на затвор, чтобы избежать размытого нечеткого изображения.

Xiaomi Glasses Camera подключаются к смартфону для синхронизации изображений и дополнительных настроек через приложение Mijia Glasses App, поэтому говорить о том, что они стали автономным устройством, пока что преждевременно.

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Xiaomi Smart Glasses — характеристики

Умные очки Xiaomi предназначены для приложений с VR и AR, которых, к сожалению, пока маловато: в частности, по сообщениям источников, акцент сделан на функции мгновенного перевода на основе машинного обучения Xiao AI, поэтому им также достался неназванный восьмиядерный чип от Qualcomm, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенного хранилища. Известно, что на данный момент очки умеют переводить в режиме реального времени с китайского на английский.

Кстати, благодаря особой архитектуре жесткого диска, к нему никто не сможет получить доступ, если вы потеряете очки. Также для обеспечения конфиденциальности на передней панели расположен специальный светодиодный индикатор, который будет светиться во время фотографирования: таким образом, разработчики оградили свое устройство от шпионажа или скрытого использования.

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В очках Xiaomi использован дисплей Micro OLED от Sony с диагональю 0,23 дюйма: он расположен над правым глазом, а не по всему периметру как это было в концепте. К тому же, он имеет плотность пикселей 328 точек на дюйм, что должно помочь избежать зернистости изображения. Дисплей прошел специальную сертификацию, поэтому показатель уровня синего света, вредного для глаз, в норме. Помимо этого, судя по показателям, экран достаточно четкий и хорошо читается при ярком свете.

А вот еще некоторые характеристики Xiaomi Mijia Glasses Camera, которые больше напоминают смартфон или умные часы, нежели очки.

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0.

Пиковая яркость дисплея 3000 нит, 1800 нит — максимальная для 1 глаза — 1800 нит.

Аккумулятор 1020 мА*ч — по заявлениям компании, этого хватит на 100 минут непрерывной записи видео.

10-ваттная магнитная зарядка как у Xiaomi Mi Band, которая позволит зарядить очки до 80% за полчаса.

Весить очки будут около 100 граммов, что почти в два раза больше, чем любые смарт-часы. Например, Galaxy Watch (47 г).

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Сколько стоят умные очки Xiaomi

Удивительно, но китайская компания установила вполне адекватный ценник на свои смарт-очки. Мало того, вероятно, вы не знали, но этот проект создан на основе краудфандинговой кампании, где каждый желающий сможет проинвестировать создание устройства — по сообщениям СМИ, старт намечен на 3 августа — взнос составит 44 доллара. Таким образом, участники получат скидку на Xiaomi Mijia Glasses Camera — для них они обойдутся в 370 долларов вместо 400 для обычных покупателей.

Пишите в комментариях или в нашем Телеграм-чате, ждали ли вы появления смарт-очков от Xiaomi и планируете ли их покупать?