Дешёвые зарядки с AliExpress многие обходят стороной: кажется, что китайский адаптер за пару сотен рублей обязательно перегреет смартфон или посадит аккумулятор раньше времени. Отчасти это правда, но дело не в цене и не в стране. В статье о том, убивает ли повербанк аккумулятор, мы уже разбирали один из таких мифов. А я собрал 10 зарядок, кабелей и повербанков с AliExpress — от самых дешёвых до самых дорогих — и объясню, почему этим аксессуарам можно доверять свой смартфон.

Чего на самом деле боится аккумулятор смартфона

Главный враг аккумулятора — перегрев. Литий-ионная батарея быстрее теряет ёмкость, если её постоянно заряжать горячей: под подушкой, на солнце в машине или в чехле, который не даёт смартфону остыть.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Мощность зарядки сама по себе аккумулятор не убивает. Смартфон сам договаривается с адаптером, какое напряжение и ток ему нужны, и берёт ровно столько, сколько может принять. Поэтому зарядка на 65 или даже 200 Вт не «прожжёт» смартфон, который поддерживает только 25 Вт. Опасны не мощные зарядки, а безымянные адаптеры без защиты от перегрева и скачков напряжения.

Кабель Essager на 7 А — самая дешёвая покупка в подборке

Самый доступный аксессуар — кабель Essager с USB-A на USB-C за 157 рублей. Он рассчитан на ток до 7 А и мощность до 100 Вт. Пригодится, если у вас старая зарядка или розетка в машине с привычным широким разъёмом USB-A.

Купить кабель Essager

Важный нюанс: такие мощности через USB-A работают только с фирменными протоколами быстрой зарядки некоторых брендов. С другими смартфонами кабель будет заряжать на обычной для них скорости. Для запасного кабеля в машину или на работу этого хватает с головой.

Baseus на 100 Вт — кабель USB-C для любой быстрой зарядки

Если зарядка у вас с разъёмом USB-C, лучше взять кабель Baseus с USB-C на USB-C за 305 рублей. Он выдерживает ток до 5 А и мощность до 100 Вт, а значит, подойдёт для быстрой зарядки почти любого Android-смартфона.

Купить кабель Baseus

Таким кабелем можно заряжать и ноутбук, если тот поддерживает зарядку по USB-C. Для кабеля это важный запас: дешёвые провода на 3 А не всегда дают зарядке выдать полную мощность.

Essager на 20 Вт — маленькая зарядка с двумя разъёмами

Компактный адаптер Essager на 20 Вт стоит 310 рублей. Внутри используется технология GaN, поэтому зарядка получилась маленькой и греется меньше обычной. Разъёмов два: USB-C и USB-A.

Купить зарядку Essager

20 Вт — это скромная мощность по меркам 2026 года. Но для бюджетного смартфона, наушников или часов её достаточно, а для аккумулятора неспешная зарядка только полезнее. Это хороший вариант для зарядки на ночь.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Выдвижной кабель Baseus похож на жвачку Hubba Bubba

Самый забавный аксессуар подборки — выдвижной кабель Baseus за 742 рубля. Он сматывается в круглый корпус и выглядит как упаковка жвачки Hubba Bubba. Кабель с USB-C на USB-C, мощность — до 100 Вт.

Купить выдвижной кабель Baseus

Главный плюс — провод не путается в сумке и не перегибается у штекера, а именно там дешёвые кабели чаще всего ломаются. Такой удобно носить с собой вместе с повербанком.

Автомобильная зарядка на 130 Вт зарядит сразу три устройства

Для машины подойдёт автомобильная зарядка UGREEN за 1 689 рублей. У неё два разъёма USB-C и один USB-A, а общая мощность — до 130 Вт. Можно одновременно заряжать смартфон водителя, телефон пассажира и, например, планшет.

Купить автомобильную зарядку UGREEN

Слабый USB-порт в машине часто не успевает за навигатором, и смартфон разряжается даже на проводе. Мощная автомобильная зарядка решает эту проблему. Если же смартфон в машине у вас превращается в печку, посмотрите, что делать, если смартфон греется в Android Auto.

UGREEN на 65 Вт — одна зарядка для смартфона и ноутбука

Сетевая зарядка UGREEN на 65 Вт стоит 1 878 рублей. В ней тоже используется GaN, разъёмов три: два USB-C и один USB-A. Это универсальный вариант, который заменит сразу несколько адаптеров.

Купить зарядку UGREEN на 65 Вт

Мощности 65 Вт хватает не только для быстрой зарядки смартфона, но и для многих ноутбуков с зарядкой по USB-C. В поездку можно взять одну зарядку на все устройства, а не мешок проводов.

MOVESPEED MSP17 — повербанк и зарядка в одном корпусе

MOVESPEED MSP17 за 1 879 рублей — это сразу два устройства. В розетке он работает как обычная зарядка, а без неё — как повербанк на 10 000 мАч. Складная вилка и кабель встроены в корпус, мощность — до 22,5 Вт.

Купить повербанк с вилкой

Вилка европейского стандарта подходит к обычным российским розеткам. Такой аккумулятор удобно брать в поездки: не нужно отдельно возить зарядку и повербанк.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Карманный Baseus на 10 000 мАч не нужно возить с проводом

Мини-повербанк Baseus на 10 000 мАч стоит 2 521 рубль. Он компактный, помещается в карман, а кабель USB-C встроен прямо в корпус. Мощность быстрой зарядки — до 45 Вт.

Купить карманный повербанк

10 000 мАч хватит примерно на одну полную зарядку большинства смартфонов. А 45 Вт позволяют быстро добрать заряд, если до розетки ещё далеко.

QOOVI на 50 000 мАч — почти электростанция, но не для самолёта

Повербанк QOOVI на 50 000 мАч за 3 551 рубль — это уже портативная электростанция. Он поддерживает быструю зарядку USB PD мощностью до 100 Вт, а ещё имеет выдвижной кабель. Такой аккумулятор выручит на даче, в походе или при отключениях электричества.

Купить мощный повербанк

Честный минус: в самолёт его не взять. Ёмкость 50 000 мАч — это примерно 185 Вт·ч при типичном для таких аккумуляторов напряжении 3,7 В. По правилам «Аэрофлота», повербанки мощнее 160 Вт·ч можно перевозить только как опасный груз, писал iXBT. Точное значение указано на корпусе повербанка.

Станция UGREEN на 200 Вт заряжает восемь устройств сразу

Самая дорогая покупка — зарядная станция UGREEN на 200 Вт за 5 241 рубль. У неё восемь разъёмов: шесть USB-C и два USB-A. Внутри тоже используется GaN.

Купить зарядную станцию

Такая станция заменит все зарядки на рабочем столе или в прихожей: смартфоны всей семьи, планшет, наушники, часы и ноутбук заряжаются от одной розетки. Если устройств в доме много, это удобнее, чем искать свободную розетку для каждого.

Почему эти аксессуары не убьют аккумулятор

Всё дело в том, как устроена зарядка. Смартфон сам решает, сколько энергии взять, поэтому мощная зарядка не навредит даже бюджетному телефону. В подборке нет безымянных адаптеров: UGREEN, Baseus и Essager — известные производители аксессуаров, а не случайные продавцы без названия.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Чтобы аккумулятор прожил дольше, важнее не мощность зарядки, а температура. Не заряжайте смартфон под подушкой и на солнце, а на Samsung можно включить защиту аккумулятора, которая ограничивает заряд. Обсудить, какие зарядки вы покупаете на AliExpress, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN