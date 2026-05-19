На смартфонах Samsung есть много полезных функций, о которых почти не говорят. И даже в нашей специальной подборке были рассмотрены не все. В частности, была пропущена защита батареи Samsung. Она выключена по умолчанию, хотя именно эта функция способна заметно продлить срок службы аккумулятора. Включить её можно за пару секунд, а реальная польза проявится через год-два использования смартфона.

Чем вредна зарядка до 100%

Привычный сценарий выглядит так: вы ставите смартфон на зарядку перед сном, а утром снимаете его со 100%. Удобно, но для литий-ионного аккумулятора это не лучший режим. Литий-ионные батареи деградируют быстрее, когда долго находятся на уровне 100% заряда. Шесть-семь часов каждую ночь в максимальном состоянии постепенно сокращают ёмкость батареи.

Общее правило: если хотите максимально продлить срок службы аккумулятора, не заряжайте его до конца и не разряжайте в ноль. Оптимальный диапазон составляет от 20 до 80%. Почему так — разбирали в отдельном материале с фактами. Увы, на практике мало кто следит за этим вручную, но Samsung уже встроила автоматический инструмент.

Защита аккумулятора Samsung — что это

Эта функция аккумулятора доступна уже несколько лет. Начиная с One UI 7.0, она получила более точные настройки. Теперь можно выбрать максимальный уровень зарядки: 80%, 85%, 90% или 95%. Отдельно есть адаптивный режим, который останавливает зарядку на 80% во время сна и доводит её до 100% непосредственно перед пробуждением. Время сна определяется автоматически на основе ваших привычек использования смартфона. Правда, если у вас нерегулярный режим сна, адаптивная защита может работать некорректно.

В более новой версии One UI 8 структура немного упростилась: адаптивный режим объединён с базовым, и теперь Basic автоматически подстраивается под ночную зарядку. Максимальный режим с ручным выбором лимита остался без изменений.

Как включить защиту аккумулятора на Samsung

Процедура занимает секунд десять:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Батарея». Нажмите «Защита батареи» (Battery Protection). Включите переключатель и выберите нужный режим.

Можно просто найти защиту аккумулятора One UI через поиск в настройках (это один переключатель). После активации на экране блокировки появится сообщение «Зарядка остановлена для защиты батареи» и значок щита на индикаторе заряда.

Правильная настройка зарядки Samsung

Установка предела на 80%, 85% или 90% помогает снизить износ батареи. Разница между этими уровнями для повседневного использования минимальна. Главное — не оставлять смартфон на 100% на долгое время. Если вы проводите день в городе с розетками и зарядками под рукой, лимит в 80–85% — оптимальный выбор.

Если же вам критически важна каждая минута автономности, 90–95% станут разумным компромиссом между здоровьем батареи и удобством. Для продвинутых сценариев можно использовать «Режимы и сценарии» Bixby: например, ночью ограничивать зарядку до 80%, а днём переключаться на базовый или адаптивный режим, чтобы телефон подстраивался под ваш ритм.

Стоит ли включать защиту аккумулятора Samsung

Функция защиты аккумулятора просто останавливает зарядку раньше и удерживает батарею на заданном уровне, снижая нагрузку на элементы питания. Практический эффект особенно заметен, если вы не меняете смартфон каждый год. Если вы обновляете телефон каждые два-три года, значительного падения автономности вы, скорее всего, и так не заметите. Но Samsung теперь обещает семь лет обновлений, и если вы рассчитываете пользоваться устройством так долго, защита батареи поможет сохранить её здоровье.

Многие полезные функции One UI легко упустить, ведь Samsung не напоминает о них после покупки. Battery Protection не включена по умолчанию, и если вы не активировали её вручную, смартфон каждую ночь заряжается до предела. Включение этой функции — одно из первых действий, которые стоит сделать при покупке нового Galaxy. Чем раньше вы её активируете, тем дольше аккумулятор сохранит свою первоначальную ёмкость. А если через пару лет решите продать смартфон, хорошее состояние батареи станет дополнительным аргументом для покупателя.