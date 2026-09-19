Повербанк давно лежит в каждом рюкзаке, но вокруг него до сих пор живёт старый страх. Будто каждая зарядка от внешнего аккумулятора понемногу убивает батарею телефона. Тревожнее всего за свежие модели с кремниевыми аккумуляторами на 7000 мАч и мощной быстрой зарядкой. Мы даже проверяли на тестах, сколько раз повербанк реально заряжает смартфон. А теперь разберёмся, где тут правда, где миф родом из нулевых, и что реально портит аккумулятор.

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Портит ли повербанк батарею смартфона

Короткий ответ: сам повербанк батарею не убивает. Для телефона внешний аккумулятор — это просто ещё один источник питания через USB. Сколько тока и вольт принять, решает не повербанк, а контроллер зарядки внутри самого смартфона. Отдать батарее больше, чем она готова принять прямо сейчас, физически невозможно.

Миф про то, что внешний аккумулятор изнашивает батарею, родом из тех времён, когда зарядки были простыми, без всякой умной электроники. Сегодня важен не сам факт зарядки от повербанка, а качество этого повербанка и кабеля. Плохая портативка не держит стабильное напряжение: вольты то проседают, то скачут, а смартфону приходится с этим мириться. Вот почему дешёвая портативка способна навредить и аккумулятору, и разъёму зарядки. Хорошая модель подаёт ровный ток и ведёт себя не хуже комплектного адаптера.

Современный смартфон почти невозможно перезарядить

У современной батареи есть встроенная защита. Когда заряд подходит к 100 %, контроллер сам обрубает ток. А ближе к 80–90 % заранее снижает мощность, чтобы не держать аккумулятор на пределе. Работает это в две стадии: сначала быстрый набор, потом плавная дозарядка малым током. Никакой «зарядки под завязку всю ночь» не происходит, телефон возьмёт ровно столько, сколько ему нужно. Кстати, во сколько обходится вся эта ежедневная зарядка android-смартфона, мы уже подсчитывали, и суммы выходят любопытные.

У приличного повербанка защит тоже хватает: от перезаряда, от перегрева, от короткого замыкания. Получается два рубежа обороны сразу, на стороне телефона и на стороне портативки. Как только смартфон наберёт полный заряд, повербанк прекращает подачу тока и уходит в режим ожидания. Тем более не страшно оставить телефон на внешнем аккумуляторе от UGREEN: у него всё продумано до мелочей, есть защита от перегрева и перезарядки, плюс поддержка любых протоколов для совместимости с разными смартфонами.

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Что на самом деле убивает аккумулятор

Главный враг литиевой батареи не быстрая зарядка и не повербанк, а тепло. Аккумулятор стареет быстрее всего от тепла: зарядка на солнце, в закрытой раскалённой машине или тяжёлая игра прямо во время подзарядки. При нагреве химические процессы внутри ускоряются, и ёмкость тает заметно быстрее. К слову, греет смартфон и беспроводная зарядка, хотя ничего страшного в этом нет. А когда нагрев складывается вдвойне, батарее уже по-настоящему тяжело.

На втором месте глубокие разряды в ноль и постоянная жизнь на 100 % в жару. Батарея не любит крайности, комфортнее всего ей в середине шкалы. Ну и обычный износ по циклам: после 600–800 полных зарядок аккумулятор сохраняет около 80 % ёмкости, а это два-три года активного использования. Сама по себе быстрая зарядка добавляет всего процент-другой в год, ведь контроллер следит за температурой и вовремя сбрасывает мощность. Так что виноваты перегрев и привычки, а не повербанк.

Кремниевые батареи на 7000 мАч меняют расклад

Новые кремний-углеродные аккумуляторы — это отдельная история. Они плотнее по энергии, поэтому в корпус обычной толщины влезает 7000, 8000, а иногда и больше мАч. Такие батареи лучше держатся на морозе и охотнее принимают быструю зарядку, а все плюсы и минусы кремний-углеродных аккумуляторов мы уже разбирали подробно.

Есть и спорный момент. Кремний при зарядке сильно расширяется, и теоретически такой аккумулятор может деградировать чуть быстрее классического. На практике это пока не подтвердилось: производители закладывают запас по объёму и смешивают кремний с графитом, чтобы сгладить расширение. Зато для срока службы есть весомый плюс. Чем больше ёмкость, тем реже за день набегает полный цикл заряда. Телефон на 7000 мАч спокойно живёт с утра до ночи, а меньше циклов, меньше износа. Так что повербанк такой батарее тем более не страшен.

Как заряжаться от повербанка без вреда

Собрать всё в короткий список несложно. А заодно стоит глянуть, какие функции Android расходуют заряд и что из них можно смело отключить.

Берите сертифицированный повербанк и нормальный кабель. Экономия на них потом выходит дороже самой замены аккумулятора.

Не заряжайтесь в жару . Уберите телефон с прямого солнца, не оставляйте в раскалённом бардачке и снимите на время зарядки толстый чехол.

. Уберите телефон с прямого солнца, не оставляйте в раскалённом бардачке и снимите на время зарядки толстый чехол. Не устраивайте тяжёлые игры прямо во время зарядки от мощной портативки. Нагрев сложится вдвойне.

Включите оптимизированную зарядку в настройках, если она есть. Диапазон 20–80 % полезен, но из-за случайных 100 % переживать не стоит.

ОБСУЖДАЕМ СМАРТФОНЫ И НЕ ТОЛЬКО В НАШЕМ ЧАТЕ В МАКС

Что в итоге: повербанк сам по себе батарею не портит. Виноваты перегрев, дешёвые комплектующие и привычка заряжаться в жаре. А качественный внешний аккумулятор наоборот экономит вам полные циклы и продлевает жизнь смартфону.