Здесь все о Galaxy Watch 5: дата выхода, цена, характеристики и многое другое

Samsung Galaxy Watch уже давно завоевали звание лучших смарт-часов на Android. В этом году к смарт-часам от корейского бренда будет особое внимание. Во-первых, российские пользователи все больше отказываются от Apple Watch с неработающей бесконтактной оплатой, а во-вторых, по слухам, в 2022 году Google наконец выпустит Pixel Watch, которые собирается выпустить уже несколько лет. Samsung необходимо удержать рынок умных часов и не дать Гуглу занять это место. Сегодня предлагаю разобрать все слухи про новые Galaxy Watch 5 и обсудить их характеристики. Забегая вперед, скажу, что часы должны получиться топовыми.

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Новые часы Samsung 2022

До выхода Galaxy Watch 5 осталось еще несколько месяцев, но слухов, к сожалению, не так уж и много. Например, ни один авторитетный источник не дал никаких предположений о дизайне новых часов Samsung, мы до сих пор не знаем, как они будут выглядеть. Зато знаем много другой полезной информации по поводу новых функций и датчиков.

Ранее автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже высказывался на тему того, чего он ждет в Galaxy Watch 5. В своей статье коллега отмечал, что хотел бы видеть поддержку улучшенную автономность, улучшенный интерфейс и поддержку Google-ассистента. О последнем Samsung уже сама намекала нам несколько раз. Да и насчет других фишек все вполне может оправдаться.

В утечках про Galaxy Watch 5 сообщается, что модель получила кодовое название Heart и будет выпущена в трех конфигурациях:

Heart-S — с размером 40-42 мм;

Heart-L — 44-46 мм;

Heart Pro.

В прошлом также некоторые зарубежные издания предсказывали новые датчики в Galaxy Watch 5. Так, по заявлению ET News в Galaxy Watch 5 к уже существующему BioActive 3-in-1 может добавиться термометр. Да, по слухам, Galaxy Watch 5 будут мерить температуру, что может помочь в диагностике вирусных заболеваний (читать — COVID-19) и овуляции.

Что такое Galaxy Watch 5 Pro

В этом году Samsung выпустит сразу три модели умных часов, а не две, как это было раньше. Вспомните предыдущие Galaxy Watch 4 — было всего два варианта. Первый — Galaxy Watch 4 Classic, второй — Galaxy Watch 4.

Разница между ними была практически незаметна — отличия были лишь в больших размерах корпуса и вращающемся безеле в модели Classic. Также слегка отличались цвета и защитное стекло, которое было чуть слабее в модели без безеля.

Galaxy Watch 5 Pro - новая версия умных часов Samsung, которая, вероятно, будет представлена в качестве замены Galaxy Watch 4 Classic. Модель должна получить увеличенный аккумулятор (572 мАч против 361 мАч и другие эксклюзивные фишки.

Если аккумулятор и правда увеличится, Samsung однозначно сравнит на презентации Galaxy Watch 5 с Apple Watch 7 и заявит, что автономность Apple Watch — больше не проблема, надо просто переходить в экосистему Galaxy.

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Цена Galaxy Watch 5

Цена на новые Galaxy Watch 5 вполне может остаться такой же, какой была в прошлом году. Напомню, цена на Galaxy Watch 4 40 мм стартовала от 249 долларов для модели без LTE и 299 долларов для версии с LTE-модулем. Galaxy Watch 4 Classic начинались от 349 долларов за 42 мм модель без поддержки сотовой связи и 399 долларов для модели с ней.

О цене на Galaxy Watch 5 в России говорить не приходится, поскольку она напрямую зависит от курса доллара и поставок. Насчет последней Samsung очень радует — корейцы не только стараются наладить поставки в Россию, но и не отключают бесконтактные платежи, что делает их технику на вес золота.

Дата выхода Galaxy Watch 5

Если презентации Samsung будут придерживаться графика, то Galaxy Watch 5 выйдут примерно в августе 2022 года. Скорее всего корейская компания покажет новые смарт-часы вместе с Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4, так что летнее мероприятие должно выдастся очень жарким.

Плюс, не забывайте, что Samsung — не так компания, которая держит все новые продукты в секрете. Весьма часто корейцы балуют своих фанатов разными пасхалками по поводу новых гаджетов. Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей!