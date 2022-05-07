Здесь все о Galaxy Watch 5: дата выхода, цена, характеристики и многое другое

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Рахматуллин 0

Samsung Galaxy Watch уже давно завоевали звание лучших смарт-часов на Android. В этом году к смарт-часам от корейского бренда будет особое внимание. Во-первых, российские пользователи все больше отказываются от Apple Watch с неработающей бесконтактной оплатой, а во-вторых, по слухам, в 2022 году Google наконец выпустит Pixel Watch, которые собирается выпустить уже несколько лет. Samsung необходимо удержать рынок умных часов и не дать Гуглу занять это место. Сегодня предлагаю разобрать все слухи про новые Galaxy Watch 5 и обсудить их характеристики. Забегая вперед, скажу, что часы должны получиться топовыми.

Собрали все слухи про новые Galaxy Watch 5.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕН! КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТАМ ВЫХОДЯТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ ТЫ НЕ НАЙДЕШЬ НА НАШЕМ САЙТЕ.

Новые часы Samsung 2022

До выхода Galaxy Watch 5 осталось еще несколько месяцев, но слухов, к сожалению, не так уж и много. Например, ни один авторитетный источник не дал никаких предположений о дизайне новых часов Samsung, мы до сих пор не знаем, как они будут выглядеть. Зато знаем много другой полезной информации по поводу новых функций и датчиков.

Про дизайн Galaxy Watch 5 пока ничего не известно.

Ранее автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже высказывался на тему того, чего он ждет в Galaxy Watch 5. В своей статье коллега отмечал, что хотел бы видеть поддержку улучшенную автономность, улучшенный интерфейс и поддержку Google-ассистента. О последнем Samsung уже сама намекала нам несколько раз. Да и насчет других фишек все вполне может оправдаться.

В утечках про Galaxy Watch 5 сообщается, что модель получила кодовое название Heart и будет выпущена в трех конфигурациях:

  • Heart-S — с размером 40-42 мм;
  • Heart-L — 44-46 мм;
  • Heart Pro.

В прошлом также некоторые зарубежные издания предсказывали новые датчики в Galaxy Watch 5. Так, по заявлению ET News в Galaxy Watch 5 к уже существующему BioActive 3-in-1 может добавиться термометр. Да, по слухам, Galaxy Watch 5 будут мерить температуру, что может помочь в диагностике вирусных заболеваний (читать — COVID-19) и овуляции.

Похоже, что в Galaxy Watch 5 появятся новые датчики.

Что такое Galaxy Watch 5 Pro

В этом году Samsung выпустит сразу три модели умных часов, а не две, как это было раньше. Вспомните предыдущие Galaxy Watch 4 — было всего два варианта. Первый — Galaxy Watch 4 Classic, второй — Galaxy Watch 4.

Разница между ними была практически незаметна — отличия были лишь в больших размерах корпуса и вращающемся безеле в модели Classic. Также слегка отличались цвета и защитное стекло, которое было чуть слабее в модели без безеля.

Надеюсь, Galaxy Watch 5 Pro не станут еще больше.

Galaxy Watch 5 Pro - новая версия умных часов Samsung, которая, вероятно, будет представлена в качестве замены Galaxy Watch 4 Classic. Модель должна получить увеличенный аккумулятор (572 мАч против 361 мАч и другие эксклюзивные фишки.

Если аккумулятор и правда увеличится, Samsung однозначно сравнит на презентации Galaxy Watch 5 с Apple Watch 7 и заявит, что автономность Apple Watch — больше не проблема, надо просто переходить в экосистему Galaxy.

Автономность Galaxy Watch 5 может стать главным козырем перед Apple Watch.

Подписывайтесь на Телеграм-канал Сундук Али-Бабы, чтобы не пропустить крутые товары с АлиЭкспресс по низким ценам!

Цена Galaxy Watch 5

Цена на новые Galaxy Watch 5 вполне может остаться такой же, какой была в прошлом году. Напомню, цена на Galaxy Watch 4 40 мм стартовала от 249 долларов для модели без LTE и 299 долларов для версии с LTE-модулем. Galaxy Watch 4 Classic начинались от 349 долларов за 42 мм модель без поддержки сотовой связи и 399 долларов для модели с ней.

О цене на Galaxy Watch 5 в России говорить не приходится, поскольку она напрямую зависит от курса доллара и поставок. Насчет последней Samsung очень радует — корейцы не только стараются наладить поставки в Россию, но и не отключают бесконтактные платежи, что делает их технику на вес золота.

Дата выхода Galaxy Watch 5

Если презентации Samsung будут придерживаться графика, то Galaxy Watch 5 выйдут примерно в августе 2022 года. Скорее всего корейская компания покажет новые смарт-часы вместе с Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4, так что летнее мероприятие должно выдастся очень жарким.

Плюс, не забывайте, что Samsung — не так компания, которая держит все новые продукты в секрете. Весьма часто корейцы балуют своих фанатов разными пасхалками по поводу новых гаджетов. Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей!

Теги
Лонгриды для вас
Новый планшет Galaxy Tab S8 Ultra возьмет худшее от техники Apple

Высококачественные планшеты Android, вероятно, все еще недостаточно популярны, чтобы покупатели выстраивались за ними в очередь. Среди них есть неплохие модели, но как показывает практика и статистика, если человек готов потратить на планшет более 30 000 рублей, он купит одну из моделей iPad, даже если у него Android-телефон. Среди планшетов на Android популярностью пользуются только бюджетные модели. Вы, наверное, заметили, что Samsung не выпустила ни одной подходящей альтернативы iPad Pro в 2021 году? Ей очень сложно продвигать данное направление устройств с такими высокими ценами. Впрочем, новая модель уже на подходе, но у нее будет то, за что мы все так не любим Apple.

Читать далее
Успехи и провалы Samsung в 2021 году

Как и любой другой год, 2021 видел много взлетов и падений в мире смартфонов. Кто-то выпускал хорошие модели, а кто-то не справлялся с грузом, который на него свалился. Довольно много всего интересного происходило с Samsung. Во многом из-за своего размера она одна может испытать на себе и взлеты, и падения. Они касаются как выпускаемых ею моделей, так и ее общей политики. В этой статье соберем самые интересные из них, которые не просто запомнились из прошлого года, но и без преувеличения могут остаться в истории.

Читать далее
Все, что мы знаем о Samsung Galaxy Tab S8

Прошлогодний Galaxy Tab S7 был чуть ли не единственным нормальным планшетом на Андроид. Удивительно, но корейцам удается удивлять нас даже в суровых условиях кризиса планшетов и дефицита полупроводников. С учетом, что под конец прошлого гда Google представила нам операционку Android 12L, заточенную специально под устройства с большим дисплеем, рынок планшетов в скором времени должен расцвести пуще прежнего. Понятно, что больше всего ждем новинок от Samsung. Едва ли у кого-то из других производителей получались продукты лучше. Сегодня предлагаю поговорить о предстоящей новинке Samsung Galaxy Tab S8. Уверяю вас, там есть на что посмотреть.

Читать далее
Новый комментарий