Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7

В современном мире пользователи покупают свои смартфоны не только с точки зрения предпочтения их характеристик, форм-фактора или новых технологий, но и с заделом на будущие аксессуары, вроде наушников или часов. Их влияние сейчас настолько велико, что я знаю несколько человек, которые отдали предпочтение смартфонам Samsung только потому, что AirPods им не подходят по размеру и выпадают из ушей. Уверен, с часами дело обстоит также.

Кроме того, сравнение топовых носимых устройств между собой наблюдательно еще и с технической точки зрения. Многим интересно, как та или иная компания подходит к вопросу о внедрении новых фишек в свои устройства. В умных часах сейчас полно разных датчиков, позволяющих следить за своим здоровьем, и понятно, что каждая компания имеет свои уникальные технологии контроля за самым ценным.

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Какие Galaxy Watch купить

Компания Samsung представили нам две линейки часов — Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic. В этом году Samsung отказались от идеи продвижения модели Active. Новые устройства являются лишь продолжением предыдущих Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3 соответственно.

Из прошлых названий становится понятно, что новые Watch 4 больше подойдут для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Классическая же версия умных часов от Samsung имеет более строгий дизайн и ориентирована на деловой стиль одежды.

Galaxy Watch 4 выпускаются в двух размерных сетках: на 40 и 44 мм, в то время, как более строгий вариант от Samsung предлагает 42 и 46 мм. Я заметил, что большинство пользователей в интернете предлагают не глядя брать себе большую версию часов, дескать дисплей на маленьких часах плохо видно и он не справится с задачей. Лично я такую политику не поддерживаю, поэтому рекомендую прийти в магазин и просто сравнить все интересующие вас модели.

Между часами также существует разница в материалах корпуса. Watch 4 Classic выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, в то время, как преемник Active 2 имеет корпус из алюминия. И хоть большая часть часов на рынке выпускаются именно в алюминиевом корпусе, я рекомендую вам присмотреться к стали. Часы часто собирают углы в доме, а разбить стекло в первые месяцы после покупки будет очень обидно.

Galaxy Watch 4 против Apple Watch 7

Вот здесь и закрадывается первое отличие от Apple Watch, где «все в кучу». В Купертино выпускают одни часы на все случаи жизни. Спорт — Apple Watch, «неспорт» — тоже они. Можно, конечно, сказать, что часы от Apple являются универсальными, но если вы не занимаетесь спортом, то не думаю, что Apple Watch будет разумным решением.

Все функции Apple Watch так или иначе связаны с приложением Здоровье на iPhone. Об этом в Купертино активно говорят на каждой презентации. Уже с утра вас будет тревожить приложение Активность, которое попросит закрыть все кольца, раз в день даст о себе знать Дыхание с ежедневными медитациями. В общем, часы не для всех.

Кроме того, все Apple Watch в России представлены исключительно в алюминиевом корпусе, что, на мой взгляд, не обеспечивает должной защиты, а носить часы в чехле для многих кажется полным абсурдом.

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Контроль здоровья в Galaxy Watch

Где компания Samsung вырвалась вперед, так это здесь. Как бы Apple не хвалили свои новые функции, с часами Samsung им пока тягаться рано. Корейцы в последние годы вообще делают очень хорошо, и функции контроля здоровья здесь не исключение.

Вместо того, чтобы пихать огромное количество датчиков, они сделали всего один, зато какой! Он получил название BioActive 3-in-1. Новый сенсор используется для измерения сразу трех показателей – пульса (с помощью оптического датчика сердечного ритма), ЭКГ, а также биоимпедансного анализа, позволяя пользователю контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и, впервые, определять состав вашего тела.

Совершенно новая функция, предназначенная для биоимпедансного анализа тела, позволит вам получить более глубокое представление об общем состоянии здоровья, и включает в себя такие параметры, как масса скелетных мышц, базальная скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме. Состав тела легко проверить, всего лишь приложив 2 пальца к кнопкам.

Ключевое здесь — контроль артериального давления. В то время, как Apple уже давно не добавляла новые фишки контроля за здоровьем, Samsung делает это регулярно, но есть некоторые ограничения.

Для обеспечения точности измерения артериального давления необходимо калибровать устройство каждые четыре недели с помощью тонометра с манжетой. Приложение не диагностирует гипертонию и другие заболевания, а также не определяет наличие признаков сердечного приступа. Оно не может заменить традиционные методы диагностики или лечения у квалифицированного медицинского работника, — говорит Samsung на своем сайте.

Повышенное давление одна из главных проблем со здоровьем не только в России, но и в мире. По данным ВОЗ, гипертониками являются 1,28 миллиарда взрослых в возрасте 30–79 лет во всем мире.

Причем интересно, что 46% взрослых с гипертонией не подозревают о наличии у себя заболевания. Никакой новый сервис Fintness+ по своей важности не сравнится с технологией от Samsung, так что это весомый аргумент для покупки Galaxy Watch.

Все это очень круто, но все же есть некоторые нюансы. Samsung тоже не дураки и понимают необходимость развития своей собственной экосистемы. Для качественной работы всех функций мониторинга здоровья вам будет необходимо скачать приложение Samsung Health Monitor, которое доступно только на телефонах Galaxy. Поэтому ни с iPhone, ни с другими смартфонами на базе Android оно работать не будет.

Сколько Galaxy Watch 4 держат зарядку

Что касается технических характеристик, то здесь, на мой взгляд, часы сравнивать просто бессмысленно. Серия Galaxy Watch 4 имеет процессор Exynos SoC, который обещает быть производительнее на 20% предыдущих часов линейки, а Apple Watch 7 хоть и имеют прошлогодний S6, уверен, его с лихвой хватит для всех задач. Кстати, не так давно мы рассказывали, чем отличаются новые Galaxy Watch 4 от модели 3-го поколения. Любителям умных часов к прочтению обязательно.

Если брать автономность часов, то здесь у Samsung есть большое преимущество. По заявлению компании часы будут работать до 40 часов при интенсивной нагрузке, в то время, как на Apple Watch 7 этот показатель будет в среднем варьироваться около 18 часов.

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Однако поискав информацию в Интернете по поводу новых часов от Samsung, я наткнулся на отзыв владельца, где было сказано, что часы, при всех включенных датчиках, еле-еле доживают до конца рабочего дня.

А вы пользуетесь умными часами? Какие кажутся вам более привлекательными? Свое мнение предлагаю выразить в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате.