5 улучшений, которые заставят меня купить Samsung Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 4 в прошлом году открыли новую эру для Samsung в линейке носимых устройств, отказываясь от древней Tizen в пользу Wear OS 3. Но не обошлось без недочетов. Но если закрыть на них глаза, ведь они не такие уж и серьезные, Galaxy Watch 4 — это фантастические умные часы. У них отличное качество сборки, самые передовые датчики в индустрии, крутой дизайн и другие вещи, которые вызывают уважение. Я сам пользовался такими часами и понимаю, о чем говорю. Если до этого у нас были только Apple Watch, которые работали только с iPhone, то теперь появилась достойная альтернатива. Но скоро компания представит новое поколение часов, и уже сейчас я могу сказать, что должно в них быть, чтобы я захотел купить эти часы.

Google Ассистент на часах

Возможно, самым разочаровывающим аспектом Galaxy Watch 4 является то, что Google Assistant все еще не работает спустя почти четыре месяца после запуска. Когда Samsung начинала продавать свои носимые устройства на Tizen, мы ожидали, что они смогут работать с цифровым помощником, но ошиблись.

Конечно, вы можете использовать Samsung Bixby на своих Galaxy Watch 4, но это сомнительная перспектива, когда у вас есть часы на Wear OS. В этом случае они просто обязаны иметь Google Ассистента на борту. Наличие голосового помощника Google в Galaxy Watch 5 обязательное условие для дальнейшего успеха серии.

Провел несколько недель с Samsung Galaxy Watch 4. Надо брать?

Часы, которые работают долго

Долгое время работы — это то, что мы хотим во всех умных часах. Но мы говорим об одной из самых передовых технологических компаний в мире и ожидаем от нее еще большего. Сейчас часы работают в среднем два дня, но иногда их приходится заряжать даже чаще. Хотелось бы, чтобы они работали неделю, но это пока невозможно (модели от Huawei не в счет, ведь там есть нюансы). Для меня будет нормально, если компания просто увеличит время работы даже на один день. Это уже будет прорыв и свидетельство того, что о нас не забывают.

Новые функции для всех телефонов

В течение многих лет носимым устройствам Samsung требовалось множество отдельных приложений для телефонов сторонних производителей. Таким образом, хотя вы и можете использовать свои часы с любым телефоном (даже iPhone), часть функций для вас будет недоступна. В Galaxy Watch 4 все то же самое.

Чтобы воспользоваться преимуществами мониторинга ЭКГ или артериального давления, вам необходимо использовать телефон Samsung. Это нелогично, ведь функции позиционируются, как забота о людях и возможность предотвратить серьезные заболевания. Так зачем же тогда ограничивать все это одной маркой устройств? Конечно, понятно, почему так делается, но хочется, чтобы компания решила расширить функции часов. Компания стремится привязать людей к экосистеме, но в мире Android это не работает и нужна унификация.

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Единый язык интерфейс приложений

Умные часы Samsung относятся к премиальному уровню, и пользователи должны ожидать премиальности от своего опыта использования. Это есть у пользователей Apple Watch, и именно поэтому часы от Apple так популярны. В том числе надо что-то делать с приложениями, чтобы у всего в часах был единый язык дизайна, который подойдет всем.

Создав единый язык дизайна приложений, Samsung и Google могут предложить пользователям и разработчикам возможность делать очень крутые продукты. Так они будут способствовать продвижению платформы и увеличению количества скачиваний.

Часы с поддержкой LTE

Буду честен, в этом пункте я опираюсь не на свое мнение, а на отзывы тех, кто пользовался LTE в Galaxy Watch 4. Многие жаловались на то, что часы постоянно были активны и работали активном режиме. На них постоянно приходили уведомления и звонки, даже когда они были не нужны.

Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7. Сравниваем несравнимое.

В итоге часы не только быстрее садились, но и перегревались, что в некоторых случаях даже приводило к перезагрузке устройств. Все это печально для серьезного производителя. Хотелось бы, чтобы Samsung подошла к реализации LTE в часах более основательно и выпустила менее сырой продукт. Если компания ничего не собирается менять в этом направлении, то надо вообще оказываться от функции LTE в Galaxy Watch 5.

Наверное, это все, чем нужно дополнить новые часы, чтобы их захотелось купить многим. В остальном они и сейчас хороши. У них есть поддержка многих передовых функций, отличный дизайн и в целом достаточное время работы. Но к хорошему привыкают быстро и надо постоянно улучшаться, чтобы быть в тренде. К этому я и призываю Samsung. Впрочем, в отсутствии стремления к лучшему в последнее время компанию упрекнуть точно нельзя.