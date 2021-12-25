5 лучших игр для Android, похожих на Майнкрафт

Minecraft — это целая культура, и говорить о существовании других таких же игр в корне неверно. Однако есть вещи в Minecraft, которые некоторым людям не нравятся, но в целом идеей они довольны. Эта игра выпускается для разных платформ. Однако если вы наигрались в нее или, наоборот, она вам нравится, но хочется попробовать что-то еще, для вас создано как минимум несколько игр, которые мы собрали в эту подборку. Все они чем-то напоминают Minecraft, но являются другими. Скачав их все, вы сможете понять разницу и выбрать для себя то, что нравится. Может быть Minecraft и не является лучшей игрой, а всего лишь стала родоначальником жанра? Давайте посмотрим.

LostMiner — игра, похожая на Terraria

LostMiner очень похожа на Terraria. Она использует игровой процесс в 2D-стиле, но по-прежнему включает в себя такие вещи, как добыча полезных ископаемых, строительство и создание различных вещей.

Вы также можете найти плохих парней, животных и другие предметы во время игры. Графика не выдающаяся, но она неплохо соответствует стилю игры. Большинство жалоб связаны с ошибками, но это инди-игра, так что этого и следовало ожидать. Тем не менее, игра относительно недорогая и в нее на удивление весело играть.

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Pixel Worlds — Minecraft в стиле ММО

Pixel Worlds — это забавная смесь MMO и Minecraft. Игроки находятся в 2D-мире с различными механиками добычи и симуляции жизни. Однако есть также подземелья для исследования и многое другое.

Что делает игру уникальной, так это включение в нее других игроков. Вы можете присоединиться к уже работающим серверам или создать свой собственный, чтобы к нему присоединились другие игроки. Это довольно интересный опыт, а также кроссплатформенность с ПК и Mac.

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Roblox — большая игра

Roblox часто сравнивают с Minecraft, даже если она намного шире и у нее гораздо больше особенностей. Roblox — это платформа, на которой люди могут играть в большое количество типов игр, созданных членами сообщества. Некоторые из них могут включать строительство и изготовление предметов.

Они также могут включать в себя стрельбу, головоломки и многое другое. Roblox и Minecraft пересекаются с точки зрения свободы, предоставляемой игрокам. Они могут делать, что хотят, и не ограничены каким-либо линейным сюжетом. Все это чем-то отличается от игры Minecraft, но во многом на нее похоже.

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Survivalcraft — почти как Minecraft

Survivalcraft — одна из самых близких по стилю игр к Minecraft из тех, что вы можете найти. Вы пришвартовываетесь на берегу блочной планеты, а цель состоит в том, чтобы создавать вещи, изготавливать оружие, защищаться, выращивать растения и заниматься другими подобными делами.

Это еще не все. В игре можно создавать функционирующие машины. Кроме того, вы можете играть до трех игроков в режиме разделенного экрана, если играете на устройстве, которое может с этим справиться. В Survivalcraft 2 не было обновлений с 2017 года, поэтому можно сделать вывод, что ее забросили, но пока все работает нормально. Может быть поэтому ее и не трогают?

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Terraria — конкурент Minecraft

Terraria — ближайший конкурент Minecraft. У них очень много схожего, включая добычу полезных ископаемых, крафтинг, выживание и убийство случайного босса. Однако это происходит в 2D-пространстве, а не в 3D-пространстве, как в Minecraft.

Игра включает в себя многопользовательский режим с семью другими игроками, более 20 биомов для исследования, различные NPC, которые нужно искать, и многое другое. Игра тоже давно не получала обновлений, но все работает стабильно. В игру можно играть бесплатно, если у вас есть Google Play Pass.

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