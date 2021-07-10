Лучшие игры для телефона: головоломки

Для телефонов существует бесчисленное количество хороших игр самых разных жанров. Возможно, постоянные читатели нашей игровой рубрики скажут: ”Артем, ты же всегда начинаешь с этой фразы”. Даже если это так, все равно это правда. Шутеры, RPG, симуляторы, аркады, платформеры и многое другое. Но сегодня в очередной раз дополним этот список и расскажем, во что поиграть в жанре ”головломка”. Тут фантазии есть, куда разгуляться, и головоломки могут быть самыми разными. Вот лишь несколько хороших, которые мы нашли. Усаживайтесь поудобнее, заряжайте свой телефон и давайте начинать.

Bridge Constructor Portal — строительство мостов для телефона

Bridge Constructor Portal — это в первую очередь отличный игровой процесс, которым славятся подобные игры. Вам нужно бороться с законами физики и строить большие мосты, которые могут устоять под нагрузкой.

Суть игры заключается в том, чтобы строить конструкции, способные переправить транспортное средство из точки А в точку Б. Звучит легко, но на самом деле есть много тонкостей. Кроме этого, вам придется иметь дело со многими вещами, которые будут вам помогать или мешать в этом вашем деле.

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Если вы любите головоломки, основанные на физике, вам понравится эта игра. Она отлично работает на планшетах и это просто хорошая игра, которая стоит своих денег.

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Chameleon Run — безумная игра

Chameleon Run, изданный замечательными ребятами из Noodlecake Games, представляет собой раннер, который проверяет время вашей реакции и просто выносит вам мозг. Именно так вы расскажете об игре, если вас попросят это сделать.

Ваш персонаж всю игру мчится по огромным платформам, где ему надо проявлять свою скорость, ловкость и реакцию. Но самое главное правило заключается в том, что вам можно касаться только предметов своего цвета. Кажется достаточно простым? Сначала попробуйте.

Как бы красиво игра ни выглядела, когда она работает с высокой частотой кадров, это все равно меркнет на фоне того, как реализовано управление. Можно управлять разными параметрами игры, что затягивает в нее надолго.

Каждый уровень разработан так, чтобы быть нелинейным, что означает, что есть несколько путей, чтобы добраться до финиша. Тем не менее, есть также три особые цели, которые нужно выполнить для каждого уровня. Поэтому вы будете переигрывать их снова и снова.

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В целом игра довольно короткая и у нее хватает конкурентов, но в ней однозначно что-то есть, и поэтому ее надо попробовать. Особенно, если вы любите создавать свои уровни. Да, в Chameleon Run есть редактор, который позволяет это сделать. При своей невысокой цене игра заслужила быть востребованной.

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Donut County — игра за дыру

Donut County — это еще одна игра-головоломка, основанная на физике, в которой вы играете за дыру в земле. Ваша цель — проглотить все, что есть на уровне. Как обычно, начинать вы будете с малого, но потом придется дойти до целых зданий.

По мере прохождения уровней вы начинаете понимать, что вообще происходит и почему именно так. В разных уровнях свои системы усложнений и загадок, но в целом игра не такая сложная, какой может показаться на первый взгляд. Тем не менее, она довольно увлекательная.

В общем, играть в нее — одно удовольствие. Многие оценят художественный стиль и саундтрек Donut County. Единственный реальный недостаток игры в том, что она довольно короткая. Но если вам чего-то не хватило, можно просто играть снова и снова. Вы все равно будете получать удовольствие.

Скачать Donut County

Monument Valley — лучшая головоломка для телефона

Без этой игры, у которой есть миллионы преданных фанатов по всему миру, подборка была бы не полноценной. Скорее всего, вы хотя бы раз слышали о Monument Valley раньше. У нее вневременной геймплей, красивое художественное оформление и минималистичный сюжет. Наслаждайтесь фантастической архитектурой, сюрреализмом и атмосферой. А заодно погрузитесь в сопровождение безмолвной принцессы к ее цели.

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А если все это вам понравится, переходите ко второй части игры, которая немного изменилась, но не настолько, чтобы растерять фанатов. Да и связь между играми довольно условная. Можно играть в них в любой последовательности.

Добавить тут больше нечего. Если вы играли в Monument Valley, то согласитесь со мной. А если не играли, просто попробуйте. Рекомендую!

Скачать Monument Valley 1

Скачать Monument Valley 2

Thumper: Pocket Edition — странная игра

Thumper: Pocket Edition — одна из самых странных игр, которые вы можете испытать на своем телефоне. Это ритмичная игра, наполненная невероятной скоростью и изнурительными битвами с боссами.

Thumper будет поддерживать вас в чувстве постоянно надвигающегося страха. Вам надо будет продвигаться вперед и доверяться только рефлексам. Во многом из-за этого игра не похожа на другие головоломки.

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В игре есть достаточное количество уровней, увеличение сложности по мере прохождения и оригинальный саундтрек. Многие говорят, что не зря потратили не нее свои деньги. Правда, имейте в виду, что игра в беспроводных наушниках вызовет небольшой рассинхрон звука. А это негативно скажется на игровом процессе. Поэтому подключайтесь через провод или включайте звук через динамики телефона.

Скачать Thumper: Pocket Edition

Unit 404 — простая головоломка для телефона

Идея почти до боли проста — вы должны помочь своему роботу добраться из точки А в точку Б на каждом уровне. Таким образом, задача состоит в том, чтобы научиться маневрировать своим роботом, который идет вперед, пока не упирается в стену или проем в полу.

Ваш робот может прыгать вниз, но не вверх, поэтому надо перемещать окружающую среду вокруг вашего персонажа, чтобы создать удобный путь к победе. Иногда это довольно непросто. Некоторые уровни на удивление сложны, и время от времени вы будете на них основательно застревать, но в этом и есть своя прелесть игр данного жанра.

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Многие оценят, что движения робота чертовски милы, а то, как он слегка покачивается назад, когда платформа движется под ним, придает ему дополнительный шарм, который превращает эту игру из хорошей в отличную. Unit 404 стоит денег, но она бесплатна для подписчиков Play Pass. В ней более чем 70 уровней, бросающих вызов вашему мозгу. А что еще должно быть в хорошей головоломке?

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Vectronom — инди-головоломка

Vectronom предлагает увлекательный игровой процесс, сочетающий дизайн уровней и музыку, чтобы создать платформер-головоломку, в который вы играете как ушами, так и кончиками пальцев.

Иногда Vectronom — это психоделический опыт, предлагающий вспыхивающие цвета и мощный электронный саундтрек, призванный завлечь вас в игровой процесс. Каждый уровень меняется в такт музыке, и игра оценивает вас по тому, насколько хорошо движение вашего куба следует ритму. Может показаться, что лучше играть на клавиатуре, но это не совсем так. Сенсорное управление реализовано очень хорошо.

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Несмотря на простоту концепции, вы столкнетесь со сложностью уровней по мере прохождения игры. Каждый уровень имеет собственную тему, включающую новые ловушки, от которых надо уклоняться, и механику уровней, которую нужно освоить.

Инди-разработчики, стоящие за игрой, надеятся продолжить создание игрового контента, используя музыку, представленную пользователями, и создавать новые уровни вокруг этих треков. Это интересный подход, который заслуживает уважения.

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