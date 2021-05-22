Стрельба из лука на Android — лучшие игры жанра

Стрельба из лука — одно из старейших занятий человечества. В наши дни это скорее вид досуга, чем практическая необходимость. Люди стреляют для отдыха и участвуют в соревнованиях. А еще лучники часто встречаются в фильмах про постапокалипсис. К сожалению, хобби, связанное с стрельбой из лука, не так хорошо переносится на мобильные устройства. Есть множество игр, которые попробовали сделать это, но настоящих шедевров критически мало. Впрочем, это не повод отказывать себе в этом удовольствии. Именно поэтому мы и выбрали для вас несколько игр, которые выгодно выделяются на фоне остальных.
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Archery Big Match — большой турнир лучников
Archery Big Match — простой симулятор стрельбы из лука с приличной, но не фантастической графикой. Но это не мешает ей быть хорошим способом провести свободное время.
Игроки целятся в движущиеся цели и пытаются попасть в яблочко. Есть различные элементы, которые помогут вам в игре, поддержка 16 языков и несколько игровых режимов, включая автономный и локальный многопользовательский режимы. Особенно приятно, что разработчики задумались о таких факторах, как ветер, влияющий на полет стрелы. Благодаря этому можно назвать Archery Big Match одной из лучших игр по стрельбе из лука для Android.
Archery Club — клуб стрельбы из лука
Archery Club — это довольно ванильный представитель симулятора лучника. Вы получаете лук и стрелы вместе с несколькими целями, которые нужно поразить. Дальше в целом все как обычно.
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Вы работаете над тем, чтобы поразить все цели и не промахиваться. Игра имеет типичную систему прогресса — вы играете, зарабатываете улучшения, а затем тратите их на то, чтобы ваши показатели стали лучше. В игре также есть онлайн-режим PvP, в котором вы можете сражаться с другими игроками. Играть можно бесплатно, но есть и внутриигровые покупки. Приятно, что они совсем недорогие и хорошо продуманы. Игра могла бы быть хуже и таких довольно много. Поэтому она и заслужила место в этом списке.
Archery Elite — элитная стрельба из лука
Archery Elite — еще одна многообещающая игра о стрельбе из лука для мобильных устройств. В ней много того, что есть у других, но есть и то, что выделяет ее на фоне остальных.
Она может похвастаться довольно разнообразной легендой с несколькими игровыми режимами. Среди них онлайн-режим PvP, автономный режим, множество разблокируемого контента и другие приятности. Соревновательный характер игры и ее бесплатная основа делают победу сложной, если вы не захотите тратить деньги, но тем ценнее она будет. Впрочем, для тайм-киллера это неплохая аркадная игра, а это уже хорошо.
Archery Master 3D — мастер стрельбы из лука
Archery Master 3D — одна из самых популярных игр о стрельбе из лука на Android. Это подтверждается количеством отзывов в Google Play. Их число уже приближается к одному миллиону. Возможно, когда вы будете читать эту статью, их число перевалит за это круглое число.
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В игре четыре локации, около двух десятков предметов снаряжения, более ста уровней и многопользовательский режим. Есть довольно неплохая графика, чистый и довольно приятный игровой процесс. Внутриигровые покупки есть и рано или поздно ими придется пользоваться (или переставать играть), но в целом Archery Master 3D выглядит очень неплохим вариантом, если вы захотели пострелять из лука на Android. Она по-прежнему одна из лучших в своем жанре.
Archery World Champion 3D — чемпионат мира для лучников
Archery World Champion 3D — еще одна сильная игра о стрельбе из лука. Ее можно назвать самой крупной, так как она включает в себя целых 390 уровней для одного игрока, 270 уровней для мультиплеерной игры, а также режим онлайн-игры.
Вы также получаете функцию облачного сохранение, приличную графику, простое управление и многое другое. Очевидно, что это не самая совершенная игра, которую мы когда-либо видели, и в ней встречаются баги и даже вылеты, но в целом она получилась довольно приличной. Но самое главное то, что здесь достаточно игрового контента, чтобы хватило каждому.
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Ninja’s Creed — ниндзя-лучник
Сделать эту подборку без игры Ninja’s Creed было бы нельзя. Технически это игра сделана в снайперском стиле. Вы отправляетесь на миссии, отслеживаете цели и уничтожаете их, как в большинстве снайперских игр.
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Однако в этой игре иногда можно использовать лук и стрелы. Она похожа на обычные игры о стрельбе из лука, но она более жестокая, чем многие другие игры, суть которых обычно сводится к соревнованиям и стрельбе по мишеням. Но отличительной чертой игры является наличие в ней большого количества оружия, различных миссий и некоторых других забавных вещей.
Tiny Archers — крошечные лучники
Tiny Archers — еще одна популярная игра, основанная на стрельбе из лука. Это немного похоже на смесь защиты башни и ”сердитых птиц”.
Вам предстоит играть за лучника, который сидит на башне и мечет стрелы в приближающихся плохих парней. Не трудно догадаться, что делает он это для того, чтобы они перестали атаковать его башню. Игра включает в себя четырех игровых персонажей, различных врагов, четыре сюжетных режима, 130 уровней, а также некоторые элементы ролевой игры.
Она довольно простая, поэтому тем, кому нужна супер увлекательная механика, лучше поискать в другом месте. В остальном это отличная игра, в основе которой лежит стрельба из лука в жанре Tower Defense.