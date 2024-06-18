5 причин не играть в Hamster Kombat, даже если все вокруг тапают хомяка

Игра Hamster Kombat находится на пике популярности. Если верить разработчикам, хомяка в Telegram тапает уже больше 150 миллионов человек. Все они делают это не из-за шикарной графики или увлекательного геймплея, а по причине возможного заработка на выполнении незамысловатых заданий. Игра кажется абсолютно безобидной с учетом того, что в развитие персонажа не нужно вкладывать ни копейки собственных денег. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и хомяк (начинающий криптоинвестор) вполне может стать жертвой хищников.

Справедливости ради заметим, что Hamster Kombat — это не скам. Игра действительно позволяет заработать новую криптовалюту, чей листинг (выход на биржи) ожидается в июле 2024 года. Другое дело — сколько вы заработаете и какой ценой. В этом мы сейчас и разберемся.

Что такое Hamster Kombat, и почему в хомяка играют миллионы

Сколько времени нужно качать хомяка в Hamster Kombat

Время — самый ценный человеческий ресурс, и именно его мы вкладываем, когда играем в хомяка. Геймплей Hamster Kombat устроен таким образом, чтобы пользователи как можно чаще запускали приложение. Минимум раз в 3 часа нужно заходить для сбора пассивного дохода, а пополнение энергии для пресловутых тапов по хомяку происходит еще чаще.

В итоге активные игроки тратят на хомяка в Телеграме по 3-4 часа в день, попутно отвлекаясь от реальных дел, будь то учеба, работа, банальное человеческое общение или саморазвитие. С одной стороны, если Hamster Kombat выступает для вас как альтернатива не менее бестолковым по своей сути игрушкам из Google Play, то ничего страшного нет. Но, если вы никогда не уделяли время примитивным играм, хомяк заставит вас вложить немало времени, которое можно было бы потратить, к примеру, на подработку в реальной жизни.

Как правильно прокачать хомяка в Hamster Kombat

Кроме того, на волне успеха игры появилось много аналогов Hamster Kombat. Осознав, что зарабатывать в этом мире можно на выполнении незамысловатых действий в телеграм-боте, миллионы людей начали дополнительно играть в 5, а то и 10 альтернативных тапалок. И вот тут мы уже имеем дело с двузначным числом потерянных часов. Поэтому хорошенько задумайтесь, стоит ли начинать.

Мошенники в Hamster Kombat

Несмотря на то, что сама игра не требует от людей реальных вложений, многие умудряются потерять на ней свои кровно заработанные. Желая как можно сильнее прокачать хомяка, наивные пользователи откликаются на предложения о купле/продаже аккаунтов, накрутке рефералов и настройке кошелька для вывода средств из Hamster Kombat.

Подавляющее большинство подобных предложений — скам или, говоря по-русски, мошенничество. С учетом того, что в Hamster Kombat играют отнюдь не профессоры экономических университетов, легко представить, как ничего не подозревающая жертва переводит незнакомому человеку деньги за сомнительную услугу. В этом нет вины разработчиков игры, но возникновение таких ситуаций провоцирует именно хомяк в Телеграме, а точнее — его незамысловатая механика, привлекающая в приложение, как правило, недостаточно образованных людей из бедных стран.

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Сколько можно заработать на хомяке

Главный вопрос — стоит ли игра свеч? Сейчас никто не может сказать, сколько денег получится заработать в Hamster Kombat, поскольку мы ничего не знаем ни о количестве вложенных в проект инвестиций, ни о принципе распределения токенов, ни о потенциальной цене новой криптовалюты.

Однако есть факты, которые позволяют сделать неутешительный вывод. Разработчики готовятся распределить пирог между сотнями миллионов игроков. Если допустить, что в проект вложено 200 миллионов долларов, то в среднем каждый игрок получит по $1 (~ 89 ₽). Даже если допустить наличие немыслимых инвестиций в размере 20 миллиардов долларов, то средний размер куска пирога составит $100 (~ 8 900 ₽). И вот тут мы должны вспомнить, что распределение токенов будет происходить в зависимости от игрового прогресса.

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Пока миллионы людей бесконечно нажимают на бедного хомяка, тысячи занимаются исключительно привлечением рефералов в Hamster Kombat через свои медиаресурсы. Именно тот, кто привел больше всего людей, получит самый жирный кусок пирога. Ведь на одном реферале можно заработать несколько миллионов внутриигровых монет, а если таких рефералов будут десятки, а то и сотни тысяч?

Тот факт, что большинство игроков пришло в Hamster Kombat, чтобы заработать и сразу вывести деньги из хомяка, моментально обрушит рыночную стоимость криптовалюты в момент листинга. Хоть сколько-нибудь заметную сумму смогут обналичить только самые расторопные, и всего за несколько часов цена условных 1000 токенов свалится с $10 (~ 890 ₽) до $0.1 (~ 9 ₽). Сможет ли в дальнейшем криптовалюта отыграть позиции — неизвестно.

Как выводить деньги из Hamster Kombat

Даже для вывода 10-100 долларов каждому, кто до игры в Hamster Kombat ничего не знал о криптовалюте, придется пройти настоящий квест. Причем его завершение напрямую зависит от возраста пользователя.

Для начала вам понадобится зарегистрировать криптокошелек, а также создать аккаунт на криптобирже. Вывести токены получится на кошелек, а вот обналичить их удастся только на бирже. Там нет привычного вам инструмента вывода денежных средств. Все превращение криптовалюты в реальные деньги происходит посредством P2P-рынка, то есть торговли между самими пользователями.

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Один человек готов обменять условные 100 токенов на 100 ₽, а другой — наоборот, хочет получить 100 токенов за 100 ₽. Так и происходит обмен, который не регулируется третьей стороной. Не факт, что вы попадете в лапы надежного торговца и получите деньги за свои токены в Hamster Kombat. Плюс ко всему для доступа к P2P-маркету нужно пройти верификацию по паспорту. Разумеется, это возможно только с 18 лет.

Главный недостаток криптовалютных бирж

Основными инвесторами Hamster Kombat и его аналогов являются биржи, для которых миллионы ничего не понимающих в криптовалюте людей — золотая жила. Зайдя на криптобиржу, чтобы просто обналичить свои несчастные 2 или 3 тысячи рублей, вы рискуете надолго застрять, пытаясь приумножить заработанные на игре в хомяка токены.

Криптовалютные биржи очень похожи на букмекерские конторы, онлайн-казино и прочие площадки для лудоманов. Там всегда много конкурсов в духе «сделай депозит, и мы удвоим его» или «поставь крипту на победу команды и приумножь прибыль». В отсутствие финансовой грамотности наивный человек обязательно начнет грузить реальные деньги и принимать участие в торговле, наслушавшись мамкиных трейдеров с YouTube.

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Как результат — потерянные время, деньги и настроение. Безусловно, такой исход ждет далеко не каждого. Но постарайтесь как следует оценить свои риски, прежде чем начинать погоню за бесплатным сыром.