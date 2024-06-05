Как правильно прокачать хомяка в Hamster Kombat и вывести много денег

Игра в хомяка (она же — Hamster Kombat) вызвала невероятный ажиотаж, уже вылившийся в почти 100 миллионов игроков и десятки миллионов подписчиков на официальные аккаунты проекта в социальных сетях от Telegram до YouTube. Секрет успеха прост: дай пользователям ориентир в виде возможности заработка без вложений, и они сами к тебе потянутся без какой-либо рекламы.

Можно ли заработать в Hamster Kombat? Никто не ответит наверняка, но это не мешает людям от мала до велика ежедневно тапать по экрану, пытаясь нафармить монетки и конвертировать их во что-то большее. Я не из тех, кто верит в реальное обогащение посредством незамысловатой игры, но она вызывает у меня неподдельный интерес, и прямое тому свидетельство: всего за 10 дней мне удалось прокачать хомяка до Грандмастера, имея на счету стабильные 350 миллионов монет. Как так вышло? Сейчас расскажу, чтобы и вы смогли стать хотя бы виртуальным криптомиллионером в Hamster Kombat.

Обзор игры Hamster Kombat

Как быстро прокачать хомяка в Hamster Kombat

Поначалу каждый игрок в Hamster Kombat начинает зарабатывать виртуальную валюту, просто тапая по экрану. Это действие приносит всего 1 монету. Но прибыль можно увеличить со старта, а еще и получить бонус, если вступить в игру по пригласительной ссылке.

Получить бонус в Hamster Kombat

В таком случае ваша прибыль за нажатие на хомяка сразу увеличится до 2 (обычный аккаунт) и 3 (Telegram Premium) монеток. Кроме того, вы получите приветственный бонус в размере 5 000 или 25 000 монет по тому же принципу.

Не верьте тем, кто обещает бонус в 25, а то и 100 тысяч монет без Premium-аккаунта за вступление в игру. Это наглая ложь, цель которой — привлечь игроков именно по своей ссылке, чтобы извлечь собственную выгоду.

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В дальнейшем через вкладку «Boost» вы сможете увеличить ценность нажатия, а также добавить дополнительные 500 единиц энергии за каждый апгрейд. Но не переусердствуйте и не прокачивайте усилители хомяка выше 10 уровня, иначе их стоимость просто не окупится.

Карты в Hamster Kombat — какие прокачивать

Суть игры в хомяка не сводится к банальному тапанию по экрану. В какой-то момент вы и вовсе сможете от него отказаться, если обеспечите пассивный доход. Кстати, именно он, как говорят разработчики, будет напрямую влиять на конвертацию игрового прогресса в криптовалюту HMSTR, которая выйдет на биржи в июле 2024 года (у вас осталось меньше месяца на прокачку хомяка в Hamster Kombat).

Чтобы получить и затем увеличить пассивный доход, нужно качать карты в хомяке. Какие? Не доверяйте тем, кто советует приобретать и улучшать конкретные карты. Лучше включите голову, а потом взгляните на стоимость карты и приносимый доход. Выбирайте ту, которая дает больше профита и учтите, что с каждым уровнем апгрейда доходность уменьшается.

Пока я занимаюсь накоплением монет (зачем — расскажу дальше), для себя я ставлю ограничение по доходности карты не ниже, чем 1%/час от стоимости улучшения. Это значит, что она окупится за 5-7 дней, если заходить в хомяка каждые 3 часа (ночью я предпочитаю спать). Если делать это реже, пассивный доход не начисляется.

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На первых порах вам могут потребоваться не самые выгодные карты в Hamster Kombat, которые, в свою очередь, открывают доступ к другим — иногда более выгодным картам. Берите их тоже, но никогда не тратьте игровую валюту в ноль и оставляйте небольшой запас, а еще обязательно покупайте улучшения в разделе «Specials». Даже не имеющие доходности улучшения порой приносят бонусы, как это было с картой «Tucker Carlson interview». Купив ее за 5 миллионов монет без какой-либо прибыли, через несколько дней игроки получили бонус в 7.5 миллионов за счет бесплатной карты «Success with Tucker».

Уровни в Hamster Kombat

Несмотря на то, что главная цель игры Hamster Kombat — максимально увеличить свой пассивный доход, разработчики придумали 10 уровней, достижение которых зависит от накопления определенного количества монет:

Bronze (0 монет);

(0 монет); Silver (5 000 монет);

(5 000 монет); Gold (25 000 монет);

(25 000 монет); Platinum (100 000 монет);

(100 000 монет); Diamond (1 млн. монет);

(1 млн. монет); Epic (2 млн. монет);

(2 млн. монет); Legendary (10 млн. монет);

(10 млн. монет); Master (50 млн. монет);

(50 млн. монет); Grandmaster (100 млн. монет);

(100 млн. монет); Lord (1 млрд. монет).

Накопив нужное число монет, вы уже не опуститесь ниже. Но что дает уровень в Hamster Kombat? Совершенно точно он увеличивает прибыль за тап и приносит на 500 единиц больше энергии. Кроме того, у меня есть подозрения относительно его тайного предназначения.

Как мне кажется, уровень в хомяке также будет играть роль увеличивающего коэффициенты при конвертации пассивного дохода в реальные монеты. К примеру, с доходностью 500K/час на уровне Gold вы получите 5 000 монет HMSTR в случае их выхода на биржу, а на уровне Master — 500 000.

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Впрочем, это лишь догадки, основанные на том, что пассивный доход 300K/час можно получить без особых усилий за 7 дней, а вот дальше начнутся проблемы из-за неминуемого падения доходности карточек. И в таком случае конвертация 300K/час и 800K/час в условные 300 тысяч и 800 тысяч заветных HMSTR кажется, мягко говоря, несправедливой, а потому нужен дополнительный фактор, на роль которого отлично подходит уровень в Hamster Kombat. Верить в эту теорию или нет — решайте сами, а я на протяжении последних дней коплю монеты на Лорда и покупаю только улучшения с доходностью не ниже 1%/час.

Комбо Hamster Kombat и другие бонусы в хомяке

Даже если вы новый игрок, уже в первый день вы можете получить 5 миллионов монет и подняться на уровень Epic, собрав комбо в хомяке. Оно представляет собой секретную комбинацию карточек, которые нужно купить/улучшить для получения бонуса. Раз уж вы до сих пор не закрыли текст, держите комбо в Hamster Kombat на 6 июня:

«Derivatives» (вкладка «Markets»);

«License Asia» (вкладка «Legal»);

«Blocking suspicious accounts» (вкладка «PR&Team»).

В какой-то момент вы прокачаете карточки настолько, что сбор комбо начнет обходиться дороже бонуса. Как бы в таком случае? Я придерживаюсь мнения, что комбо в хомяке нужно собирать при любых обстоятельствах. Ведь в этой игре мы все равно тратим монеты на улучшения. Так почему бы их не купить, увеличив пассивный доход и получив бонус?

Другой важный вопрос — где искать комбо в хомяке? Ведь ежедневно в 15:00 (мск) появляется новая комбинация. Я предлагаю вам самый простой способ: открывайте этот материал ежедневно после 15:00, а я буду добавлять в него новые комбо в Hamster Kombat. Хорошая сделка, правда?

Забирай бонус от хомяка

Помимо комбо есть и другие бонусы в Hamster Kombat. Например, за ежедневный вход. Он помогает заработать больше 6 миллионов монет всего за 10 дней. Главное — запускать Hamster Kombat каждый день и регулярно брать свои бонусы во вкладке «Earn».

А совсем недавно появилось еще одно нововведение — шифр в Hamster Kombat, который ежедневно приносит 1 миллион монет. Для получения награды нужно:

Трижды кликнуть по пункту «Прибыль за тап», после чего кнопка хомяка станет красной. Теперь вам нужно отгадать секретную комбинацию букв (шифр в Hamster Kombat на 5 июня — BTC). Введите шифр, используя азбуку Морзе, где точка — короткое нажатие на кнопку хомяка, а тире — длинное (задержать на пару секунд и отпустить).

Не знаете азбуку Морзе? Ничего страшного! Держите шпаргалку и будьте готовы, что ввести шифр в хомяке получится не с первого раза.

А в случае, если при нажатии на «Прибыль за тап» у вас ничего не происходит, обновите бот Hamster Kombat через «три точки» в правом верхнем углу.

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Нужны ли рефералы в Hamster Kombat

Кажется удивительным, но вы нигде не встретите рекламу Hamster Kombat, а все упоминания об игре — частная инициатива людей. Откуда она взялась? Из реферальной программы в Hamster Kombat! За каждого приглашенного игрока в хомяка можно получить бонус от 5 000 (обычный аккаунт) до 25 000 (Telegram Premium) монет, после чего активные рефералы начнут приносить дополнительный доход за повышение своего уровня в игре. А еще без них нельзя открыть некоторые карточки.

Именно на рефералах в хомяке мне удалось заработать едва ли не половину всех монет. Если вы думаете, что на этом лавочку можно закрывать, и весь секрет больших накоплений раскрыт, то не спешите с выводами. Никто не мешает вам самостоятельно пригласить людей, воспользовавшись несколькими советами:

оставьте реферальную ссылку на хомяка в своих социальных сетях;

отправьте реферальную ссылку своим друзьям, но только в том случае, если уверены, что приглашение в осточертевшую игру не станет для них поводом отказаться от общения с вами;

лучший вариант — создать контент про Hamster Kombat (написать полезную статью или снять интересное видео, посвященное игре, и оставить свою реферальную ссылку), благо подобных площадок предостаточно.

Кроме того, хочу предостеречь вас от ошибок, которые не помогут вам набрать рефералов в Hamster Kombat, а потенциально приведут к бану в игре или потере реальных денег:

не поддавайтесь на уловки мошенников, предлагающих купить рефералов: вы потеряете деньги и получите бан на аккаунт;

не оставляйте реферальные ссылки в чатах не о Hamster Kombat (вы разозлите других участников беседы, не получите рефералов, а ваш доступ к чату будет заблокирован).

Помните, что друзья в Hamster Kombat хоть и приносят дополнительный доход, но не являются его основой. За пару недель без единого реферала вы сможете добраться до уровня Grandmaster в хомяке и начнете получать ежедневную прибыль 700K/час, и это будет отличным результатом. В конце концов, не забывайте, что Hamster Kombat — просто игра, а возможность заработка на ней для большинства людей так и останется призрачной надеждой.

Как выводить деньги из Hamster Kombat

Услышав где-то, что Hamster Kombat позволяет зарабатывать деньги, в игре появились десятки миллионов людей. И почти все они не понимают самого главного: никто не сможет напрямую вывести рубли, доллары или любую другую валюту. Все намного сложнее.

Hamster Kombat, Notcoin и другие подобные проекты — это способ привлечения новых игроков на криптовалютный рынок, а криптовалюту не снимешь в банкомате и не оплатишь ею шаурму. Но зато на ней можно потерять реальные деньги, заработанные настоящим трудом, а не бесконечными тапами по экрану.

Заходи в хомяка, если не боишься

Если все сложится хорошо, и HMSTR выйдет на биржу (ожидается в июле 2024 года), как это было в случае с Notcoin, для обналичивания денежных средств вам придется пройти несколько этапов, на каждом из которых велик риск наткнуться на мошенников:

Создать кошелек Telegram или зарегистрироваться на бирже, торгующей HMSTR (только с 18 лет). Вывести заработанные монеты на кошелек или биржу. Произвести обмен HMSTR на устойчивую криптовалюту USDT, чей курс почти всегда остается неизменным и связан с долларом США (только после прохождения верификации путем отправки скана своих документов). Воспользоваться услугами P2P-торговли в рамках биржи или кошелька, чтобы обменять USDT на рубли через посредника.

Когда (или если) случится желанный листинг HMSTR, цена этой криптовалюты резко пойдет вниз, поскольку миллионы людей будут пытаться обналичить виртуальные монеты. Большинство игроков продаст HMSTR за бесценок, получив в лучшем случае 2-3 тысячи рублей за месяцы тапов по экрану.

При этом у многих людей после регистрации на криптобирже возникнет желание увеличить свой доход и, что называется, «обмануть систему», вложив собственные средства. Но для большинства все закончится потерей денег, а для кого-то и вовсе разорением. Поэтому оцените риски, а лучше — поставьте для себя ограничение: как бы ни закончилась игра с хомяком, я не буду вкладывать реальные деньги в то, в чем не разбираюсь.

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С одной стороны, Hamster Kombat делает благое дело, за счет игры обучая миллионы людей основам криптовалютного рынка. С другой — дети, играющие в хомяка, да и огромное количество взрослых, желающих заработать на ровном месте, обрекают себя на потерю времени и, возможно, реальных денег. Поэтому еще раз: воспринимайте Hamster Kombat как игру и не возлагайте на нее больших надежд.