Игра Hamster Kombat для майнинга криптовалюты захватила весь интернет. Реально ли вывести деньги?

  2. Темы
  3. Игры
Герман Вологжанин

«Я работаю в криптовалюте», — такую фразу несколько лет назад в эфире ток-шоу на федеральном ТВ произнес немолодой мужчина, моментально ставший героем мемов из-за полного несоответствия общепринятому образу майнера. Тем не менее, люди, зарабатывающие на купле/продаже электронных платежных средств, действительно существуют, и каждый из них с чего-то начинал. Кто-то вкладывал реальные деньги, а кто-то занимался майнингом криптовалюты, добывая ее буквально из воздуха. Как? Через участие в незамысловатых играх наподобие Hamster Kombat, на днях взбудоражившей интернет.

Игра Hamster Kombat для майнинга криптовалюты захватила весь интернет. Реально ли вывести деньги? Залипательная игра, в которой можно намайнить крипту. Источник: Investoryex | RU Community. Фото.

Залипательная игра, в которой можно намайнить крипту. Источник: Investoryex | RU Community

Что за игра Hamster Kombat

Hamster Kombat — игра-кликер, где пользователь выступает в роли генерального директора собственной криптовалютной биржи, развивая ее на внутриигровую валюту. Этакая убивалка времени, коих существует вагон и маленькая тележка. Но настолько популярная, что на телеграм-канал Hamster Kombat, созданный всего пару месяцев назад, уже подписано около 20 миллионов человек, а на зарегистрированный несколькими днями ранее YouTube-канал — свыше 3 миллионов. В чем секрет популярности?

Hamster Kombat дает пользователям возможность заработать реальные деньги на добыче и последующей продаже криптовалюты HMSTR, чей листинг (выход на биржу) запланирован на июнь 2024 года. Сразу отметим: ни копейки своих денег вкладывать не нужно, а любые предложения, связанные с платными услугами по оказанию помощи в Hamster Kombat, являются мошенническими или по крайней мере не относятся к разработчикам.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Hamster Kombat — развод или нет

Если вы слышали про Notcoin, который несколько месяцев назад добывали участники другой игры, то знайте: HMSTR — нечто похожее. Финансовая обеспеченность проекта заключается в том, что к нему привлекаются миллионы пользователей, а инвесторы делают вложения, из-за чего виртуальная валюта приобретает статус реальной.

Hamster Kombat — развод или нет. Качаем игру — получаем крипту. Фото.

Качаем игру — получаем крипту

По мнению криптоэкспертов, цена токена HMSTR на старте листинга составит от $0.02 до $0.07. В дальнейшем она будет регулироваться рынком, то есть на основании статистики купли/продаж виртуального платежного средства, а также на его успешности и действиях, предпринимаемых авторами проекта.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Где скачать Hamster Kombat на Андроид

Единственный способ начать играть в Hamster Kombat на Android — установить мобильную версию приложения Telegram, на основе которого и создан проект. Следующий этап — запуск бота Hamster Kombat.

Запустить Hamster Kombat

В чате с ботом нужно нажать кнопку «Play», после чего внутри Telegram запустится сама игра.

Где скачать Hamster Kombat на Андроид. Игра доступна через официальный бот в Telegram. Фото.

Игра доступна через официальный бот в Telegram

Сначала может показаться, что суть игры Hamster Kombat сводится к заработку монет путем бесконечных нажатий на круглую кнопку с хомяком. Но это не совсем так.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как играть в Hamster Kombat

В отличие от других подобных кликеров, Hamster Kombat представляет собой комбинированную игру. Да, монеты вы действительно будете получать, в том числе кликая на пресловутого хомяка. Однако успех (читай — количество заработанной крипты) будет зависеть не от накопленной внутриигровой валюты, а от размера пассивного дохода в Hamster Kombat, который отображается в правом верхнем углу. Чтобы его наращивать, нужно прокачивать свою виртуальную биржу, покупая на полученные монеты различные улучшения во вкладке «Mine».

Как играть в Hamster Kombat. Главное — не количество заработанных монет, а прибыльность биржи. Фото.

Главное — не количество заработанных монет, а прибыльность биржи

Здесь вы увидите стоимость улучшения, а также размер дохода от него. К примеру, «License UAE» 8-го уровня стоит 27 580 монет, а его покупка дает прибавку +899 монет к пассивному заработку.

Как играть в Hamster Kombat. Нужно увеличивать пассивный доход, покупая улучшения для своей биржи. Фото.

Нужно увеличивать пассивный доход, покупая улучшения для своей биржи

Как ни крути, а для покупки улучшений в Hamster Kombat и наращивания пассивного дохода нужны монеты. Вот как их заработать на первых порах:

  • получить приветственный бонус за регистрацию;
  • нажимать на кнопку майнинга в игре;
  • выполнять задания в разделе «Earn», в том числе получая ежедневные награды за вход (за 10 дней входя подряд дается сразу 5 млн. монет).

После покупки первых улучшений вы начнете получать пассивный доход, который тоже приносит монеты и перестает накапливаться, если вы не заходите в Hamster Kombat в течение 3-х часов. Впрочем, основная активность игры — это все-таки клики. Поначалу за одно нажатие на хомяка вы будете получать 1-2 монеты, но размер прибыли за действия можно увеличить двумя способами. Во-первых, повышением уровня в Hamster Kombat, который зависит от ваших накоплений:

  • Bronze (0 монет);
  • Silver (5 000 монет);
  • Gold (25 000 монет);
  • Platinum (100 000 монет);
  • Diamond (1 млн. монет);
  • Epic (2 млн. монет);
  • Legendary (10 млн. монет);
  • Master (50 млн. монет);
  • Grandmaster (100 млн. монет).
Как играть в Hamster Kombat. Чем выше уровень, тем больше монет принесет хомяк. Фото.

Чем выше уровень, тем больше монет принесет хомяк

Как только вы накопите нужную сумму монет, повысится уровень, в следствие чего увеличится размер награды за нажатие на хомяка, а также количество энергии. Во-вторых, для улучшения этих параметров можно покупать усилители, доступные во вкладке «Boost».

Как играть в Hamster Kombat. Бустеры ускоряют процесс сбора монет. Фото.

Бустеры ускоряют процесс сбора монет

Золотая жила — комбо в Hamster Kombat, за выполнение которого начисляется 5 млн. монет. Чтобы получить награду, нужно купить 3 засекреченных улучшения, чей список обновляется каждые 24 часа. Подсказка для самых расторопных: до 15:00 (мск) 29 мая нужно приобрести карты «YouTube Gold Button», «TikTok» и «Influencers». После указанного времени счетчик обновится, и вам придется искать новые комбинации.

Как играть в Hamster Kombat. Актуальное комбо до 29 мая. Фото.

Актуальное комбо до 29 мая

Если вы успеете получить 5 млн. монет по нашей рекомендации, то сходу подниметесь на уровень Epic в Hamster Kombat. Так что пользуйтесь лайфхаком, пока остальные игроки собирают крохи, мучая бедного хомяка.

Как вывести деньги с Hamster Kombat

Ожидается, что пассивный доход в Hamster Kombat можно будет конвертировать в реальные деньги уже в июне 2024 года. Первый этап — листинг, то есть выход токенов HMSTR на криптовалютные биржи. Как только это произойдет, токены будут распределены между пользователями в зависимости от игрового прогресса.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Получив свои токены, вы сможете вывести их на криптокошелек, который игра предложит создать после листинга. Финальный этап — продажа токенов на криптобирже (уже подтверждено сотрудничество с BingX, ожидаются и другие площадки).

Теги
Лонгриды для вас
Что будет, если специально не обновлять Андроид на смартфоне

Обновления операционной системы Android делят владельцев смартфонов на два непримиримых лагеря. Одни с нетерпением ждут выхода апдейта, чтобы оценить его фишки, в то время как другие шарахаются всякий раз, когда видят на экране сообщение с предложением установить свежую версию ОС. Но кто из них прав? Мы сможем это выяснить, если ответим на вопрос, что будет, если не обновлять Андроид на телефоне.

Читать далее
Какие ошибки вы допускаете при выборе зарядки для Android-смартфона

Зарядное устройство — один из самых популярных аксессуаров для смартфона. Да, оно уже идет в комплекте с большинством современных моделей, но со временем стандартное ЗУ приходит в негодность или попросту теряется, что заставляет нас отправляться в магазин за новым. И на этом пути люди допускают массу ошибок при выборе зарядки для телефона. Рассказываем, к чему нужно присмотреться, чтобы не разочароваться в купленном аксессуаре.

Читать далее
Нужно ли устанавливать антивирус на Android, или смартфон все равно нельзя взломать?

Смартфоны хранят огромное количество информации, а также позволяют выходить в интернет, открывая тем самым безграничные возможности для своего владельца. Конечно, каждый из нас хочет защитить персональные данные и сделать все, чтобы устройство не попало в руки злоумышленника физически или удаленно. Потому для повышения уровня безопасности многие люди скачивают антивирус на Андроид, который должен нейтрализовать угрозу в случае ее возникновения. Но оправдан ли этот шаг? Нужно ли устанавливать антивирус на телефон, или можно обойтись без него?

Читать далее