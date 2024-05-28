Игра Hamster Kombat для майнинга криптовалюты захватила весь интернет. Реально ли вывести деньги?

«Я работаю в криптовалюте», — такую фразу несколько лет назад в эфире ток-шоу на федеральном ТВ произнес немолодой мужчина, моментально ставший героем мемов из-за полного несоответствия общепринятому образу майнера. Тем не менее, люди, зарабатывающие на купле/продаже электронных платежных средств, действительно существуют, и каждый из них с чего-то начинал. Кто-то вкладывал реальные деньги, а кто-то занимался майнингом криптовалюты, добывая ее буквально из воздуха. Как? Через участие в незамысловатых играх наподобие Hamster Kombat, на днях взбудоражившей интернет.

Что за игра Hamster Kombat

Hamster Kombat — игра-кликер, где пользователь выступает в роли генерального директора собственной криптовалютной биржи, развивая ее на внутриигровую валюту. Этакая убивалка времени, коих существует вагон и маленькая тележка. Но настолько популярная, что на телеграм-канал Hamster Kombat, созданный всего пару месяцев назад, уже подписано около 20 миллионов человек, а на зарегистрированный несколькими днями ранее YouTube-канал — свыше 3 миллионов. В чем секрет популярности?

Hamster Kombat дает пользователям возможность заработать реальные деньги на добыче и последующей продаже криптовалюты HMSTR, чей листинг (выход на биржу) запланирован на июнь 2024 года. Сразу отметим: ни копейки своих денег вкладывать не нужно, а любые предложения, связанные с платными услугами по оказанию помощи в Hamster Kombat, являются мошенническими или по крайней мере не относятся к разработчикам.

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Hamster Kombat — развод или нет

Если вы слышали про Notcoin, который несколько месяцев назад добывали участники другой игры, то знайте: HMSTR — нечто похожее. Финансовая обеспеченность проекта заключается в том, что к нему привлекаются миллионы пользователей, а инвесторы делают вложения, из-за чего виртуальная валюта приобретает статус реальной.

По мнению криптоэкспертов, цена токена HMSTR на старте листинга составит от $0.02 до $0.07. В дальнейшем она будет регулироваться рынком, то есть на основании статистики купли/продаж виртуального платежного средства, а также на его успешности и действиях, предпринимаемых авторами проекта.

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Где скачать Hamster Kombat на Андроид

Единственный способ начать играть в Hamster Kombat на Android — установить мобильную версию приложения Telegram, на основе которого и создан проект. Следующий этап — запуск бота Hamster Kombat.

Запустить Hamster Kombat

В чате с ботом нужно нажать кнопку «Play», после чего внутри Telegram запустится сама игра.

Сначала может показаться, что суть игры Hamster Kombat сводится к заработку монет путем бесконечных нажатий на круглую кнопку с хомяком. Но это не совсем так.

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Как играть в Hamster Kombat

В отличие от других подобных кликеров, Hamster Kombat представляет собой комбинированную игру. Да, монеты вы действительно будете получать, в том числе кликая на пресловутого хомяка. Однако успех (читай — количество заработанной крипты) будет зависеть не от накопленной внутриигровой валюты, а от размера пассивного дохода в Hamster Kombat, который отображается в правом верхнем углу. Чтобы его наращивать, нужно прокачивать свою виртуальную биржу, покупая на полученные монеты различные улучшения во вкладке «Mine».

Здесь вы увидите стоимость улучшения, а также размер дохода от него. К примеру, «License UAE» 8-го уровня стоит 27 580 монет, а его покупка дает прибавку +899 монет к пассивному заработку.

Как ни крути, а для покупки улучшений в Hamster Kombat и наращивания пассивного дохода нужны монеты. Вот как их заработать на первых порах:

получить приветственный бонус за регистрацию;

нажимать на кнопку майнинга в игре;

выполнять задания в разделе «Earn», в том числе получая ежедневные награды за вход (за 10 дней входя подряд дается сразу 5 млн. монет).

После покупки первых улучшений вы начнете получать пассивный доход, который тоже приносит монеты и перестает накапливаться, если вы не заходите в Hamster Kombat в течение 3-х часов. Впрочем, основная активность игры — это все-таки клики. Поначалу за одно нажатие на хомяка вы будете получать 1-2 монеты, но размер прибыли за действия можно увеличить двумя способами. Во-первых, повышением уровня в Hamster Kombat, который зависит от ваших накоплений:

Bronze (0 монет);

(0 монет); Silver (5 000 монет);

(5 000 монет); Gold (25 000 монет);

(25 000 монет); Platinum (100 000 монет);

(100 000 монет); Diamond (1 млн. монет);

(1 млн. монет); Epic (2 млн. монет);

(2 млн. монет); Legendary (10 млн. монет);

(10 млн. монет); Master (50 млн. монет);

(50 млн. монет); Grandmaster (100 млн. монет).

Как только вы накопите нужную сумму монет, повысится уровень, в следствие чего увеличится размер награды за нажатие на хомяка, а также количество энергии. Во-вторых, для улучшения этих параметров можно покупать усилители, доступные во вкладке «Boost».

Золотая жила — комбо в Hamster Kombat, за выполнение которого начисляется 5 млн. монет. Чтобы получить награду, нужно купить 3 засекреченных улучшения, чей список обновляется каждые 24 часа. Подсказка для самых расторопных: до 15:00 (мск) 29 мая нужно приобрести карты «YouTube Gold Button», «TikTok» и «Influencers». После указанного времени счетчик обновится, и вам придется искать новые комбинации.

Если вы успеете получить 5 млн. монет по нашей рекомендации, то сходу подниметесь на уровень Epic в Hamster Kombat. Так что пользуйтесь лайфхаком, пока остальные игроки собирают крохи, мучая бедного хомяка.

Как вывести деньги с Hamster Kombat

Ожидается, что пассивный доход в Hamster Kombat можно будет конвертировать в реальные деньги уже в июне 2024 года. Первый этап — листинг, то есть выход токенов HMSTR на криптовалютные биржи. Как только это произойдет, токены будут распределены между пользователями в зависимости от игрового прогресса.

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Получив свои токены, вы сможете вывести их на криптокошелек, который игра предложит создать после листинга. Финальный этап — продажа токенов на криптобирже (уже подтверждено сотрудничество с BingX, ожидаются и другие площадки).