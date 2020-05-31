Forza Street и еще 6 лучших новых игр для Android

Все мы нет-нет, да любим поиграть во что-то на смартфоне. Тем более с тем, какие спеки у них сейчас и на что они вообще способны. Разработчики игр не отстают от нашего желания и периодически выкатывают что-то новое. Вообще, каждый месяц выкатывается очень большое количество игр, но только некоторые сочетают в себе то, что находит отклик у владельцев смартфонов и заставляет играть снова и снова. Вот и сейчас, закончился месяц, а значит можно подвести его итоги и назвать несколько лучших игр мая 2020 года. В этот раз не обошлось без крупных игроков рынка, которые портировали свои творения в Google Play и дали нам возможность играть на Android. Но есть игры и от малоизвестных студий.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition — мобильный порт оригинальной игры. Для тех, кто не в курсе, Danganronpa — визуальный роман с элементами тайн, триллеров и ужасов. Вы играете в качестве ученика в Hope’s Peak, школе для самых умных учеников. Цель игры состоит в том, чтобы убить другого ученика и остаться не пойманным. Однако, один студент не хочет в этом участвовать и вот тут начинается замес.

В этом выпуске есть мобильные элементы управления и несколько маленьких дополнений для юбилейного издания. Игра дорогая, поэтому если надумаете ее купить, обязательно протестируйте ее, чтобы успеть оформить возврат. Проверка требуется и из-за того, что многие пользователи жалуются, что она не запускается.

Скачать Danganronpa из Google Play

Forza Street — почти как настоящая

До сих пор Forza Street — это мобильная версия популярной гоночной игры для Xbox. К сожалению, мобильная игра не так хороша, как консольная версия. Игра вращается вокруг упрощенного набора контрольных нажатий в нужных точках, чтобы правильно рассчитать время и пройти дистанцию быстрее. Вы выиграете гонку, если ваше время лучше, чем у всех.

Кроме этого, есть различные автомобили и возможность их настройки. На самом деле, это неплохая игра сама по себе, но причастность к Forza обязывает ее быть отличной. Многие люди скачивают ее, ожидая чего-то совершенно другого. Это определенно не классическая Forza, которую мы все хотели, но как вариант сойдет.

Скачать Forza Street из Google Play

Frontier Justice – про Дикий Запад

Frontier Justice — Return to the Wild West — это симулятор городского строительства с дополнительной механикой. Основная задача игры — построить город в стиле Дикого Запада, включая такие вещи, как салун, конюшни и другие атрибуты того времени.

Игроки также могут выполнять мини-игры, такие как разведение лошадей, азартные игры и многое другое. Есть сквозная история, что всегда приветствуется. В целом, это довольно стандартная бесплатная игра в строительном стиле, но хуже от этого она не становится.

Скачать Frontier Justice из Google Play

KartRider Rush+ — забавная игра

KartRider Rush + — новейшая игра от NEXON, разработчиков MapleStory M, Darkness Rises и многих других игр. Это гонки в стиле картинга, похожие на такие игры, как Beach Buggy Blitz или Mario Kart Tour.

В игре есть несколько различных режимов, включая скоростные гонки, аркадный режим, ранжирование, режим гонки на время и даже сюжетный режим. Сама игра представляет собой стандартные гонки с большим акцентом на такие вещи, как дрифт, а также большие возможности в настройке карта. Сначала на игру жаловались, но ошибки очень быстро исправили и сейчас они, похоже, позади.

Скачать KartRider Rush+ из Google Play

Mr Pumpkin 2: Walls of Kowloon — почувствуй себя тыквой

Mr Pumpkin 2: Walls of Kowloon хоть и появилась в конце апреля, но можно сделать скидку и включить ее в игры мая. Это вымышленная игра-головоломка, которая происходит в месте, известном своим странным населением.

Действие игры происходит 50 лет назад, но некоторые элементы киберпанка вместе с некоторыми другими вымышленными штрихами только добавляют ей стиля. В основном вам предстоит исследовать город и узнавать его сумасшедших жителей. Игра стоит недорого, но зато сразу можно будет играть, не отвлекаясь на рекламу. Это всегда приятно.

Скачать Mr Pumpkin 2: Walls of Kowloon из Google Play

SpongeBob: Krusty Cook-Off — тот самый Губка Боб

SpongeBob: Krusty Cook-Off — это кулинарная игра. Вы получаете клиентов, которые приходят и заказывают еду. Готовить и подавать еду надо как можно быстрее.

В ней есть набор отсылок к вселенной Губки Боба, дружелюбная для детей атмосфера и различные бустеры, чтобы помочь пройти уровни. Сама игра веселая, но если вы скачали ее для детей, лучше заблокируйте возможность встроенных покупок. Со временем они появятся.

Скачать SpongeBob: Krusty Cook-Off из Google Play

Tropico Blast — для любителей ”три в ряд”

Tropico Blast — это новая игра в стиле ”три в ряд”. Она похожа на большинство других игр подобного жанра, за исключением того, что для создания комбо вам нужно всего лишь совместить две фигуры. Игра становится все более сложной, по мере ее прохождения, как и большинство игр в этом жанре. Кроме того, она включает в себя несколько случайно сгенерированных уровней.

В начале на эту игру жаловались, но разработчики оперативно среагировали и все поправили. Теперь проблем быть не должно.

Скачать Tropico Blast из Google Play