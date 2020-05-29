Секретный раздел Google Play и еще восемь его малоизвестных особенностей

Google Play — это настоящий подарок всем владельцам Android-смартфонов. Только благодаря магазину приложений наш смартфон становится таким, как нам надо. Конечно, если бы не было Google Play, был бы другой магазин, но сейчас есть он и мы рады этому. Как у любого другого приложения у него есть скрытые возможности, которые не очевидны на первый взгляд. Из-за этого многие о них не знают, хотя функции эти действительно очень полезные. В этой статье вы найдете несколько примеров таких функций и, возможно, сделаете свой опыт использования самой популярной в мире операционной системы чуть более положительным.

Я решил собрать эти функции в одну статью из-за того, что о них часто спрашивают в нашем Telegram-чате. Там вообще много чего спрашивают и это служит для нас источником вдохновения в поиске новых советов.

Если что-то из этого вы знали, просто освежите это в памяти. Остальным будет интересно узнать что-то новое.

Открытие меню Google Play свайпом

Много важных и полезных настроек Google Play прячутся в меню, которое находится в левой части экрана. Чтобы его открыть, можно воспользоваться двумя способами. Первый — это тот, к которому все привыкли. Надо просто нажать на три полоски в верхнем левом углу экрана.

Но есть еще более быстрый и удобный способ. Когда вы находитесь в магазине Play Store, просто проведите пальцем с левой стороны дисплея, чтобы открыть меню. А уже из него вы можете получить доступ к различным разделам магазина, а также к настройкам своей учетной записи.

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Как установить приложение недоступное в моем регионе

Если приложение, которое вам нужно, нельзя скачать в вашем регионе из-за ограничения на распространение, отчаиваться не стоит. Скачать такое приложение все равно можно, но для этого надо будет использовать VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть). Это дает вам подключение к Интернету через сети, которые находятся за пределами вашего региона.

По сути, сервис VPN может создать впечатление, что вы подключаетесь к Интернету из другого места. Важно, чтобы вы выбрали надежный VPN.

Скачать VPN из Google Play не проблема. Поиском они так и ищутся по запросу ”VPN”. Дальше просто надо по описанию и отзывам найти то, что вам больше всего подойдет. После загрузки VPN выберите регион, к которому вы хотите получить доступ, запустите VPN и переходите в Google Play. Фильтр на приложения будет выдаваться с учетом ограничений того региона, в котором вы якобы находитесь. Так вы получите то приложение, которое вам нужно.

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Как обновить все приложения на Android

Доступ к настройкам приложений можно получить и через настройки телефона, но куда проще сделать это через магазин приложений и заодно получить дополнительные функции.

Для этого запустите Google Play, откройте меню (три полоски в углу или свайпом). Далее выберите ”Мои приложения и игры”. В открывшемся меню можно будет найти все ваши приложения и появится возможность их обновления по одному или всех сразу.

В этом же меню вы найдете отдельный список тех приложений, которые вы скачивали, но потом удалили. Иногда это бывает полезно, когда не можешь вспомнить название приложения.

Родителький контроль в Google Play

Если смартфоном пользуется ваш ребенок, но вы не хотите, чтобы он устанавливал все подряд приложения, вы можете настроить родительский контроль, чтобы предотвратить злоупотребление вашим устройством Android. Это может включать в себя игры с большим количеством насилия, а также приложения, которые могут подвергнуть их опасности, такие, как приложения для знакомств или чаты, которые выдают свое местоположение.

Для активации откройте меню Google Play, зайдите в настройки и нажмите ”родительский контроль”. Вам будет предложено задать PIN-код блокировки. После этого просто установите нужные ограничения, выбрав то, для установки чего понадобится ввести пароль.

Задавая пароль, вы сможете выбрать вариант в соответствии с возрастным цензом. Так настраивается доступ для софта и видео-контента. Для аудио можно только включить или выключить доступ к песням с ненормативной лексикой.

Как вернуть деньги в Google Play

Не многие вообще знают, что в Google Play можно вернуть деньги за приложения или игры. Делается это очень просто.

Единственное ограничение в том, что вы должны сделать это в течение двух часов с момента покупки.

После покупки приложения на его карточке вам будет предложено его установить или открыть. Кроме этого, слева от него должна быть опция возврата. Если еще не прошло двух часов, то вам даже не надо будет ничего объяснять — вы просто получите обратно свои деньги.

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Если покупку совершил ваш ребенок и вы хотите избежать такого в следующий раз, просто зайдите в настройки Google Play (выше написано как) и активируйте пункт ”Аутентификация при покупке”. Можно будет выбрать, чтобы система никогда не требовала проверку, чтобы всегда ее требовала или чтобы не беспокоила вас этим вопросом в течение 30 минут с момента прошлой аутентификации.

Секретный раздел в Google Play

Есть в Google Play один полусекретный раздел. В нем собраны игры от небольших студий, которым сложно конкурировать с гигантами индустрии. В итоге, они не попадают в рейтинги и подборки — они просто остаются незамеченными.

Среди таких игр есть очень интересные и приятные. Их авторы выступают со свежим взглядом на индустрию и предлагают то, что не всегда могут сделать большие студии. Google старается хоть как-то поддержать таких разработчиков и сделала тот самый раздел.

Чтобы его запустить, надо просто ввести в поиске Google Chrome слова ”Indie Corner”. В самом верху результатов поиска выпадет результат со ссылкой на Google Play. Нажимайте, переходите в магазин и выбирайте то, что вам понравится.

Как включить или выключить автоматическое обновление приложений

Я не люблю, когда приложения обновляются без моего ведома. Особенно неприятно, если обновления большие, смартфон их качает, греется и просто постоянно проверяет наличие таких обновлений.

Переходим в меню Google Play, выбираем ”Настройки” и дальше выбираем ”Автообновление приложений”. Останется только выбрать между обновлением без ограничений, обновлением только через Wi-Fi и отключением обновлений.

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Отключение добавления ярлыка на рабочий стол

Когда вы устанавливаете новое приложение, Google Play имеет привычку систематически добавлять ярлыки на домашний экран. Иногда это удобно, но может быстро стать раздражающим фактором, особенно, если вы загружаете много приложений, которые вы не используете постоянно.

Существует простой способ отключить это автоматическое добавление. В магазине Google Play переходим в «Настройки» и снимаем флажок ”Добавить значок на главный экран”. Если такого пункта нет, надо просто на домашнем экране коснуться свободного места и немного подержать палец. В выпадающем меню выбрать настройки домашнего экрана и там снять эту галочку.

Как установить приложения на Android через компьютер

Приложения на смартфон можно устанавливать не только через Google Play, но и через компьютер. Для этого даже не надо никаких проводов. Все делается через браузер.

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Просто запускаете свой браузер, авторизуетесь на сайте Google и переходите в Google Play. Попасть в него можно через поиск. Дальше выбираете нужное приложение, нажимаете ”Установить” и выбираете устройство, если у вас их несколько. Дальше все будет сделано само.

Иногда такая возможность может пригодиться, если у вас несколько устройств или вам удобнее выбирать приложения на большим экране.