Во что можно поиграть по видеосвязи, находясь на самоизоляции

Когда сидеть дома уже надоело, а выходить из него нельзя, хочется как-то развеяться. Сериалы пересмотрены, компьютерные игры пройдены, видеоконференции проведены. Что остается, если гостей звать тоже нельзя, да и многие родственники живут очень далеко. С ними надо как-то налаживать общение, но просто разговаривать скучно и хочется придумать что-то более интересное. Для этого понадобится только проявить немного смекалки. Я расскажу, как это сделать. В итоге, вы отлично проведете время и, как минимум, на какое-то время самоизоляция вам покажется более короткой. Ведь если не развлекаться, то сидение дома будет настоящим занудством.

Как общаться с родственниками во время карантина

Возможности социальной коммуникации сейчас находятся на таком уровне, что любой человек может в любой момент связаться со своими знакомыми, которых давно не видел и очень хочет с ними пообщаться. Для этого есть видеосвязь внутри всех популярных мессенджеров, а есть и отдельные приложения, о которых мы уже рассказывали, включая их минусы и опасности.

Главное, не инструмент, а то, что ты с его помощью сделаешь. То есть важна не программа, через которую идет общение, а само общение. Тем не менее, несмотря на все косяки, для бытового общения большого количества людей проще всего пользоваться сервисом ZOOM. Мне он не очень нравится, но в групповом общении по сочетания простота-возможности он, наверное, оптимален. Впрочем, вы можете выбрать другой вариант.

Даже важные профессора советуют прибегать к тому методу развлечений, о котором я сейчас расскажу.

«Когда вы находитесь в более позитивном расположении благодаря играм, смеху и общению, вы видите вещи в более широкой перспективе», — сказала доктор Эмма Сеппяля, психолог из Йельского университета.

По словам доктора Сеппяля, социальная связь — «самая большая потребность человека после еды и крова».

Как доказать свое мнение

Очень интересным способом разноообразить общение будет игра, которая широко распространена на Западе, и для нее нужна только компания людей. Больше не нужны никакие предметы, обстановка и прочая ”мишура”.

Каждый из участников конференции готовит небольшую презентацию на тему того, что он считает важным. Это совсем не обязательно должно быть действительно важным. Например, он может попробовать в течение трех минут доказывать, что туалетную бумагу надо вешать хвостиком наружу (или наоборот к стенке). После того, как он закончит, ему будут задавать вопросы и он должен будет продержаться не менее пяти минут, отвечая на них и доказывая свою позицию в прямом споре.

Время может меняться, но суть вы поняли. Достаточно просто затеять диалог и конструктивный спор, в котором никто никого не будет осуждать или критиковать, так как все вовлекаются в процесс этого шуточного соревнования и псевдосерьезной дискуссии.

После того, как все выскажутся и закидают друг друга вопросами, можно будет провести голосование, чтобы выяснить, кто был наиболее эффективным. Можно даже учредить небольшой приз для этого человека. Например, скинуться всем и отвести его в кафе, когда карантин закончится.

С такой игрой вы не только хорошо проведете время, но и потренируете навыки оратора. Это не просто интересно, но и очень полезно.

Поиск потерянных вещей

На самом деле, вещи совсем не обязательно должны быть потеряны. Достаточно только обозначить из поиск. Для этого в компании выбираются два человека. Один дает задание, а второй его выполняет.

Задание должно заключаться в поисках чего-либо. Надо назвать такой предмет, который исполнитель пойдет искать. Конечно, выбирать надо что-то реальное, но желательно что-то, что используется не очень часто и это не так легко найти. Если у человека этого нет, он может так и сказать. Юлить в этом деле не стоит, так как соревнование не серьезное и нужно больше для развлечения, а не для победы.

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Когда тот, кто искал, найдет то, что его просили, он задает задание следующему человеку. Потом, когда все пройдут через это, сравнивается время, которое они на это потратили и выбирается победитель, которому тоже можно ”вручить” ничего не значащий приз. Например, поаплодировать стоя. Суть не в ценности приза, а в том, что победитель лучше других знает свой беспорядок.

Игра в шарады

Это вообще классика любой вечеринки. Вам только надо выбрать человека, который будет перед камерой что-то показывать, а остальным игрокам надо будет пытаться отгадать, что он показывает.

Конечно, формат видеосвязи наложит некоторые ограничения, когда ваши собеседники будут наперебой кричать свои версии, но это дело привычки. Пара раундов и все станет понятно. Да и люди сами подстроятся под технические особенности. Главное, чтобы у игроков была возможность показать себя в полный рост или уметь объяснять загаданное слово только руками.

В этой игре можно разбиться на команды или играть по одному. В этом случае надо только написать на бумажке загаданное слово и положить ее на стол рядом с собой, чтобы потом показать, что все без обмана и ты никому не подыгрывал.

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Как играть в Alias онлайн

Нет ничего проще, чем играть в Alias онлайн. Вам понадобится только скачать карточки для этой игры, которых полно в Интернете. На них будет написано несколько слов, которые надо объяснить другому игроку, не используя однокоренные слова.

Передавать ход можно так же по кругу по принципу ”закончил отгадывать — начинаешь загадывать”. Для большего интереса можно скачать один и тот же набор карточек и разослать его всем, а перед загадыванием сказать номер карточки всем, кроме того, кто отгадывает. Ему надо будет просто снять наушники или заткнуть уши. Ну или еще проще — закрыть карточки и не смотреть на них, а номер ему ничем не поможет. Опять же, игра сделана не для того, чтобы выиграть любой ценой, а для того, чтобы хорошо провести время.

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Как не заскучать на карантине

Чтобы не заскучать, когда прошел уже почти месяц самоизоляции и непонятно, когда она закончится, надо готовиться себя развлекать. Приведенные выше примеры помогут вам в этом. Конечно, возможны и вариации этих советов или другие игры, но суть вы поняли. Главное, найти тех, кто будет готов поддержать ваши начинания.

Хотя, как показывает практика, многие люди только сначала не готовы на эксперименты и новые инициативы. Но стоит только подтолкнуть их к этому и они будут очень рады, что вы втянули их в это.