Как играть в игры с PlayStation на Андроид-смартфоне

Я уже очень давно не играю в обычные мобильные игрушки на своем смартфоне. Максимум, что могу поставить — это какую-нибудь времяубивалку по типу “три в ряд”, чтобы было чем заняться сидя в очереди. При этом железо в моем телефоне без всяких проблем потянет любую, даже самую требовательную игрушку. А дело все в том, что ничего интересного и затягивающего в Google Play я для себя найти не могу. Знаю, что многие столкнулись с такой проблемой, но продолжают упорно искать какую-нибудь интересную игру.

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При этом у меня дома есть PlayStation 4 Pro, которая стоит без дела, когда я уезжаю на дачу или просто загород. И вот здесь уже есть огромное количество интересных игр, которые можно с удовольствием пройти. Тем более, что их без каких-то сложностей можно вывести на экран смартфона независимо от того где вы находитесь. Лишь бы был интернет. Смотрим, как работает стриминг игр с PlayStation на Android и с какими проблемами может столкнуться игрок.

Как подключить Дуалшок к Андроиду

Кажется ну зачем играть в консольные игры на относительно маленьком экране смартфона? Устраивайся спокойно перед большим телевизором и играй с комфортом. И не надо присматриваться к тому, что происходит на небольшом дисплее. Но во-первых, не все сидят дома, а поиграть где-нибудь на даче вечерком, когда все уже легли спать — отличный вариант. Прошлым летом я регулярно так делал. Правда использовал для этого iPad, чтобы экран был побольше. Плюс ко всему, не у всех дома стоит несколько телевизоров, и чтобы не занимать единственный телек своими игрульками можно спокойно перейти на смартфон или планшет и при этом никому не мешать.

Расстояние от вас до консоли не имеет никакого значения. Знаю человека, который взял с собой в отпуск в другую страну планшет, геймпад и, подключившись к интернету, играл прямо на пляже. Все упирается исключительно в качество сети. Везти с собой приставку в отпуск точно не стоит, а вот ограничиться минимальным набором устройств и при этом поиграть в любимые игры без проблем получится.

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Первое, что стоит отметить при использовании дистанционного воспроизведения — это что вы можете обойтись и без геймпада. Приложение отобразит наэкранные кнопки, которые будут повторять таковые на контроллере и можно управлять всем происходящим непосредственно с экрана. Но советую все-таки воспользоваться геймпадом. Для подключения Dualshock 4 или Dualsense к смартфону необходимо сделать следующее:

Для перевода контроллера в режим сопряжения зажмите на нем кнопки включения и Share. Как только световая панель начнет моргать белым цветом, значит режим сопряжения активирован.

На смартфоне откройте настройки Bluetooth и в поиске устройств найдите Wireless Controller.

Нажмите на него и согласитесь с подключением.

После этого геймпад появится в списке подключенных устройств. Вы можете использовать его не только для PlayStation, но и для других игр и просто управления смартфоном. Например, кнопка PS, с помощью которой вы включаете контроллер позволяет выйти на рабочий стол.

Дистанционное воспроизведение PS4

Чтобы гарантированно установить соединение с приставкой убедитесь, что она обновлена до последней версии программного обеспечения. После этого активируйте дистанционное воспроизведение:

Откройте настройки на PlayStation.

Выберите раздел “Настройки дистанционного воспроизведения”.

Поставьте отметку на пункт “Включить дистанционное воспроизведение”.

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Теперь можно переходить непосредственно к настройке смартфона для игры. Для этого сделайте следующее:

Загрузите из Google Play приложение PS Remote Play и запустите его.

Авторизуйтесь под тем же аккаунтом Sony , который используется на консоли.

, который используется на консоли. Выберите модель консоли, с которой вы будете устанавливать соединение.

Подключение может устанавливаться несколько минут, поэтому не торопитесь и не выгружайте приложение из памяти лишний раз.

Если все сделано правильно, то на экране смартфона вы увидите интерфейс вашей консоли, который будет управляться с геймпада.

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При отсутствии у вас на руках геймпада или просто при нежелании его подключать к смартфону можно использовать экранные кнопки. Они вызываются однократным касанием экрана. В приложении PS Remote Play можно настроить качество видео, которое воспроизводится на экране вашего смартфона. Для этого нажмите на шестеренку в правом верхнем углу и выберите раздел “Качество видео при Дистанционной игре”. Для PS4 Pro и PS5 разрешение может устанавливаться до 1080p включительно, а для более старых консолей максимальное разрешение 720p.

Отдельно советую использовать для стриминга игр Wi-Fi-подключение иначе трафик на вашем тарифе может вылететь в трубу. При максимальном разрешении на PS4 Pro и PS5 расходуется примерно 6,8 ГБ за час игры. Я пользуюсь таким способом игры регулярно уже больше года и каких-то серьезных минусов отметить не могу. Периодически могут случаться обрывы соединения, но оно быстро восстанавливается и все продолжает работать как надо. Поэтому можете смело играть в игры PlayStation на смартфонах и планшетах на Андроиде и получать удовольствие от гейминга.